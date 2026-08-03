Momcozy ra mắt máy hút sữa đeo Wellness 1 tích hợp sưởi ấm & massage cùng Breathe & Breastfeed tại Đông Nam Á

Tháng Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ: Momcozy Đông Nam Á tiếp tục đồng hành cùng các bà mẹ qua đổi mới, chuyên gia và cộng đồng.

Với Breathe & Breastfeed, chúng tôi muốn những khoảnh khắc ấy được lắng nghe. Hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ cũng chính là đồng hành cùng người mẹ.” — Ellen Zhou

HANOI, VIETNAM, August 3, 2026 /EINPresswire.com/ -- Nhân Tháng Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ, Momcozy chính thức ra mắt Máy hút sữa đeo được Wellness 1 tích hợp sưởi ấm & massage cùng chiến dịch Breathe & Breastfeed trên khắp Đông Nam Á, kết hợp công nghệ hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tiên tiến với kiến thức chuyên môn và sự đồng hành từ cộng đồng, hỗ trợ các bà mẹ trong từng lần bé ngậm ti, từng lần xuống sữa và từng thành công nhỏ mỗi ngày.

Một lần bé ngậm ti thành công. Tìm được lịch hút sữa phù hợp. Vượt qua tuần đầu tiên quay trở lại làm việc. Trải qua một đêm đầy thử thách và lại tiếp tục cố gắng vào sáng hôm sau.

Không có một khuôn mẫu duy nhất cho hành trình nuôi con bằng sữa mẹ thành công. Có mẹ cho con bú trực tiếp, có mẹ hút sữa, và cũng có rất nhiều mẹ kết hợp cả hai. Mặc dù việc nuôi con bằng sữa mẹ thường được nhắc đến thông qua các khuyến nghị, lợi ích và những cột mốc quan trọng, nhưng đối với các bà mẹ, sự tiến bộ thường đến từ những khoảnh khắc nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày.

Trong Tháng Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ năm nay, Momcozy – Thương hiệu Máy hút sữa đeo được số 1 thế giới, được hơn 5 triệu bà mẹ trên toàn cầu tin tưởng – đặt những khoảnh khắc ấy làm trọng tâm của Breathe & Breastfeed, sáng kiến khu vực được triển khai trên khắp Đông Nam Á.

Với chủ đề “Support for Every Latch, Letdown and Little Win” (Đồng hành trong từng lần bé ngậm ti, từng lần xuống sữa và từng thành công nhỏ), Breathe & Breastfeed kết hợp hướng dẫn từ chuyên gia, đổi mới thiết thực và sự hỗ trợ từ cộng đồng nhằm giúp các bà mẹ vượt qua những thử thách thường nhật trong hành trình cho con bú và hút sữa — từ việc tìm kiếm thông tin đáng tin cậy về nuôi con bằng sữa mẹ đến việc giúp quá trình hút sữa trở nên thoải mái và dễ dàng hơn trong cuộc sống bận rộn.

Trong suốt tháng 8, Momcozy sẽ triển khai chiến dịch trên toàn Đông Nam Á thông qua các nội dung giáo dục do chuyên gia dẫn dắt, các cuộc thảo luận về nuôi con bằng sữa mẹ và nhiều hoạt động cộng đồng, tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng các bà mẹ không chỉ ở những cột mốc quan trọng mà còn trong từng thành công nhỏ tạo nên hành trình nuôi con bằng sữa mẹ.

Làm Thế Nào Để Hỗ Trợ Những Điều Mà Các Bà Mẹ Thực Sự Muốn Biết?

Đối với một người mẹ, sự hỗ trợ có thể là giúp hiểu vì sao em bé gặp khó khăn khi ngậm ti. Với người khác, đó có thể là học cách hút sữa thoải mái hơn trước khi quay trở lại công việc. Đôi khi, điều quan trọng nhất chỉ đơn giản là biết tìm kiếm thông tin đáng tin cậy ở đâu.

