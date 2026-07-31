プレミアムキッチン家電ブランド「クビンス」、『CAFERES JAPAN 2026』に出展 新型業務用コールドプレスジューサーを初公開
プレミアムキッチン家電ブランド「Kuvings（クビンス）」は、2026年8月4日（火）から6日（木）まで東京ビッグサイトで開催される、日本最大級のカフェ・ベーカリー・外食業界向け展示会「CAFERES JAPAN 2026」に出展し、業務用コールドプレスジューサーおよびブレンダーのラインアップを紹介します。TOKYO, JAPAN, July 31, 2026 /EINPresswire.com/ -- プレミアムキッチン家電ブランド「Kuvings（クビンス）」は、2026年8月4日（火）から6日（木）まで東京ビッグサイトで開催される、日本最大級のカフェ・ベーカリー・外食業界向け展示会「CAFERES JAPAN 2026」に出展し、業務用コールドプレスジューサーおよびブレンダーのラインアップを紹介します。
「CAFERES JAPAN」は、カフェやベーカリー、外食業界の関係者が集まる日本最大級の専門展示会です。業界の最新トレンドや技術を発信するとともに、新たなビジネス機会を創出する場として知られています。前回開催時には約4万4,000人の業界関係者が来場しました。
クビンスは今回の展示会で、業務用製品ラインアップに加え、新型業務用スロージューサー「CS800」を初公開します。「CS800」は、大容量オートホッパーを採用することで食材の下準備を簡素化し、作業効率を高めます。
また、業務用ブレンダー「CB850」「CB980」と、業務用コールドプレスジューサー「CS600」もあわせて展示します。「CB850」「CB980」は、優れたブレンディング性能と低騒音設計を兼ね備え、カフェやドリンク専門店などで幅広く活用されています。「CS600」は、24時間連続使用に対応した業務用モーターと低速圧搾技術を採用し、食材本来の栄養や風味を生かしたコールドプレスジュースを提供できます。
会場では、製品デモンストレーションや試飲を実施し、クビンスならではのコールドプレスジュースやスムージーの味わいと品質をご体感いただけます。
クビンスの担当者は、「今回の『CAFERES JAPAN 2026』への出展を通じて、業務用キッチン機器市場におけるブランド価値を広く発信するとともに、新たなビジネスパートナーとの出会いにつなげていきたいと考えています。ご来場の皆さまに、クビンス独自の技術と品質を直接ご体感いただければ幸いです」とコメントしています。
ぜひクビンスブースへお立ち寄りください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。
【展示会概要】
展示会名：CAFERES JAPAN 2026
会期：2026年8月4日（火）～8月6日（木）10:00~17:00
会場：東京ビッグサイト 南展示棟
小間番号：S6-25
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