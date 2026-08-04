Adsterra Celebra 13 Anos de AdTech com Campanha Global de Marketing de Afiliados e Quiz Interativo

Os 13 Anos da Adsterra

A Adsterra celebra 13 anos de adTech, e lança um quiz interativo sobre marketing de afiliados e monetização, que sorteia prêmios para parceiros.

O sucesso vem de focar nos seus pontos fortes, manter sua essência e evoluir. Nossa campanha celebra as pessoas que fazem o marketing de afiliados prosperar.” — Gala Grigoreva, Diretora de Marketing da Adsterra

LIMASSOL, CYPRUS, August 4, 2026 /EINPresswire.com/ -- A Adsterra, uma plataforma global de publicidade, anunciou hoje o lançamento de sua campanha de 13º aniversário, com o slogam “Stay Close To Your Essence – Grow Far Beyond Wealth” (Permaneça Próximo à Sua Essência – Cresça Muito Além da Riqueza). De 3 a 31 de agosto de 2026, a iniciativa combina um quiz interativo, conteúdo educacional e um sorteio para parceiros para celebrar as pessoas por trás do ecossistema de marketing de afiliados.

Faça o quiz: adsterra.com/essencequiz

Fundada em 2013, a Adsterra oferece soluções de publicidade e monetização de tráfego para publishers, anunciantes e profissionais de marketing de afiliados em todo o mundo. A plataforma oferece suporte à monetização de sites, aquisição de usuários, otimização de campanhas e crescimento internacional, focando em parcerias de longo prazo e tecnologias de publicidade orientadas por desempenho.

A campanha de aniversário reflete a crença da empresa de que o crescimento sustentável dos negócios é construído não apenas com resultados mensuráveis, mas também com princípios consistentes, pensamento estratégico e relacionamentos profissionais duradouros.

No centro da campanha está o quiz interativo "What's Your Essence?" (Qual é a sua essência?). Em vez de testar conhecimentos técnicos, a experiência explora os estilos de tomada de decisão e os hábitos profissionais dos participantes para identificar um dos 9 arquétipos do marketing de afiliados. Ao concluir, cada participante recebe um Cartão de Essência digital personalizado com o perfil do seu arquétipo.

O quiz também incorpora elementos educacionais, incluindo insights sobre otimização de marketing de afiliados, recomendações de produtos e recursos práticos projetados para editores, anunciantes e profissionais de marketing de afiliados.

Como parte da campanha de aniversário, parceiros elegíveis da Adsterra que inserirem o e-mail associado à sua conta ativa na Adsterra antes de iniciar o quiz participarão automaticamente do sorteio principal. Cinco vencedores receberão, cada um, 350 Pontos de Brindes resgatáveis no Adsterra Swag Lounge. Os participantes que compartilharem seu Cartão de Essência personalizado no Instagram, Facebook, LinkedIn ou X usando #AdsterraEssence e marcarem a Adsterra antes de 31 de agosto de 2026, também estarão elegíveis para um sorteio adicional de um prêmio de $100.

A campanha ocorre de 3 a 31 de agosto de 2026. Os vencedores de ambas as atividades serão anunciados em 2 de setembro de 2026, através dos canais oficiais da Adsterra nas redes sociais.

Anúncio oficial no blog da Adsterra: adsterra.com/blog/13bday

Ao combinar educação, engajamento e participação da comunidade, a campanha de aniversário destaca o compromisso contínuo da Adsterra em apoiar a indústria global de marketing de afiliados, enquanto celebra treze anos de inovação e parceria.



Sobre a Adsterra

A Adsterra é uma rede global de publicidade que oferece soluções de aquisição de usuários baseadas em desempenho para anunciantes e soluções de monetização para editores em múltiplos verticais e regiões. Desde 2013, a Adsterra ajuda anunciantes a melhorar o desempenho de suas campanhas e apoia editores a maximizar sua receita por meio de soluções publicitárias flexíveis, tecnologia avançada e suporte dedicado aos parceiros. A empresa trabalha com empresas de todos os tamanhos, incluindo anunciantes, publishers, profissionais de marketing de afiliados e especialistas digitais em todo o mundo.

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