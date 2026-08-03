Momcozy បើកដំណើរការ Wellness 1 Warm-Massage និងយុទ្ធនាការ Breathe & Breastfeed នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍
ខែពិភពលោកលើកកម្ពស់ការបំបៅដោះម្តាយ – Momcozy SEA បន្តគាំទ្រម្តាយតាមរយៈនវានុវត្តន៍ ការណែនាំពីអ្នកជំនាញ និងសហគមន៍។
PHNOM PENH, CAMBODIA, August 3, 2026 /EINPresswire.com/ -- ក្នុងឱកាស ខែពិភពលោកលើកកម្ពស់ការបំបៅដោះម្តាយ ឆ្នាំនេះ Momcozy បានដាក់ចេញ ម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះពាក់បាន Wellness 1 Warm-Massage និងយុទ្ធនាការ Breathe & Breastfeed នៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដោយរួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាបំបៅដោះម្តាយដ៏ច្នៃប្រឌិត ជាមួយការណែនាំពីអ្នកជំនាញ និងការគាំទ្រពីសហគមន៍ ដើម្បីនៅក្បែរម្តាយគ្រប់ជំហាននៃការបំបៅដោះ ចាប់ពីការចាប់បៅបានល្អ (latch) ការបញ្ចេញទឹកដោះ (letdown) រហូតដល់ជោគជ័យតូចៗប្រចាំថ្ងៃ។
ការចាប់បៅបានល្អ។ ការស្វែងរកទម្លាប់បូមទឹកដោះដែលសមស្រប។ ការឆ្លងកាត់សប្តាហ៍ដំបូងនៃការវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការ។ ការឆ្លងកាត់រាត្រីដ៏លំបាកមួយ ហើយព្យាយាមម្ដងទៀតនៅព្រឹកបន្ទាប់។
គ្មានដំណើរបំបៅដោះម្តាយដែលជោគជ័យមានទម្រង់តែមួយនោះទេ។ ម្តាយខ្លះបំបៅដោយផ្ទាល់ ម្តាយខ្លះបូមទឹកដោះ ហើយម្តាយជាច្រើនធ្វើទាំងពីរ។ ទោះបីការបំបៅដោះត្រូវបាននិយាយជាញឹកញាប់អំពីអនុសាសន៍ អត្ថប្រយោជន៍ និងដំណាក់កាលសំខាន់ៗក៏ដោយ សម្រាប់ម្តាយ ការរីកចម្រើនជាច្រើនកើតឡើងតាមរយៈពេលវេលាតូចៗក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។
ក្នុងខែពិភពលោកលើកកម្ពស់ការបំបៅដោះម្តាយនេះ Momcozy ដែលជា ម៉ាកម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះពាក់បានលេខ 1 លើពិភពលោក ដែលទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីម្តាយជាង 5 លាននាក់ ទូទាំងពិភពលោក កំពុងដាក់ពេលវេលាតូចៗទាំងនេះជាចំណុចស្នូលនៃយុទ្ធនាការ Breathe & Breastfeed នៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍។
ក្រោមប្រធានបទ “Support for Every Latch, Letdown and Little Win” យុទ្ធនាការ Breathe & Breastfeed រួមបញ្ចូលការណែនាំវិជ្ជាជីវៈ នវានុវត្តន៍ដែលអាចអនុវត្តបាន និងការគាំទ្រពីសហគមន៍ ដើម្បីជួយម្តាយដោះស្រាយបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃទាក់ទងនឹងការបំបៅដោះ និងការបូមទឹកដោះ ចាប់ពីការស្វែងរកចម្លើយដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់សំណួរអំពីការបំបៅដោះ រហូតដល់ការធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍បូមទឹកដោះកាន់តែងាយស្រួល និងមានផាសុកភាពក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។
ពេញមួយខែសីហា Momcozy នឹងនាំយុទ្ធនាការនេះទៅកាន់បណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ តាមរយៈមាតិកាអប់រំដឹកនាំដោយអ្នកជំនាញ ការពិភាក្សាអំពីការបំបៅដោះម្តាយ និងសកម្មភាពសហគមន៍ ដោយបន្តការប្តេជ្ញាចិត្តគាំទ្រម្តាយ មិនត្រឹមតែតាមរយៈដំណាក់កាលសំខាន់ៗប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏តាមរយៈជោគជ័យតូចៗដែលបង្កើតដំណើរបំបៅដោះម្តាយនីមួយៗផងដែរ។
តើយើងគាំទ្រសំណួរដែលម្តាយពិតជាចង់ដឹងយ៉ាងដូចម្តេច?
