Impulsada por la estrategia 'Travel+', los Boxy SUVs de JETOUR aceleran su expansión global
EINPresswire.com/ -- En un contexto marcado por el creciente auge del mercado global de SUV Off-Road y la acelerada evolución de los hábitos de consumo en el sector de la movilidad, la competencia global de las marcas automotrices está transitando desde la mera expansión de escala hacia la competencia basada en capacidades integrales. En junio de 2026, el JETOUR T2 cumple 33 meses desde su lanzamiento y alcanza unas ventas acumuladas globales de 500,000 unidades, consolidándose como un producto referente y de rápido crecimiento en el segmento de los boxy SUVs.
Al mismo tiempo, las ventas acumuladas globales de la marca JETOUR superan los 2,4 millones de vehículos. Para una marca joven con solo 8 años de historia, alcanzar estos hitos en ventas no es solo un logro numérico, sino el resultado integral de su consolidación de la estrategia “Travel+”, la iteración continua de su gama de productos, la fidelización de sus usuarios globales y el desarrollo de un sistema de gestión global.
Un portafolio de productos adaptado a las diversas demandas del mercado
El éxito global de un modelo tiene su raíz en un posicionamiento preciso del producto y el respaldo de una gama de productos articulada de manera integral. El despegue en el mercado del JETOUR T2 refleja directamente la apuesta de la marca por el segmento del Off-Road ligero y su adaptación a las necesidades de los usuarios en todo el mundo. La diversidad de estas demandas impulsa a JETOUR a enriquecer continuamente su oferta. Atendiendo a los diferentes segmentos del mercado, JETOUR ha conformado una cartera de productos centrada en las series T y G, ofreciendo soluciones de movilidad más adaptadas a usuarios de distintas regiones y escenarios.
La serie T se enfoca en el mercado de Off-Road ligero, que combina el uso urbano con la exploración al aire libre. Con el T2 como modelo emblemático, ofrece opciones de propulsión tanto de combustible como híbrida, e incorpora de serie el sistema inteligente de tracción total automática XWD y el modo Off-Road “7+X” con un solo botón, lo que facilita el acceso a la conducción Off-Road sin sacrificar la comodidad en el uso diario. Según fuentes de la marca, JETOUR está lanzando continuamente versiones actualizadas del T2, con nuevas mejoras en conectividad y conducción autónoma, y se espera que estos modelos renovados lleguen al mercado de Oriente Medio en el cuarto trimestre de este año.
La serie G, posicionada en el segmento de Off-Road de gama alta y lujo, eleva aún más el techo de la marca, satisfaciendo las necesidades más diversas de los usuarios mediante un rendimiento superior y una dotación tecnológica más avanzada. El desarrollo coordinado de las series T y G permite a JETOUR fortalecer su competitividad en los diferentes mercados globales y en función de las demandas específicas de los usuarios.
La estrategia “Travel+” impulsada por la demanda de los usuarios
Los productos abren la puerta al mercado, pero una profunda gestión del ecosistema de usuarios es lo que inyecta el impulso endógeno para un crecimiento sostenido de las ventas.
En los últimos años, el consumo automotriz global está evolucionando desde la satisfacción de las necesidades básicas de desplazamiento hacia estilos de movilidad más diversos que integran exploración, ocio y expresión personal. Ante la creciente demanda de un estilo de vida Off-Road ligero y al aire libre, JETOUR, con su estrategia “Travel+” como eje, conecta productos, usuarios y ecosistemas, transformando el automóvil de un simple medio de transporte a un compañero de viaje que abarca más escenarios de la vida cotidiana.
En torno a esta estrategia, JETOUR perfecciona continuamente su ecosistema global de usuarios. Hasta la fecha, la marca ha establecido más de 300 JETOUR CLUB en todo el mundo, reuniendo a más de 31,000 propietarios; en 2025 ha organizado más de 500 actividades con usuarios, como viajes transfronterizos y campamentos, y sus servicios de personalización de vehículos cubren más de 30 países y regiones. A finales de junio de este año, la segunda edición de la Cumbre Global del Boxy SUV reunió a más de 1,100 representantes de medios, usuarios y profesionales del sector de todo el mundo para experimentar juntos la cultura del Off-Road ligero, consolidando aún más la plataforma de intercambio entre la marca y sus usuarios globales, y transformando el concepto “Travel+” en una experiencia de marca tangible y participativa para los usuarios de todo el mundo.
El sistema global impulsa el crecimiento sostenido de la marca
La innovación en productos y el ecosistema de usuarios han impulsado conjuntamente el crecimiento continuo de JETOUR en el mercado global, y el soporte de este crecimiento es un sistema de gestión global en constante mejora. Bajo el concepto de globalización “In somewhere, For somewhere, Be somewhere”, JETOUR se dedica a la operación local integral, construyendo una competitividad de marca global que avanza de manera sostenible.
En los últimos años, JETOUR ha mejorado continuamente su sistema de operación global que abarca I+D, fabricación, cadena de suministro, ventas y servicio postventa. Actualmente, la marca cuenta con 6 centros de I+D en todo el mundo, y el desarrollo de sus vehículos sigue estándares de verificación globales unificados, habiendo superado pruebas en condiciones climáticas extremas (calor, frío, alta humedad y altitud) para aumentar la adaptabilidad de sus productos en los diferentes mercados globales.
Hasta la fecha, JETOUR ha entrado en más de 100 países y regiones, ha establecido más de 2,000 puntos de venta y servicio, y continúa impulsando la I+D, fabricación y operación localizadas para mejorar la capacidad de servicio y la eficiencia de operación en los mercados globales. Con la continua expansión de su negocio internacional, este sistema de operación global sólido se está convirtiendo en un pilar fundamental para el crecimiento a largo plazo de JETOUR y para el fortalecimiento de su competitividad mundial.
