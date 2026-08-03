Audit Advisory for Tuesday, August 04, 2026
Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.
The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, August 04, 2026.
FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY
|County
|Audit Entity and Period
|Report Type
|Champaign
|Johnson Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|Columbiana
|Salem Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Crawford
|Sandusky Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Darke
|Mississinawa Valley Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Erie
|Scotts Union Cemetery
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Franklin
|Columbus Baseball Team, Inc.
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Columbus Metropolitan Library
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Hamilton
|Hamilton County Family and Children First Council
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|Hancock
|Hancock Metropolitan Housing Authority
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|Highland
|Highland County Airport Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Audited as Part of Primary Government
|Highland County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Holmes
|Holmes County Airport Authority
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Audited as Part of Primary Government
|IPA
|Holmes County Regional Planning Commission
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Audited as Part of Primary Government
|IPA
|Holmes County
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Lake
|Laketran
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Lake Metroparks
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Lawrence
|Ironton Metropolitan Housing Authority
10/1/2024 TO 9/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Licking
|Etna-Reynoldsburg Joint Economic Development District - 2
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Etna-Reynoldsburg Joint Economic Development District- 7
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Etna-Reynoldsburg Joint Economic Development District - 1
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Lorain
|City of Lorain
1/1/2023 TO 12/31/2023
|Financial Audit
|IPA
FFR
|City of Lorain
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Lucas
|Sylvania Township Joint Economic Development District I
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Madison
|Madison County Port Authority
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Medina
|City of Brunswick
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Ohio Transit Risk Pool
12/1/2024 TO 11/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Mercer
|Fort Recovery Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Monroe
|Washington Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Perry
|Perry County Park District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|New Straitsville-Coal Township Union Cemetery
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Pike
|Marion Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Portage
|City of Aurora
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|Preble
|City of Eaton
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Brown Memorial Library
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Preble County Park District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Stark
|Canton City Health Department
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Audited as Part of Primary Government
|City of Canton
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|Canton Community Improvement Corporation
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Audited as Part of Primary Government
|Tuscarawas
|Delaware Valley Joint Fire District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Community Improvement Corporation of Tuscarawas County
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Grandview Union Cemetery
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Union
|Memorial Hospital of Union County
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Warren
|Mental Health Recovery Board Serving Warren & Clinton Counties
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|Wayne
|Wooster Growth Corporation
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Wood
|Grand Rapids Area Community Improvement Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|BORMA, Inc.
12/1/2024 TO 11/30/2025
|Financial Audit
|IPA
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.