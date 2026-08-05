فوزينيا يصل إلى تشيلي برفقة موكب JETOUR
EINPresswire.com/ -- وصل حارس مرمى الرأس الأخضر فوزينيا إلى سانتياغو في الثاني من أغسطس ، حيث سيوقع عقدًا مع نادي كولو-كولو التشيلي العملاق. وقد نظمت شركة جيتور أوتو، الراعي الرسمي لنادي كولو-كولو، موكبًا من سيارات جيتور تي 2 لمرافقة فوزينيا والوفد المرافق له.
بدأت شراكة JETOUR مع نادي كولو-كولو في عام 2024. ومنذ ذلك الحين ، أصبحت شركة صناعة السيارات شريك التنقل الموثوق للفريق، حيث تدعم التدريبات اليومية، والتنقلات خلال المباريات، والمباريات خارج أرضه بأسطول من الطرازات عالية الجودة، بما في ذلك Dashing وT1 وT1 i-DM وT2 . وباعتبارها جزءًا لا يتجزأ من مسيرة الفريق، تواصل JETOUR تعزيز مبادرتها المحلية "السفر + الرياضة".
كجزء من استراتيجيتها طويلة الأمد، واصلت شركة JETOUR توسيع نطاق منظومتها "السفر+ " من خلال شراكات رياضية.وفي الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط، تشارك JETOUR بنشاط في مبادرات رياضية محلية، من خلال دعم تطوير كرة القدم، والمشاركة في فعاليات الأندية، وتقديم حلول تنقل احترافية . وتمكّن هذه الجهود العلامة التجارية من بناء روابط هادفة وقوية مع الجماهير والمجتمعات المحلية.
طوال مسيرته، دأب فوزينيا على تجاوز الحدود سعياً وراء التميز ، وهو دافع يجسد روح جيتور القائمة على الاستكشاف والتقدم المستمر . وبعد توقيعه الرسمي، سيرتدي فوزينها ألوان فريق كولو-كولو في منافسات الموسم المقبل. وستواصل JETOUR أوتو دعم كولو-كولو طوال الموسم الجديد، من خلال التفاعل مع الجماهير عبر شراكات رياضية وتجارب محلية للعلامة التجارية، مع تعزيز حضورها في تشيلي وخارجها.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: jetourglobal.com
Tina Liu
بدأت شراكة JETOUR مع نادي كولو-كولو في عام 2024. ومنذ ذلك الحين ، أصبحت شركة صناعة السيارات شريك التنقل الموثوق للفريق، حيث تدعم التدريبات اليومية، والتنقلات خلال المباريات، والمباريات خارج أرضه بأسطول من الطرازات عالية الجودة، بما في ذلك Dashing وT1 وT1 i-DM وT2 . وباعتبارها جزءًا لا يتجزأ من مسيرة الفريق، تواصل JETOUR تعزيز مبادرتها المحلية "السفر + الرياضة".
كجزء من استراتيجيتها طويلة الأمد، واصلت شركة JETOUR توسيع نطاق منظومتها "السفر+ " من خلال شراكات رياضية.وفي الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط، تشارك JETOUR بنشاط في مبادرات رياضية محلية، من خلال دعم تطوير كرة القدم، والمشاركة في فعاليات الأندية، وتقديم حلول تنقل احترافية . وتمكّن هذه الجهود العلامة التجارية من بناء روابط هادفة وقوية مع الجماهير والمجتمعات المحلية.
طوال مسيرته، دأب فوزينيا على تجاوز الحدود سعياً وراء التميز ، وهو دافع يجسد روح جيتور القائمة على الاستكشاف والتقدم المستمر . وبعد توقيعه الرسمي، سيرتدي فوزينها ألوان فريق كولو-كولو في منافسات الموسم المقبل. وستواصل JETOUR أوتو دعم كولو-كولو طوال الموسم الجديد، من خلال التفاعل مع الجماهير عبر شراكات رياضية وتجارب محلية للعلامة التجارية، مع تعزيز حضورها في تشيلي وخارجها.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: jetourglobal.com
Tina Liu
JETOUR Auto
+86 137 5722 9826
jetourinternational.pr@gmail.com
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