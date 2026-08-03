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Audit Advisory for Tuesday, August 04, 2026

Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.

The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, August 04, 2026.

FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY

County Audit Entity and Period Report Type
Champaign Johnson Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Financial Audit
Columbiana Salem Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Crawford Sandusky Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Darke Mississinawa Valley Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Erie Scotts Union Cemetery
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Franklin Columbus Baseball Team, Inc.
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA
Columbus Metropolitan Library
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA
Hamilton Hamilton County Family and Children First Council
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit
Hancock Hancock Metropolitan Housing Authority
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit
Highland Highland County Airport Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Audited as Part of Primary Government
Highland County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Holmes Holmes County Airport Authority
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Audited as Part of Primary Government IPA
Holmes County Regional Planning Commission
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Audited as Part of Primary Government IPA
Holmes County
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA
Lake Laketran
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA
Lake Metroparks
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA
Lawrence Ironton Metropolitan Housing Authority
10/1/2024 TO 9/30/2025		 Financial Audit IPA
Licking Etna-Reynoldsburg Joint Economic Development District - 2
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Etna-Reynoldsburg Joint Economic Development District- 7
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Etna-Reynoldsburg Joint Economic Development District - 1
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Lorain City of Lorain
1/1/2023 TO 12/31/2023		 Financial Audit IPA
FFR
City of Lorain
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Lucas Sylvania Township Joint Economic Development District I
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Madison Madison County Port Authority
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Medina City of Brunswick
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA
Ohio Transit Risk Pool
12/1/2024 TO 11/30/2025		 Financial Audit IPA
Mercer Fort Recovery Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Monroe Washington Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Perry Perry County Park District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
New Straitsville-Coal Township Union Cemetery
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Pike Marion Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Portage City of Aurora
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit
Preble City of Eaton
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA
Brown Memorial Library
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Preble County Park District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Stark Canton City Health Department
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Audited as Part of Primary Government
City of Canton
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit
Canton Community Improvement Corporation
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Audited as Part of Primary Government
Tuscarawas Delaware Valley Joint Fire District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Community Improvement Corporation of Tuscarawas County
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Grandview Union Cemetery
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Union Memorial Hospital of Union County
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA
Warren Mental Health Recovery Board Serving Warren & Clinton Counties
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit
Wayne Wooster Growth Corporation
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit IPA
Wood Grand Rapids Area Community Improvement Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
BORMA, Inc.
12/1/2024 TO 11/30/2025		 Financial Audit IPA

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Audit Advisory for Tuesday, August 04, 2026

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