សម្រាប់ម្តាយម្នាក់ ការគាំទ្រអាចមានន័យថា ការយល់ដឹងពីមូលហេតុដែលទារកពិបាកចាប់បៅ។ សម្រាប់ម្តាយម្នាក់ទៀត វាអាចជាការរៀនពីរបៀបបូមទឹកដោះឱ្យមានផាសុកភាពជាងមុន មុនពេលវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការ។ ហើយពេលខ្លះ វាគ្រាន់តែជាការដឹងថាគួរទៅរកព័ត៌មានដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននៅទីណា។
ពេញមួយខែសីហា Momcozy នឹងសហការជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាល អ្នកជំនាញការបំបៅដោះម្តាយ និងសហគមន៍នៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដើម្បីឆ្លើយសំណួរដែលគេជួបញឹកញាប់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាការចាប់បៅ កំហុសក្នុងការបូមទឹកដោះ និងការយល់ច្រឡំអំពីការបំបៅដោះម្តាយ។
លោកស្រី Ellen Zhou ប្រធានផ្នែកទីផ្សារ APAC របស់ Momcozy បាននិយាយថា៖
“ការគាំទ្រក្នុងការបំបៅដោះម្តាយមានសារៈសំខាន់បំផុត នៅពេលដែលម្តាយមានអារម្មណ៍នឿយហត់ មិនស្រួល មិនប្រាកដចិត្ត ឬកំពុងព្យាយាមធ្វើឱ្យការបំបៅដោះសមស្របជាមួយជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។ តាមរយៈ Breathe & Breastfeed យើងចង់ធ្វើឱ្យពេលវេលាទាំងនេះក្លាយជាផ្នែកមួយនៃការពិភាក្សា។ ការគាំទ្រការបំបៅដោះម្តាយ គឺជាការគាំទ្រម្តាយដែលកំពុងធ្វើវា។”
តើ Momcozy នាំមកនូវផាសុកភាពក្នុងបទពិសោធន៍បូមទឹកដោះយ៉ាងដូចម្តេច?
ផាសុកភាពផ្នែករាងកាយក៏ជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការពិភាក្សាផងដែរ។
សម្រាប់ម្តាយជាច្រើន ការបូមទឹកដោះបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ជាពិសេសនៅពេលវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការ ឬត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីទារក។ ប៉ុន្តែជាញឹកញាប់ ការបូមទឹកដោះត្រូវបានវាស់វែងតាមបរិមាណ ប្រសិទ្ធភាព និងភាពងាយស្រួលប៉ុណ្ណោះ។ Momcozy ជឿជាក់ថា អារម្មណ៍របស់ម្តាយអំឡុងពេលបទពិសោធន៍នេះ ក៏មានសារៈសំខាន់ដូចគ្នា។
ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនវិស័យនេះ Momcozy បានដាក់ចេញ ម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះពាក់បាន Wellness 1 Warm-Massage នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី និងហ្វីលីពីន ជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពខែពិភពលោកលើកកម្ពស់ការបំបៅដោះម្តាយ។
បន្ទាប់ពីការចេញលក់នៅអាមេរិកខាងជើង Wellness 1 បានរួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាបូមទឹកដោះពាក់បាន ជាមួយមុខងារកម្ដៅ និងម៉ាស្សា។ ផលិតផលនេះបំពាក់ដោយ ប្រព័ន្ធម៉ាស្សា 5-Zone Circular Smart-Sync Massage System ដែលមានតែមួយគត់ក្នុងឧស្សាហកម្ម និងបច្ចេកវិទ្យា HugWave™ 360° Full-Coverage Warm Massage ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់នូវផាសុកភាពកាន់តែប្រសើរ សម្រាប់ទម្លាប់បូមទឹកដោះប្រចាំថ្ងៃរបស់ម្តាយ។
បច្ចុប្បន្ន Wellness 1 មានលក់តាមរយៈគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ Momcozy នៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះពាក់បានម៉ូដែលថ្មីនេះ ក៏មានលក់តាមហាងផ្លូវការរបស់ Momcozy លើ Shopee, Lazada និង TikTok Shop (https://lnk.ink/phmk6) ដោយចាប់ផ្តើមពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី និងហ្វីលីពីន។
អំពី Momcozy
បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2018, Momcozy ដែលជា ម៉ាកម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះពាក់បានលេខ 1 លើពិភពលោក* គឺជាម៉ាក FemTech ឈានមុខគេ ដែលប្តេជ្ញាគាំទ្រម្តាយចាប់ពីអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ រហូតដល់ក្រោយសម្រាលកូន និងលើសពីនោះ។ តាមរយៈការច្នៃប្រឌិតជាបន្តបន្ទាប់ Momcozy ផ្តល់នូវប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផលិតផលដ៏ទូលំទូលាយ ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍ជាម្តាយកាន់តែមានផាសុកភាព ងាយស្រួល និងពោរពេញដោយទំនុកចិត្ត រួមមានម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះពាក់បាន អាវទ្រនាប់បំបៅដោះ សម្ភារៈបំបៅទារក និងដំណោះស្រាយថែទាំក្រោយសម្រាលកូន។
សព្វថ្ងៃនេះ Momcozy ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយម្តាយ និងគ្រួសារជាង 6 លាននាក់ ទូទាំងពិភពលោក ហើយមានវត្តមាននៅជាង 80 ប្រទេស និងតំបន់។ ផលិតផលរបស់ខ្លួនមានលក់តាមរយៈគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ Momcozy និងអ្នកលក់រាយឈានមុខគេជុំវិញពិភពលោក រួមមាន Babylist, Walmart, Target និង Amazon។
បេសកកម្មរបស់ Momcozy គឺផ្តល់អំណាចដល់ម្តាយគ្រប់រូប តាមរយៈការគាំទ្រដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន ដំណោះស្រាយប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ និងទំនុកចិត្តកាន់តែខ្ពស់ពេញមួយដំណើរនៃភាពជាម្តាយ។
* ផ្អែកលើចំណែកទីផ្សារសកលនៃម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះពាក់បាន យោងតាម Grand View Research ឆ្នាំ 2024។
Lee Tze Hui
momcozy
+60 11-6812 8544
lee.tze.hui@momcozy.com
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.