Para obtener más información, visite: jetourglobal.com
Tina Liu
Al mismo tiempo, las ventas acumuladas globales de la marca JETOUR superan los 2,4 millones de vehículos. Para una marca joven con solo 8 años de historia, alcanzar estos hitos en ventas no es solo un logro numérico, sino el resultado integral de su consolidación de la estrategia “Travel+”, la iteración continua de su gama de productos, la fidelización de sus usuarios globales y el desarrollo de un sistema de gestión global.
Un portafolio de productos adaptado a las diversas demandas del mercado
El éxito global de un modelo tiene su raíz en un posicionamiento preciso del producto y el respaldo de una gama de productos articulada de manera integral. El despegue en el mercado del JETOUR T2 refleja directamente la apuesta de la marca por el segmento del Off-Road ligero y su adaptación a las necesidades de los usuarios en todo el mundo. La diversidad de estas demandas impulsa a JETOUR a enriquecer continuamente su oferta. Atendiendo a los diferentes segmentos del mercado, JETOUR ha conformado una cartera de productos centrada en las series T y G, ofreciendo soluciones de movilidad más adaptadas a usuarios de distintas regiones y escenarios.
La serie T se enfoca en el mercado de Off-Road ligero, que combina el uso urbano con la exploración al aire libre. Con el T2 como modelo emblemático, ofrece opciones de propulsión tanto de combustible como híbrida, e incorpora de serie el sistema inteligente de tracción total automática XWD y el modo Off-Road “7+X” con un solo botón, lo que facilita el acceso a la conducción Off-Road sin sacrificar la comodidad en el uso diario. Según fuentes de la marca, JETOUR está lanzando continuamente versiones actualizadas del T2, con nuevas mejoras en conectividad y conducción autónoma, y se espera que estos modelos renovados lleguen al mercado de Oriente Medio en el cuarto trimestre de este año.
La serie G, posicionada en el segmento de Off-Road de gama alta y lujo, eleva aún más el techo de la marca, satisfaciendo las necesidades más diversas de los usuarios mediante un rendimiento superior y una dotación tecnológica más avanzada. El desarrollo coordinado de las series T y G permite a JETOUR fortalecer su competitividad en los diferentes mercados globales y en función de las demandas específicas de los usuarios.
La estrategia “Travel+” impulsada por la demanda de los usuarios
Los productos abren la puerta al mercado, pero una profunda gestión del ecosistema de usuarios es lo que inyecta el impulso endógeno para un crecimiento sostenido de las ventas.
En los últimos años, el consumo automotriz global está evolucionando desde la satisfacción de las necesidades básicas de desplazamiento hacia estilos de movilidad más diversos que integran exploración, ocio y expresión personal. Ante la creciente demanda de un estilo de vida Off-Road ligero y al aire libre, JETOUR, con su estrategia “Travel+” como eje, conecta productos, usuarios y ecosistemas, transformando el automóvil de un simple medio de transporte a un compañero de viaje que abarca más escenarios de la vida cotidiana.
En torno a esta estrategia, JETOUR perfecciona continuamente su ecosistema global de usuarios. Hasta la fecha, la marca ha establecido más de 300 JETOUR CLUB en todo el mundo, reuniendo a más de 31,000 propietarios; en 2025 ha organizado más de 500 actividades con usuarios, como viajes transfronterizos y campamentos, y sus servicios de personalización de vehículos cubren más de 30 países y regiones. A finales de junio de este año, la segunda edición de la Cumbre Global del Boxy SUV reunió a más de 1,100 representantes de medios, usuarios y profesionales del sector de todo el mundo para experimentar juntos la cultura del Off-Road ligero, consolidando aún más la plataforma de intercambio entre la marca y sus usuarios globales, y transformando el concepto “Travel+” en una experiencia de marca tangible y participativa para los usuarios de todo el mundo.
El sistema global impulsa el crecimiento sostenido de la marca
La innovación en productos y el ecosistema de usuarios han impulsado conjuntamente el crecimiento continuo de JETOUR en el mercado global, y el soporte de este crecimiento es un sistema de gestión global en constante mejora. Bajo el concepto de globalización “In somewhere, For somewhere, Be somewhere”, JETOUR se dedica a la operación local integral, construyendo una competitividad de marca global que avanza de manera sostenible.
En los últimos años, JETOUR ha mejorado continuamente su sistema de operación global que abarca I+D, fabricación, cadena de suministro, ventas y servicio postventa. Actualmente, la marca cuenta con 6 centros de I+D en todo el mundo, y el desarrollo de sus vehículos sigue estándares de verificación globales unificados, habiendo superado pruebas en condiciones climáticas extremas (calor, frío, alta humedad y altitud) para aumentar la adaptabilidad de sus productos en los diferentes mercados globales.
Hasta la fecha, JETOUR ha entrado en más de 100 países y regiones, ha establecido más de 2,000 puntos de venta y servicio, y continúa impulsando la I+D, fabricación y operación localizadas para mejorar la capacidad de servicio y la eficiencia de operación en los mercados globales. Con la continua expansión de su negocio internacional, este sistema de operación global sólido se está convirtiendo en un pilar fundamental para el crecimiento a largo plazo de JETOUR y para el fortalecimiento de su competitividad mundial.
Para obtener más información, visite: jetourglobal.com
Tina Liu
JETOUR Auto
+86 13757229826
jetourinternational.pr@gmail.com
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.