ماكس فاشون تكشف عن تشكيلتها المتكاملة للأطفال المخصصة للعودة إلى المدارس، من أحدث الصيحات إلى حقائب المستلزمات المدرسية
EINPresswire.com/ -- كشفت ماكس فاشون -العلامة الرائدة في مجال الأزياء الميسورة التكلفة في الشرق الأوسط والتابعة لمجموعة لاندمارك- عن تشكيلتها الجديدة للأطفال للعودة إلى المدارس، مقدمةً بذلك كل ما تحتاجه العائلات لاستقبال العام الدراسي الجديد تحت سقف واحد في إطار حملة "Back to Cool" التي تقدمها بلمستها الخاصة، بروح تجمع بين المألوف والتجديد المستمر. تجسّد التشكيلة الحماس المتجدد للعودة إلى روتين الحياة الدراسية المعتاد، وما يرافق بداية العام الدراسي من تفاؤل وروح جماعية ملؤها الحماس، ليتحول هذا الموسم من مجرد عودة إلى المقاعد الدراسية إلى خطوة جديدة نحو مستقبل واعد. تضم التشكيلة كل ما يحتاجه الأطفال من الأولاد والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و16 عاماً، بدءاً من الملابس، والحقائب المدرسية، والأدوات القرطاسية، وعلب الطعام، وقوارير المياه، والأحذية، وإكسسوارات الشعر؛ لتسهّل على الأسر الاستعداد للعام الدراسي، وتخفف عنهم عبء التكاليف وحيرة الاختيار.
بخصوص الأزياء، تزخر التشكيلة برسومات مرحة، وقطع دينم متعددة الاستخدامات، وتصاميم عملية يسهل تنسيقها معاً؛ مما يمنح العائلات فرصاً لابتكار إطلالات متنوعة بعدد أقل من القطع. تحافظ تشكيلة الأطفال من عمر عامين إلى 8 أعوام على طابعها المرح والعملي من خلال الرسومات المبهجة، والأطقم المنسقة بألوانها الزاهية، والقطع الأساسية المريحة، أما تشكيلة الأطفال من عمر 8 إلى 16 عاماً، فتقدم لمسة أرقى بتصاميم أنيقة، وقمصان بولو تواكب أحدث الصيحات، وقطع دينم بقصّات مريحة جديدة، إلى جانب فساتين مستوحاة من أحدث صيحات الموضة؛ لتمنح الأطفال الأكبر سناً مساحة للتعبير عن ذوقهم الشخصي. تأتي المجموعة بتشكيلة ألوان جديدة تضم درجات الأزرق والأخضر والأصفر الهادئ والألوان المحايدة، كما جرى تصميم جميع القطع لتنسجم مع بعضها بعضاً بسهولة لتنسيق مختلف الإطلالات.
تحضر بقوة الشخصيات المفضلة لدى الأطفال وتتجسد في مختلف قطع التشكيلة، سواء في الأزياء أو الإكسسوارات؛ وذلك من أجل أن يستمتع أطفالكم باستقبال العام الدراسي برفقة شخصيات محبوبة مثل سونيك، وشخصيات ديزني، وسبايدرمان من مارفل، وشخصيات "فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين"، التي تزين تشكيلة واسعة تشمل القمصان المزينة بالرسومات، والأطقم المنسقة، والحقائب المدرسية، وعلب الطعام، وقوارير المياه؛ فتتحول بذلك المستلزمات المدرسية اليومية إلى قطع يعشقها الأطفال ويتحمسون لها.
وتعليقاً على إطلاق التشكيلة، صرح هارون رشيد، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم التسويق في ماكس فاشون، قائلاً: "يدرك كل ولي أمر كيف تطول قائمة مستلزمات العودة إلى المدارس المطلوبة كل عام؛ لذلك أردنا أن نجعل هذه المرحلة أكثر سهولة، من خلال توفير كل ما تحتاجه العائلات في مكان واحد، بدءاً من الزي المدرسي والأحذية، وصولاً إلى الحقائب وعلب الطعام والأدوات القرطاسية، مع الحفاظ على ميزانية مناسبة. فمن حق الأطفال أن يستقبلوا العام الدراسي بحماس وثقة بما يرتدونه، كما ينبغي ألا يضطر ولي الأمر إلى المفاضلة بين الأناقة والجودة والقيمة. وهذا هو جوهر ما تمثله ماكس فاشون".
لا تقتصر التشكيلة على الأزياء فحسب، بل تمتد لتشمل جميع المستلزمات الأساسية لليوم الدراسي؛ إذ تتوفر الحقائب المدرسية بتصاميم عصرية ومتينة تناسب مختلف الفئات العمرية، مع عرض "اشترِ حقيبة واحصل على الثانية مجاناً" في المملكة العربية السعودية، وخصم ثابت بنسبة 40% في بقية دول الخليج العربية. كما تضم التشكيلة الأدوات القرطاسية، وعلب الطعام، وقوارير المياه، والأحذية المدرسية المصممة لتوفير الراحة طوال اليوم، إلى جانب إكسسوارات الشعر التي تضفي اللمسة الأخيرة على الإطلالة، ليتمكن أولياء الأمور من إنجاز قائمة مستلزمات العودة إلى المدارس بالكامل في زيارة تسوق واحدة.
