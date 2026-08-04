Adsterra13周年庆：联盟营销人格测试及全球合作伙伴抽奖

Adsterra 13周年庆

Adsterra迎来成立13周年，并正式启动全球庆生活动，通过互动式联盟营销人格测试及合作伙伴抽奖，与全球用户共同庆祝这一重要时刻。

长久的成功源于了解自身优势、坚持适合自己的方式，并在此基础上不断成长。本次周年活动旨在向所有推动联盟营销行业蓬勃发展的从业者致敬。” — Adsterra首席营销官Gala Grigoreva

LIMASSOL, CYPRUS, August 4, 2026 /EINPresswire.com/ -- 全球广告平台Adsterra今日宣布推出13周年主题活动——“坚守本真，成长不止于财富（Stay Close To Your Essence – Grow Far Beyond Wealth）”。本次活动将于2026年8月4日至31日举行，通过互动测试、行业知识分享及合作伙伴抽奖，向推动联盟营销生态不断发展的每一位从业者致敬。

立即参与测试： adsterra.com/essencequiz

Adsterra成立于2013年，致力于为全球流量主、广告主及联盟营销从业者提供广告投放与流量变现解决方案。平台支持网站变现、用户获取、广告活动优化及全球市场拓展，并始终重视长期合作伙伴关系及以效果为导向的广告技术。

本次周年活动体现了Adsterra始终坚持的理念：可持续的业务增长不仅建立在可量化的成果之上，同样离不开始终如一的原则、清晰的战略思维，以及长期稳定的专业合作关系。

本次活动的核心是“你的本质是什么？（What’s Your Essence?）”互动测试。与传统的专业知识测试不同，该测试将通过参与者的决策方式和职业习惯，帮助其找到自己在联盟营销领域对应的“Mighty 9”九大人格原型之一。完成测试后，每位参与者都将获得一张专属数字人格卡（Essence Card），展示其人格类型及对应特点。

测试还融入了联盟营销相关的实用内容，包括优化建议、产品推荐，以及面向流量主、广告主和联盟营销从业者的实用资源。

作为13周年庆祝活动的一部分，符合条件的Adsterra合作伙伴只需在开始测试前，填写与其有效Adsterra账户绑定的电子邮箱，即可自动参与主抽奖。

Adsterra将抽取5位获奖者，每人获得350点周边积分，可在Adsterra Swag Lounge（积分商城）中兑换周边礼品。

此外，参与者还可在2026年8月31日前，将自己的专属人格卡分享到Instagram、Facebook、LinkedIn、X、微博、B站、抖音、Adsterra中文Telegram官方社区或AdvertCN等社交媒体及行业社区，并添加话题标签#AdsterraEssence，同时@Adsterra官方账号（如所在平台设有官方账号），即可参与额外的100美元奖金抽奖。

本次活动将于2026年8月4日至31日举行。两项抽奖活动的获奖名单将于2026年9月2日通过Adsterra官方社交媒体渠道公布。

Adsterra官方博客活动公告： adsterra.com/blog/13bday

通过融合行业知识、互动体验与社区参与，本次周年活动不仅展现了Adsterra持续支持全球联盟营销行业发展的承诺，也纪念了公司13年来在创新与合作道路上取得的成长。



关于Adsterra

Adsterra是一家全球广告网络，为广告主提供以效果为导向的用户获取解决方案，并为不同行业和地区的流量主提供流量变现服务。

自2013年成立以来，Adsterra通过灵活的广告解决方案、先进技术及专业的合作伙伴支持，帮助广告主提升广告活动表现，同时协助流量主实现收益最大化。

Adsterra与不同规模的企业及数字行业从业者开展合作，服务对象包括全球广告主、流量主、联盟营销从业者及其他数字营销专业人士。

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