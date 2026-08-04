المستكشف العالمي الشهير إد ستافورد يختار سيارة JETOUR G700
EINPresswire.com/ -- أصبح المستكشف العالمي الشهير إد ستافورد رسميًا مالكًا عالميًا لسيارة JETOUR G700. وقد استضافت JETOUR فعالية تسليم حصري للسيارة على أرض الواقع في الأول من أغسطس، حضره شخصياً كل من السيد لي شويونغ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شيري للسيارات المحدودة، والسيد كي تشواندينغ، رئيس شركة JETOUR الدولية، حيث قاما بتسليم السيارة إلى إد ستافورد.
بصفته أول مستكشف يقطع نهر الأمازون سيرًا على الأقدام على امتداده بالكامل، ومقدم برامج مغامرات شهير على قناة ديسكفري، لطالما تحدى إد ستافورد المناطق البرية القاسية حول العالم، مُلهمًا الجماهير العالمية بروحه المُحبة لاستكشاف المجهول. وتنسجم هذه الفلسفة تمامًا مع شعار علامة JETOUR G700 التجارية "ما وراء الأفق". وقد دخلت JETOUR وإد ستافورد رسميًا في شراكة لإنتاج الموسم الثاني من برنامج "مغامرة جيتور في أقصى الظروف"
خلال تصوير برنامج "Marooned with Ed Stafford" ، قام السيد كي تشواندينغ، رئيس شركة JETOUR International، برفقة السيد يان جون، نائب الرئيس التنفيذي للشركة ، بزيارة خاصة إلى موقع التصوير. وهناك، اختبر إد ستافورد ووسائل الإعلام الحاضرة نظام القيادة الذكي لسيارة G700، وجودة الركوب المريحة، وقدرات تصدير الطاقة الخارجية بتقنية V2L، وأشادوا بقوتها الشاملة كـ مركبة مخصصة للمستكشفين . علّق إد ستافورد قائلاً: "أثناء تصوير برنامج مغامرة جيتور في أقصى الظروف ، وجدت أن G700 تتميز بقدرات استثنائية على الطرق الوعرة ، وهي عملية للغاية للمغامرات الخارجية. سواءً أكان الأمر يتعلق بتحضير القهوة، أو إعداد وجبة بسيطة، أو تشغيل معدات التصوير، فإنها تتعامل مع كل شيء بسلاسة. إن G700 ليست مجرد مركبة لعبور التضاريس الوعرة، بل هي بمثابة معسكر متنقل.
وفي حديثه عن الشراكة، صرح السيد كي تشواندينغ قائلاً: "إن سعي إد ستافورد الدؤوب وراء التحديات في البيئات القاسية يعكس الروح التي تحدد هوية G700". باعتبارها الطراز الرائد في سلسلة JETOUR G ، فإن G700 تبث هذه الروح على كل تفاصيلها، حيث تجمع بين القدرة على السير في جميع أنواع الطرق الوعرة، والراحة الفائقة، والأداء عالي الكفاءة لفتح آفاق جديدة للمستكشفين العالميين .
من المقرر عرض الموسم الثاني من برنامج " مغامرة جيتور في أقصى الظروف " عالميًا في أوائل أغسطس. هذا الموسم، سيقود إد ستافورد سيارة JETOUR G700 في رحلة استكشافية إلى أعماق مناظر طبيعية خلابة، تشمل السلاسل البركانية في الإكوادور، والغابات في كولومبيا، وقلب الصحراء الكبرى. وبصفتها الرفيق المتنقل لإد ستافورد طوال هذه الرحلة، ستوفر G700 دعمًا موثوقًا لهذه الرحلة الاستكشافية الاستثنائية، بفضل قدراتها الفائقة على السير في جميع أنواع التضاريس، وتقنياتها الذكية المتطورة، وتعدد استخداماتها الاستثنائية في الهواء الطلق.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: jetourglobal.com
Tina Liu
بصفته أول مستكشف يقطع نهر الأمازون سيرًا على الأقدام على امتداده بالكامل، ومقدم برامج مغامرات شهير على قناة ديسكفري، لطالما تحدى إد ستافورد المناطق البرية القاسية حول العالم، مُلهمًا الجماهير العالمية بروحه المُحبة لاستكشاف المجهول. وتنسجم هذه الفلسفة تمامًا مع شعار علامة JETOUR G700 التجارية "ما وراء الأفق". وقد دخلت JETOUR وإد ستافورد رسميًا في شراكة لإنتاج الموسم الثاني من برنامج "مغامرة جيتور في أقصى الظروف"
خلال تصوير برنامج "Marooned with Ed Stafford" ، قام السيد كي تشواندينغ، رئيس شركة JETOUR International، برفقة السيد يان جون، نائب الرئيس التنفيذي للشركة ، بزيارة خاصة إلى موقع التصوير. وهناك، اختبر إد ستافورد ووسائل الإعلام الحاضرة نظام القيادة الذكي لسيارة G700، وجودة الركوب المريحة، وقدرات تصدير الطاقة الخارجية بتقنية V2L، وأشادوا بقوتها الشاملة كـ مركبة مخصصة للمستكشفين . علّق إد ستافورد قائلاً: "أثناء تصوير برنامج مغامرة جيتور في أقصى الظروف ، وجدت أن G700 تتميز بقدرات استثنائية على الطرق الوعرة ، وهي عملية للغاية للمغامرات الخارجية. سواءً أكان الأمر يتعلق بتحضير القهوة، أو إعداد وجبة بسيطة، أو تشغيل معدات التصوير، فإنها تتعامل مع كل شيء بسلاسة. إن G700 ليست مجرد مركبة لعبور التضاريس الوعرة، بل هي بمثابة معسكر متنقل.
وفي حديثه عن الشراكة، صرح السيد كي تشواندينغ قائلاً: "إن سعي إد ستافورد الدؤوب وراء التحديات في البيئات القاسية يعكس الروح التي تحدد هوية G700". باعتبارها الطراز الرائد في سلسلة JETOUR G ، فإن G700 تبث هذه الروح على كل تفاصيلها، حيث تجمع بين القدرة على السير في جميع أنواع الطرق الوعرة، والراحة الفائقة، والأداء عالي الكفاءة لفتح آفاق جديدة للمستكشفين العالميين .
من المقرر عرض الموسم الثاني من برنامج " مغامرة جيتور في أقصى الظروف " عالميًا في أوائل أغسطس. هذا الموسم، سيقود إد ستافورد سيارة JETOUR G700 في رحلة استكشافية إلى أعماق مناظر طبيعية خلابة، تشمل السلاسل البركانية في الإكوادور، والغابات في كولومبيا، وقلب الصحراء الكبرى. وبصفتها الرفيق المتنقل لإد ستافورد طوال هذه الرحلة، ستوفر G700 دعمًا موثوقًا لهذه الرحلة الاستكشافية الاستثنائية، بفضل قدراتها الفائقة على السير في جميع أنواع التضاريس، وتقنياتها الذكية المتطورة، وتعدد استخداماتها الاستثنائية في الهواء الطلق.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: jetourglobal.com
Tina Liu
JETOUR Auto
+86 137 5722 9826
jetourinternational.pr@gmail.com
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.