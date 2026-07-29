مغامرة في أقصى الظروف: طائرة JETOUR G700 وإد ستافورد يتغلبان على أصعب التضاريس في العالم
EINPresswire.com/ -- أبرمت شركة JETOUR Auto مؤخرًا شراكة وثيقة مع Discovery للمشاركة في إنتاج الموسم الثاني من برنامج Adventure of Extremes ، بالتزامن مع رعايتها لـ فيلمه الوثائقي السنوي الرئيسي بعنوان "Marooned with Ed Stafford". ويمثل هذا التعاون المرة الأولى التي يتعاون فيها المستكشف العالمي الشهير إد ستافورد مع علامة تجارية للسيارات في إنتاج تقوده قناة ديسكفري ، مما أدى إلى إنشاء سلسلة استكشافية غامرة تغطي مجالات البقاء في الظروف القاسية ورحلات الطرق الوعرة عبر ثلاث قارات.
فيلم "Marooned with Ed Stafford" واحداً من أكثر الأفلام الوثائقية تأثيراً في العالم حول البقاء على قيد الحياة في الحياة في البرية. وقد حصد فيلمه Tassing of Water 2025 أكثر من 360 مليون مشاهدة. وحصل على الجائزة الذهبية في فئة البرامج الواقعية في حفل توزيع جوائز تيلي لعام 2025. وفي الموسم الجديد ، بعنوان " Marooned with Ed Stafford: Chapter of Fire" ، يسافر إد ستافورد إلى الإكوادور وكولومبيا والمغرب وأيسلندا ، ومناطق أخرى لاستكشاف معالم نارية وبركانية استثنائية، خائضاً تحديات بقاء فردية شديدة القسوة دون طعام أو أدوات أو طاقم تصوير.
يُذكر أن إد ستافورد هو أول مستكشف يقطع نهر الأمازون سيرًا على الأقدام. وبفضل شهرته العالمية في تحديات البقاء القاسية، أُطلق عليه لقب بروبنسون كروزو العصر الحديث . وتنسجم روحه الريادية وإصراره الشديد تمامًا مع رؤية سيارة G700 . وشعارها: "ما وراء الأفق". وبصفتها السيارة الرسمية لبرنامج "مغامرة التحديات القصوى" ، ستعمل سيارة JETOUR G700 كقاعدة استكشاف متنقلة لإد ستافورد طوال الرحلة، مما يُمكّنه من اجتياز أكثر المناطق البرية قسوة على الأرض .
انطلاقاً من استراتيجية "السفر+" الخاصة بشركة JETOUR، تُعدّ سلسلة "مغامرة التحديات القصوى" ملكية فكرية مصممة للتحقق من قدرات السيارات من خلال اختبارات واقعية في بيئات قاسية. وتستكشف السلسلة تضاريس وعرة حول العالم، معززةً بذلك هوية JETOUR في مجال الرحلات البرية من خلال تجارب استكشافية حقيقية.
في الموسم الثاني، سيدمج برنامج "مغامرة التحديات القصوى" البيئات القاسية التي ظهرت في برنامج "Marooned with Ed Stafford". وعلى مدار السلسلة، سيختبر إد ستافورد سيارة G700 في مجموعة واسعة من التضاريس الوعرة حول العالم، مُظهِرًا أداءها وقدراتها الهندسية في ظروف الطرق الوعرة الحقيقية.
يمثل هذا التعاون مبادرة رئيسية لشركة JETOUR لتعزيز حضور علامتها التجارية عالميًا وإثبات قوة منتجها في سيناريوهات الواقعية الأشد قسوة. ومن المقرر إطلاق حلقات قصيرة من الموسم الثاني من برنامج مغامرة التحديات القصوى سيتم إصدارها بالتتابع ابتداءً من أغسطس 2026.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: jetourglobal.com
Tina Liu
فيلم "Marooned with Ed Stafford" واحداً من أكثر الأفلام الوثائقية تأثيراً في العالم حول البقاء على قيد الحياة في الحياة في البرية. وقد حصد فيلمه Tassing of Water 2025 أكثر من 360 مليون مشاهدة. وحصل على الجائزة الذهبية في فئة البرامج الواقعية في حفل توزيع جوائز تيلي لعام 2025. وفي الموسم الجديد ، بعنوان " Marooned with Ed Stafford: Chapter of Fire" ، يسافر إد ستافورد إلى الإكوادور وكولومبيا والمغرب وأيسلندا ، ومناطق أخرى لاستكشاف معالم نارية وبركانية استثنائية، خائضاً تحديات بقاء فردية شديدة القسوة دون طعام أو أدوات أو طاقم تصوير.
يُذكر أن إد ستافورد هو أول مستكشف يقطع نهر الأمازون سيرًا على الأقدام. وبفضل شهرته العالمية في تحديات البقاء القاسية، أُطلق عليه لقب بروبنسون كروزو العصر الحديث . وتنسجم روحه الريادية وإصراره الشديد تمامًا مع رؤية سيارة G700 . وشعارها: "ما وراء الأفق". وبصفتها السيارة الرسمية لبرنامج "مغامرة التحديات القصوى" ، ستعمل سيارة JETOUR G700 كقاعدة استكشاف متنقلة لإد ستافورد طوال الرحلة، مما يُمكّنه من اجتياز أكثر المناطق البرية قسوة على الأرض .
انطلاقاً من استراتيجية "السفر+" الخاصة بشركة JETOUR، تُعدّ سلسلة "مغامرة التحديات القصوى" ملكية فكرية مصممة للتحقق من قدرات السيارات من خلال اختبارات واقعية في بيئات قاسية. وتستكشف السلسلة تضاريس وعرة حول العالم، معززةً بذلك هوية JETOUR في مجال الرحلات البرية من خلال تجارب استكشافية حقيقية.
في الموسم الثاني، سيدمج برنامج "مغامرة التحديات القصوى" البيئات القاسية التي ظهرت في برنامج "Marooned with Ed Stafford". وعلى مدار السلسلة، سيختبر إد ستافورد سيارة G700 في مجموعة واسعة من التضاريس الوعرة حول العالم، مُظهِرًا أداءها وقدراتها الهندسية في ظروف الطرق الوعرة الحقيقية.
يمثل هذا التعاون مبادرة رئيسية لشركة JETOUR لتعزيز حضور علامتها التجارية عالميًا وإثبات قوة منتجها في سيناريوهات الواقعية الأشد قسوة. ومن المقرر إطلاق حلقات قصيرة من الموسم الثاني من برنامج مغامرة التحديات القصوى سيتم إصدارها بالتتابع ابتداءً من أغسطس 2026.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: jetourglobal.com
Tina Liu
JETOUR Auto
+86 13757229826
jetourinternational.pr@gmail.com
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