وبفضل تنوعها وسهولة تنسيق قطعها معاً، إلى جانب تصاميمها المستوحاة من الشخصيات المفضلة لدى الأطفال وأسعارها التي لا تُضاهى في فئات الأزياء وجميع المستلزمات المدرسية، تساعد تشكيلة ماكس فاشون للعودة إلى المدارس العائلات في مختلف أنحاء المنطقة على استقبال العام الدراسي الجديد بثقة واطمئنان.
تتوفر المجموعة الآن في متاجر ماكس فاشون وعبر الإنترنت.
لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكترونيhttps://www.maxfashion.com/
Meriam Perez
بخصوص الأزياء، تزخر التشكيلة برسومات مرحة، وقطع دينم متعددة الاستخدامات، وتصاميم عملية يسهل تنسيقها معاً؛ مما يمنح العائلات فرصاً لابتكار إطلالات متنوعة بعدد أقل من القطع. تحافظ تشكيلة الأطفال من عمر عامين إلى 8 أعوام على طابعها المرح والعملي من خلال الرسومات المبهجة، والأطقم المنسقة بألوانها الزاهية، والقطع الأساسية المريحة، أما تشكيلة الأطفال من عمر 8 إلى 16 عاماً، فتقدم لمسة أرقى بتصاميم أنيقة، وقمصان بولو تواكب أحدث الصيحات، وقطع دينم بقصّات مريحة جديدة، إلى جانب فساتين مستوحاة من أحدث صيحات الموضة؛ لتمنح الأطفال الأكبر سناً مساحة للتعبير عن ذوقهم الشخصي. تأتي المجموعة بتشكيلة ألوان جديدة تضم درجات الأزرق والأخضر والأصفر الهادئ والألوان المحايدة، كما جرى تصميم جميع القطع لتنسجم مع بعضها بعضاً بسهولة لتنسيق مختلف الإطلالات.
تحضر بقوة الشخصيات المفضلة لدى الأطفال وتتجسد في مختلف قطع التشكيلة، سواء في الأزياء أو الإكسسوارات؛ وذلك من أجل أن يستمتع أطفالكم باستقبال العام الدراسي برفقة شخصيات محبوبة مثل سونيك، وشخصيات ديزني، وسبايدرمان من مارفل، وشخصيات "فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين"، التي تزين تشكيلة واسعة تشمل القمصان المزينة بالرسومات، والأطقم المنسقة، والحقائب المدرسية، وعلب الطعام، وقوارير المياه؛ فتتحول بذلك المستلزمات المدرسية اليومية إلى قطع يعشقها الأطفال ويتحمسون لها.
وتعليقاً على إطلاق التشكيلة، صرح هارون رشيد، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم التسويق في ماكس فاشون، قائلاً: "يدرك كل ولي أمر كيف تطول قائمة مستلزمات العودة إلى المدارس المطلوبة كل عام؛ لذلك أردنا أن نجعل هذه المرحلة أكثر سهولة، من خلال توفير كل ما تحتاجه العائلات في مكان واحد، بدءاً من الزي المدرسي والأحذية، وصولاً إلى الحقائب وعلب الطعام والأدوات القرطاسية، مع الحفاظ على ميزانية مناسبة. فمن حق الأطفال أن يستقبلوا العام الدراسي بحماس وثقة بما يرتدونه، كما ينبغي ألا يضطر ولي الأمر إلى المفاضلة بين الأناقة والجودة والقيمة. وهذا هو جوهر ما تمثله ماكس فاشون".
لا تقتصر التشكيلة على الأزياء فحسب، بل تمتد لتشمل جميع المستلزمات الأساسية لليوم الدراسي؛ إذ تتوفر الحقائب المدرسية بتصاميم عصرية ومتينة تناسب مختلف الفئات العمرية، مع عرض "اشترِ حقيبة واحصل على الثانية مجاناً" في المملكة العربية السعودية، وخصم ثابت بنسبة 40% في بقية دول الخليج العربية. كما تضم التشكيلة الأدوات القرطاسية، وعلب الطعام، وقوارير المياه، والأحذية المدرسية المصممة لتوفير الراحة طوال اليوم، إلى جانب إكسسوارات الشعر التي تضفي اللمسة الأخيرة على الإطلالة، ليتمكن أولياء الأمور من إنجاز قائمة مستلزمات العودة إلى المدارس بالكامل في زيارة تسوق واحدة.
وبفضل تنوعها وسهولة تنسيق قطعها معاً، إلى جانب تصاميمها المستوحاة من الشخصيات المفضلة لدى الأطفال وأسعارها التي لا تُضاهى في فئات الأزياء وجميع المستلزمات المدرسية، تساعد تشكيلة ماكس فاشون للعودة إلى المدارس العائلات في مختلف أنحاء المنطقة على استقبال العام الدراسي الجديد بثقة واطمئنان.
تتوفر المجموعة الآن في متاجر ماكس فاشون وعبر الإنترنت.
لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكترونيhttps://www.maxfashion.com/
Meriam Perez
Marsaana Communications
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