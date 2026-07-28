VIS Propune Transformarea Moldovei în Cea Mai Simplă Țară Pentru Afaceri

partidul vis; adrian dulgher; viitor independent; Moldova

Înregistrare digitală, reguli fiscale previzibile și un ghișeu unic pentru antreprenori și investitorii locali, străini și din diaspora.

CHIșINăU, MOLDOVA, July 28, 2026 / EINPresswire.com / -- Inițiativa politică VIS – Viitor Independent și Siguranță, aflată în proces de constituire și înregistrare, propune o reformă națională pentru transformarea Republicii Moldova într-una dintre cele mai simple, rapide și previzibile țări din regiune pentru deschiderea și dezvoltarea unei afaceri.Programul pornește de la un principiu clar: statul trebuie să sprijine inițiativa economică legală, nu să o blocheze prin proceduri repetate, întârzieri și reguli care se schimbă fără suficientă pregătire.VIS propune înregistrarea și administrarea digitală a afacerilor, astfel încât antreprenorii să poată depune documente, obține autorizații, verifica obligații și comunica cu instituțiile publice printr-un singur cont electronic.Reforma ar include:– un ghișeu digital unic pentru antreprenori și investitori;– aplicarea principiului „o singură dată”, prin care statul nu mai solicită informații pe care le deține deja;– termene clare pentru răspunsurile instituțiilor publice;– reguli fiscale mai simple și un calendar previzibil pentru modificările importante;– reducerea raportărilor repetitive și a autorizațiilor fără justificare;– proceduri mai rapide pentru investițiile în producție, agricultură, energie, infrastructură și export;– protecție egală pentru întreprinderile mici, mijlocii și mari;– un serviciu specializat pentru investitorii locali, străini și din diaspora.„Antreprenorii nu trebuie să alerge după stat. Statul trebuie să ofere reguli simple, răspunsuri rapide și siguranța că investiția lor va fi respectată. Fiecare afacere legală care se deschide înseamnă locuri de muncă, venituri și oportunități pentru Moldova”, a declarat Adrian Dulgher, inițiatorul VIS.Simplificarea nu trebuie să însemne eliminarea controalelor necesare privind siguranța, mediul, drepturile angajaților sau protecția consumatorilor. VIS propune controale bazate pe risc, orientate spre prevenirea abuzurilor reale, nu spre sancționarea automată a antreprenorilor corecți.VIS va invita antreprenorii, asociațiile de business, agricultorii, investitorii și experții fiscali să participe la elaborarea unui pachet concret de simplificare economică.Despre VISVIS – Viitor Independent și Siguranță este o inițiativă politică de centru, aflată în proces de constituire și înregistrare, care promovează creșterea economică, energia accesibilă, justiția funcțională și modernizarea Republicii Moldova.

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