Trong suốt tháng 8, Momcozy sẽ hợp tác với các chuyên gia y tế, chuyên gia tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ và các cộng đồng trên khắp Đông Nam Á để giải đáp những thắc mắc phổ biến liên quan đến việc bé ngậm ti, những sai lầm thường gặp khi hút sữa và các quan niệm sai lầm về nuôi con bằng sữa mẹ.

“Việc hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ có ý nghĩa nhất vào những thời điểm người mẹ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, bối rối hoặc đang cố gắng cân bằng việc cho con bú với những trách nhiệm khác trong cuộc sống,” bà Ellen Zhou, Giám đốc Marketing khu vực APAC của Momcozy, chia sẻ. “Thông qua Breathe & Breastfeed, chúng tôi mong muốn đưa chính những khoảnh khắc đó trở thành một phần của cuộc trò chuyện. Hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ, suy cho cùng, chính là hỗ trợ người mẹ đang thực hiện hành trình ấy.”

Momcozy Mang Đến Sự Thoải Mái Cho Trải Nghiệm Hút Sữa Như Thế Nào?

Sự thoải mái về thể chất cũng là một phần quan trọng của cuộc trò chuyện.

Đối với nhiều bà mẹ, hút sữa trở thành một phần của cuộc sống hằng ngày, đặc biệt sau khi quay trở lại làm việc hoặc khi phải xa con trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, việc hút sữa thường chỉ được nhìn nhận qua các yếu tố như lượng sữa, hiệu quả và sự tiện lợi. Momcozy tin rằng cảm nhận của người mẹ trong suốt quá trình đó cũng quan trọng không kém.

Thể hiện rõ triết lý này, Momcozy chính thức ra mắt Máy hút sữa đeo được Wellness 1 tích hợp sưởi ấm & massage tại Malaysia, Singapore và Philippines trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Tháng Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ.

Sau khi ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ, Wellness 1 mang đến trải nghiệm hút sữa đeo được kết hợp giữa sưởi ấm và massage. Sản phẩm được trang bị Hệ thống Massage Đồng bộ Thông minh Vòng tròn 5 Vùng (5-Zone Circular Smart-Sync Massage System) độc quyền trong ngành cùng công nghệ HugWave™ 360° Full-Coverage Warm Massage, được thiết kế nhằm mang lại sự thoải mái tối đa trong thói quen hút sữa hằng ngày của các bà mẹ.

Wellness 1 hiện đã có mặt trên website chính thức của Momcozy tại các thị trường Đông Nam Á. Mẫu máy hút sữa đeo được mới nhất này cũng được phân phối trên các gian hàng thương mại điện tử chính thức của Momcozy tại Malaysia, Singapore và Philippines thông qua Shopee, Lazada và TikTok Shop (https://lnk.ink/phmk6).

Về Momcozy

Được thành lập vào năm 2018, Momcozy, Thương hiệu Máy hút sữa đeo được số 1 thế giới*, là thương hiệu FemTech hàng đầu với sứ mệnh đồng hành cùng các bà mẹ từ giai đoạn mang thai, sau sinh và xuyên suốt hành trình làm mẹ. Thông qua đổi mới không ngừng, Momcozy xây dựng một hệ sinh thái toàn diện gồm các sản phẩm giúp hành trình làm mẹ trở nên thoải mái, thuận tiện và tự tin hơn, bao gồm máy hút sữa đeo được, áo ngực cho con bú, các sản phẩm hỗ trợ cho bé bú và các giải pháp chăm sóc sau sinh.

Hiện nay, Momcozy được hơn 6 triệu bà mẹ và gia đình trên toàn thế giới tin dùng, có mặt tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các sản phẩm của thương hiệu được phân phối thông qua website chính thức của Momcozy cùng các nhà bán lẻ hàng đầu trên toàn cầu như Babylist, Walmart, Target và Amazon.

Sứ mệnh của Momcozy là trao quyền cho mọi bà mẹ bằng sự đồng hành đáng tin cậy, các giải pháp đổi mới và sự tự tin lớn hơn trong suốt hành trình làm mẹ.

* Dựa trên thị phần toàn cầu của máy hút sữa đeo được theo báo cáo Grand View Research 2024.

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