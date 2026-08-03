Momcozy เปิดตัวเครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่ Wellness 1 พร้อมแคมเปญ Breathe & Breastfeed ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เดือนรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โลก Momcozy SEA สนับสนุนคุณแม่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนวัตกรรม คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และพลังของชุมชน
BANGKOK, THAILAND, August 3, 2026 /EINPresswire.com/ -- เนื่องในเดือนรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โลกปีนี้ Momcozy เปิดตัว Wellness 1 Warm-Massage Wearable Breast Pump พร้อมกับแคมเปญ Breathe & Breastfeed ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผสานนวัตกรรมการให้นมบุตรเข้ากับองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและการสนับสนุนจากชุมชน เพื่ออยู่เคียงข้างคุณแม่ในทุกช่วงเวลาของการเข้าเต้า (Latch) การหลั่งน้ำนม (Letdown) และทุกความสำเร็จเล็ก ๆ ตลอดเส้นทางการให้นมลูก
การเข้าเต้าที่สำเร็จ การค้นหารูทีนการปั๊มนมที่เหมาะกับตัวเอง การก้าวผ่านสัปดาห์แรกของการกลับไปทำงาน หรือการผ่านคืนอันแสนยากลำบากและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในเช้าวันถัดไป
เส้นทางการให้นมลูกของคุณแม่แต่ละคนไม่มีรูปแบบที่ตายตัว บางคนให้นมจากเต้าโดยตรง บางคนปั๊มนม และอีกหลายคนเลือกทำทั้งสองวิธี แม้ว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มักถูกพูดถึงผ่านคำแนะนำ ประโยชน์ และเป้าหมายต่าง ๆ แต่สำหรับคุณแม่แล้ว ความก้าวหน้าที่แท้จริงมักเกิดขึ้นจากช่วงเวลาเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน
ในเดือนรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โลกปีนี้ Momcozy แบรนด์เครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่อันดับ 1 ของโลกที่ได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่กว่า 5 ล้านคนทั่วโลก ได้ยกช่วงเวลาเหล่านี้มาเป็นหัวใจสำคัญของแคมเปญ Breathe & Breastfeed ซึ่งจัดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภายใต้แนวคิด “Support for Every Latch, Letdown and Little Win” แคมเปญ Breathe & Breastfeed รวบรวมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง และการสนับสนุนจากชุมชน เพื่อช่วยให้คุณแม่รับมือกับความท้าทายในชีวิตประจำวันของการให้นมและการปั๊มนม ตั้งแต่การค้นหาคำตอบที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ไปจนถึงการทำให้การปั๊มนมสะดวกสบายและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
ตลอดเดือนสิงหาคม Momcozy จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ การพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และกิจกรรมสร้างชุมชน เพื่อสานต่อพันธกิจในการสนับสนุนคุณแม่ ไม่เพียงในช่วงเวลาสำคัญของการเป็นแม่ แต่รวมถึงทุกความสำเร็จเล็ก ๆ ที่หล่อหลอมเส้นทางการให้นมลูกของแต่ละคน
เราจะช่วยตอบคำถามที่คุณแม่อยากรู้จริง ๆ ได้อย่างไร?
สำหรับคุณแม่บางคน การได้รับการสนับสนุนอาจหมายถึงการเข้าใจว่าทำไมลูกจึงเข้าเต้าได้ยาก สำหรับอีกคนอาจเป็นการเรียนรู้วิธีปั๊มนมให้สบายยิ่งขึ้นก่อนกลับไปทำงาน และบางครั้งอาจเป็นเพียงการรู้ว่าควรหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากที่ใด
ตลอดเดือนสิงหาคม Momcozy จะทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และชุมชนคุณแม่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อย เช่น ความยากลำบากในการเข้าเต้า ความผิดพลาดในการปั๊มนม และความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
“การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีความสำคัญที่สุดในช่วงเวลาที่คุณแม่รู้สึกเหนื่อย ไม่สบายใจ ไม่มั่นใจ หรือกำลังพยายามปรับการให้นมลูกให้เข้ากับชีวิตประจำวัน”
กล่าวโดย Ellen Zhou ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Momcozy
“แคมเปญ Breathe & Breastfeed มีเป้าหมายที่จะนำช่วงเวลาเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนา เพราะท้ายที่สุดแล้ว การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ก็คือการสนับสนุนคุณแม่ที่กำลังทำสิ่งนั้นอยู่”
Momcozy ช่วยยกระดับความสบายในการปั๊มนมได้อย่างไร?
ความสบายทางกายเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ไม่ควรถูกมองข้าม
สำหรับคุณแม่จำนวนมาก การปั๊มนมกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเมื่อกลับไปทำงานหรือจำเป็นต้องอยู่ห่างจากลูก อย่างไรก็ตาม การปั๊มนมมักถูกพูดถึงในแง่ของปริมาณ ประสิทธิภาพ และความสะดวกเป็นหลัก ขณะที่ Momcozy เชื่อว่า ความรู้สึกของคุณแม่ระหว่างการปั๊มนมก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน
ด้วยแนวคิดดังกล่าว Momcozy จึงเปิดตัว Wellness 1 Warm-Massage Wearable Breast Pump ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเดือนรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โลก
หลังจากเปิดตัวในอเมริกาเหนือ Wellness 1 ได้นำนวัตกรรมเครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่มาผสานกับเทคโนโลยีความอุ่นและการนวด โดยมาพร้อม 5-Zone Circular Smart-Sync Massage System ซึ่งเป็นระบบนวดแบบเฉพาะของอุตสาหกรรม และ HugWave™ 360° Full-Coverage Warm Massage ที่มอบความอบอุ่นครอบคลุมรอบทิศทาง เพื่อช่วยให้คุณแม่รู้สึกสบายยิ่งขึ้นในทุกครั้งของการปั๊มนม
ปัจจุบัน Wellness 1 วางจำหน่ายแล้วผ่านเว็บไซต์ทางการของ Momcozy ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังสามารถสั่งซื้อได้ผ่านร้านค้าอีคอมเมิร์ซอย่างเป็นทางการของ Momcozy บน Shopee, Lazada และ TikTok Shop (https://lnk.ink/phmk6) โดยเริ่มจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์
เกี่ยวกับ Momcozy
Momcozy ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 และเป็นแบรนด์ เครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่อันดับ 1 ของโลก* รวมถึงเป็นแบรนด์ชั้นนำด้าน FemTech ที่มุ่งมั่นสนับสนุนคุณแม่ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ หลังคลอด และในทุกช่วงของการเป็นแม่
ด้วยการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง Momcozy ได้สร้างระบบนิเวศของผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม เพื่อทำให้การเป็นแม่สะดวกสบาย ง่ายดาย และเต็มไปด้วยความมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่ เสื้อชั้นในให้นม อุปกรณ์สำหรับการให้นม และผลิตภัณฑ์ดูแลคุณแม่หลังคลอด
ปัจจุบัน Momcozy ได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่และครอบครัวกว่า 6 ล้านรายทั่วโลก และมีวางจำหน่ายในกว่า 80 ประเทศและภูมิภาค ผ่านเว็บไซต์ทางการของ Momcozy รวมถึงร้านค้าปลีกชั้นนำระดับโลก เช่น Babylist, Walmart, Target และ Amazon
พันธกิจของ Momcozy คือการเสริมพลังให้คุณแม่ทุกคน ด้วยการสนับสนุนที่ไว้วางใจได้ นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ และความมั่นใจที่มากขึ้นในทุกช่วงของเส้นทางการเป็นแม่
* อ้างอิงจากส่วนแบ่งตลาดเครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่ทั่วโลก โดย Grand View Research ปี 2024
Lee Tze Hui
momcozy
+60 11-6812 8544
lee.tze.hui@momcozy.com
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