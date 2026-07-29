Aventura en los Extremos: JETOUR G700 y Ed Stafford conquistan los terrenos más duros del mundo
EINPresswire.com/ -- Recientemente, JETOUR ha establecido una colaboración profunda con Discovery para coproducir la segunda temporada de Adventure of Extremes y patrocinar el documental insignia de Discovery Marooned With Ed Stafford. Esta alianza marca la primera vez que el reconocido explorador global Ed Stafford se une a una marca automotriz junto con Discovery para crear una serie de exploración en rutas off-road, dando inicio a una travesía de supervivencia extrema y exploración 4x4 que abarcará tres continentes.
Marooned With Ed Stafford es uno de los programas de supervivencia al aire libre con mayor influencia a nivel mundial. Gracias a sus desafíos auténticos y de gran exigencia, así como a su riguroso nivel de producción, su Capítulo del Agua 2025, alcanzó a más de 360 millones de usuarios en toda la red y obtuvo el premio Telly en la categoría de Oro a producción documental de no ficción. Este año, en su nueva temporada Marooned With Ed Stafford, Capítulo del Fuego, se adentrará en Ecuador, Colombia, Marruecos, Islandia y otros lugares para explorar paisajes representativos del elemento “fuego”, donde Ed Stafford deberá completar desafíos de supervivencia extrema en solitario, sin alimentos, sin herramientas y sin equipo de filmación que lo acompañe.
Ed Stafford es el primer explorador en recorrer a pie todo el río Amazonas y es mundialmente conocido por sus extremos desafíos de supervivencia, siendo apodado el “Robinson Crusoe moderno”. Su espíritu de explorador, audaz y perseverante, conecta profundamente con la filosofía de producto de la G700: “Beyond The Horizon”. Como vehículo oficial de Adventure of Extremes, la G700 acompañará a Ed Stafford durante toda la travesía como su “base de exploración móvil”, ayudándolo a atravesar territorios inhóspitos y completar la transición desde el mundo civilizado hasta la naturaleza salvaje más extrema.
Como parte del IP de producto creado por JETOUR bajo su estrategia “Travel+”, Adventure of Extremes pone a prueba la solidez del producto mediante evaluaciones profesionales, ensayos en condiciones reales y escenarios límite, desafiando diversos terrenos extremos alrededor del mundo y transmitiendo constantemente la esencia exploradora y off-road de la marca. En esta temporada, Adventure of Extremes se vinculará estrechamente con los escenarios extremos de Marooned With Ed Stafford. Ed Stafford, al volante de la G700, afrontará múltiples terrenos complejos y límite en todo el mundo, aplicando el concepto de “escenarios extremos para validar productos extremos”. De esta manera, mostrará al mercado global el rendimiento integral y la fortaleza tecnológica del todoterreno de lujo de JETOUR en condiciones de conducción adversas.
Esta colaboración con un IP de primer nivel es un paso clave en la estrategia de JETOUR para profundizar su posicionamiento global y validar la fortaleza de sus productos en los entornos más exigentes. Se tiene previsto que los cortos de la segunda temporada de Adventure of Extremes se emitan a partir de agosto de 2026.
Para obtener más información, visite: jetourglobal.com
Tina Liu
Marooned With Ed Stafford es uno de los programas de supervivencia al aire libre con mayor influencia a nivel mundial. Gracias a sus desafíos auténticos y de gran exigencia, así como a su riguroso nivel de producción, su Capítulo del Agua 2025, alcanzó a más de 360 millones de usuarios en toda la red y obtuvo el premio Telly en la categoría de Oro a producción documental de no ficción. Este año, en su nueva temporada Marooned With Ed Stafford, Capítulo del Fuego, se adentrará en Ecuador, Colombia, Marruecos, Islandia y otros lugares para explorar paisajes representativos del elemento “fuego”, donde Ed Stafford deberá completar desafíos de supervivencia extrema en solitario, sin alimentos, sin herramientas y sin equipo de filmación que lo acompañe.
Ed Stafford es el primer explorador en recorrer a pie todo el río Amazonas y es mundialmente conocido por sus extremos desafíos de supervivencia, siendo apodado el “Robinson Crusoe moderno”. Su espíritu de explorador, audaz y perseverante, conecta profundamente con la filosofía de producto de la G700: “Beyond The Horizon”. Como vehículo oficial de Adventure of Extremes, la G700 acompañará a Ed Stafford durante toda la travesía como su “base de exploración móvil”, ayudándolo a atravesar territorios inhóspitos y completar la transición desde el mundo civilizado hasta la naturaleza salvaje más extrema.
Como parte del IP de producto creado por JETOUR bajo su estrategia “Travel+”, Adventure of Extremes pone a prueba la solidez del producto mediante evaluaciones profesionales, ensayos en condiciones reales y escenarios límite, desafiando diversos terrenos extremos alrededor del mundo y transmitiendo constantemente la esencia exploradora y off-road de la marca. En esta temporada, Adventure of Extremes se vinculará estrechamente con los escenarios extremos de Marooned With Ed Stafford. Ed Stafford, al volante de la G700, afrontará múltiples terrenos complejos y límite en todo el mundo, aplicando el concepto de “escenarios extremos para validar productos extremos”. De esta manera, mostrará al mercado global el rendimiento integral y la fortaleza tecnológica del todoterreno de lujo de JETOUR en condiciones de conducción adversas.
Esta colaboración con un IP de primer nivel es un paso clave en la estrategia de JETOUR para profundizar su posicionamiento global y validar la fortaleza de sus productos en los entornos más exigentes. Se tiene previsto que los cortos de la segunda temporada de Adventure of Extremes se emitan a partir de agosto de 2026.
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