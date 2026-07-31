プレミアムキッチン家電ブランド「クビンス」、『CAFERES JAPAN 2026』に出展 新型業務用コールドプレスジューサーを初公開

プレミアムキッチン家電ブランド「Kuvings（クビンス）」は、2026年8月4日（火）から6日（木）まで東京ビッグサイトで開催される、日本最大級のカフェ・ベーカリー・外食業界向け展示会「CAFERES JAPAN 2026」に出展し、業務用コールドプレスジューサーおよびブレンダーのラインアップを紹介します。

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