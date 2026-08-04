Vozinha llega a Chile, escoltado por una caravana de JETOUR
EINPresswire.com/ -- Según se ha informado, Vozinha llegó a Santiago de Chile el 2 de agosto y tiene previsto firmar oficialmente con el Club Social y Deportivo Colo-Colo, uno de los grandes del fútbol chileno. La marca JETOUR, socio patrocinador oficial del club, dispuso una caravana de varias unidades del modelo T2 para recibirlo en el aeropuerto y brindar servicio de traslado a Vozinha y su equipo acompañante.
La colaboración entre JETOUR y Colo-Colo se remonta a 2024. A lo largo de estos años, la marca ha proporcionado modelos de alta calidad como Dashing, T1, T1 i-DM y T2 para el desplazamiento diario del club, los viajes de ida y vuelta a los partidos y las salidas como visitante. De este modo, JETOUR ha integrado su propuesta de valor en las necesidades de movilidad del equipo en todo tipo de escenarios, profundizando en su estrategia local de “Viaje + Deporte”.
Desde hace tiempo, JETOUR ha venido fortaleciendo su estrategia “Viaje +” y expandiendo continuamente los límites de la práctica “Viaje + Deporte”. En mercados clave como Latinoamérica, África y Medio Oriente, JETOUR participa activamente en alianzas deportivas, apoyando el desarrollo del fútbol, tomando parte en eventos y actividades con los equipos, y ofreciendo soluciones de movilidad profesional, con el fin de integrarse plenamente en la vida cotidiana de los usuarios y aficionados locales.
Como futbolista profesional, Vozinha mantiene siempre la mirada puesta en metas más altas, desafiándose a sí mismo y superando fronteras. Esta actitud conecta a la perfección con el espíritu de exploración y superación que caracteriza a JETOUR. Una vez formalizada la firma del contrato, Vozinha vestirá la camiseta de Colo-Colo para afrontar los distintos torneos de la nueva temporada. JETOUR también acompañará al club en el inicio de esta nueva etapa, desarrollando una amplia gama de actividades de marketing deportivo e interacciones con los usuarios locales, con el objetivo de seguir reforzando la presencia de la marca tanto en Chile como en el mercado global.
Tina Liu
La colaboración entre JETOUR y Colo-Colo se remonta a 2024. A lo largo de estos años, la marca ha proporcionado modelos de alta calidad como Dashing, T1, T1 i-DM y T2 para el desplazamiento diario del club, los viajes de ida y vuelta a los partidos y las salidas como visitante. De este modo, JETOUR ha integrado su propuesta de valor en las necesidades de movilidad del equipo en todo tipo de escenarios, profundizando en su estrategia local de “Viaje + Deporte”.
Desde hace tiempo, JETOUR ha venido fortaleciendo su estrategia “Viaje +” y expandiendo continuamente los límites de la práctica “Viaje + Deporte”. En mercados clave como Latinoamérica, África y Medio Oriente, JETOUR participa activamente en alianzas deportivas, apoyando el desarrollo del fútbol, tomando parte en eventos y actividades con los equipos, y ofreciendo soluciones de movilidad profesional, con el fin de integrarse plenamente en la vida cotidiana de los usuarios y aficionados locales.
Como futbolista profesional, Vozinha mantiene siempre la mirada puesta en metas más altas, desafiándose a sí mismo y superando fronteras. Esta actitud conecta a la perfección con el espíritu de exploración y superación que caracteriza a JETOUR. Una vez formalizada la firma del contrato, Vozinha vestirá la camiseta de Colo-Colo para afrontar los distintos torneos de la nueva temporada. JETOUR también acompañará al club en el inicio de esta nueva etapa, desarrollando una amplia gama de actividades de marketing deportivo e interacciones con los usuarios locales, con el objetivo de seguir reforzando la presencia de la marca tanto en Chile como en el mercado global.
Tina Liu
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