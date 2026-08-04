Adsterra celebra 13 años en el sector AdTech con una campaña global de marketing de afiliación y un test interactivo

Los 13 años de Adsterra

Adsterra celebra su 13.º aniversario en AdTech con una campaña global que incluye un test interactivo sobre marketing de afiliación y un sorteo exclusivo.

El éxito nace de conocer tus fortalezas, mantenerte fiel a tu forma de trabajar y seguir evolucionando. Nuestra campaña rinde homenaje a las personas que impulsan el crecimiento del sector.” — Gala Grigoreva, Directora de Marketing de Adsterra

LIMASSOL, CYPRUS, August 4, 2026 /EINPresswire.com/ -- Adsterra, plataforma global de publicidad digital, ha anunciado hoy el lanzamiento de su campaña de 13.º aniversario, «Mantente fiel a tu personalidad. Crece mucho más allá de la riqueza». La iniciativa, que se desarrollará del 3 al 31 de agosto de 2026, combina un test interactivo, contenido educativo y un sorteo para socios con el objetivo de celebrar a las personas que hacen posible el ecosistema del marketing de afiliación.

Haz el test: adsterra.com/essencequiz

Adsterra, fundada en 2013, ofrece soluciones de publicidad digital y monetización de tráfico para publishers, anunciantes y afiliados de todo el mundo. La plataforma ayuda a monetizar sitios web, adquirir usuarios, optimizar campañas y expandir negocios a escala internacional, apostando por relaciones duraderas y tecnologías publicitarias orientadas al rendimiento.

La campaña de aniversario refleja la convicción de la compañía de que el crecimiento sostenible no depende únicamente de los resultados medibles, sino también de la coherencia, el pensamiento estratégico y las relaciones profesionales a largo plazo.

El eje central de la campaña es el test interactivo «¿Cuál es tu personalidad?». En lugar de evaluar conocimientos técnicos, la experiencia analiza el estilo de toma de decisiones y los hábitos profesionales de cada participante para identificar cuál de los nueve arquetipos del marketing de afiliación lo representa mejor. Al finalizar, cada usuario recibe una Tarjeta de Personalidad personalizada con su arquetipo.

El test también incorpora contenido educativo con recomendaciones para optimizar campañas de marketing de afiliación, sugerencias de productos y recursos prácticos dirigidos a publishers, anunciantes y afiliados.

Como parte de la campaña, los socios de Adsterra que cumplan los requisitos y utilicen el correo electrónico asociado a su cuenta activa antes de comenzar el test participarán automáticamente en el sorteo principal. Se seleccionarán cinco ganadores, cada uno de los cuales recibirá 350 puntos canjeables para adquirir artículos de merchandising en la tienda «Swag Lounge» de Adsterra.

Además, quienes compartan su Tarjeta de Personalidad en Instagram, Facebook, LinkedIn o X utilizando el hashtag #AdsterraEssence y mencionen a Adsterra antes del 31 de agosto de 2026 participarán también en el sorteo de un premio adicional de 100 $.

La campaña estará activa del 3 al 31 de agosto de 2026. Los ganadores de ambos sorteos se anunciarán el 2 de septiembre de 2026 a través de los canales oficiales de Adsterra en redes sociales.

Anuncio oficial en el blog de Adsterra: adsterra.com/blog/13bday

Al combinar la formación, el engagement y la participación de la comunidad, esta campaña de aniversario pone de manifiesto el compromiso continuo de Adsterra con el desarrollo del marketing de afiliación a nivel mundial, al tiempo que celebra trece años de innovación, crecimiento y colaboración.



Sobre Adsterra

Adsterra es una red publicitaria global que ofrece soluciones de adquisición de usuarios basadas en el rendimiento para anunciantes y soluciones de monetización para publishers en múltiples verticales y mercados. Desde 2013, Adsterra ayuda a los anunciantes a mejorar el rendimiento de sus campañas y a los publishers a maximizar sus ingresos mediante soluciones publicitarias flexibles, tecnología avanzada y un servicio de soporte personalizado. La compañía trabaja con empresas de todos los tamaños, incluidos anunciantes, publishers, afiliados y profesionales del marketing digital de todo el mundo.

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