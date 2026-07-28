VIS vine cu soluții: Deschiderea Pieței Africane Pentru Produsele Moldovenești

Adrian Dulgher Viitor Independent și Siguranță

O strategie de export ar conecta fermierii și procesatorii Moldovei la o piață alimentară de aproximativ 97 de miliarde USD anual.

CHISINAU, MOLDOVA, July 28, 2026 / EINPresswire.com / -- Inițiativa politică VIS – Viitor Independent și Siguranță propune elaborarea unei strategii naționale pentru deschiderea piețelor africane produselor agricole și alimentare din Republica Moldova.Potrivit raportului UNCTAD „The State of Commodity Dependence 2025”, țările africane au înregistrat importuri alimentare medii anuale de aproximativ 97 de miliarde de dolari în perioada 2021–2023. Egiptul a fost cel mai mare importator, cu aproximativ 16,4 miliarde de dolari anual, urmat de Algeria, cu aproape 10 miliarde, și Maroc, cu aproximativ 8,7 miliarde.Importurile continentului cuprind cereale, făină, uleiuri vegetale, zahăr, carne și produse din carne, inclusiv carne de pasăre, produse lactate, fructe, legume și alimente procesate.Africa nu reprezintă o singură piață, ci 54 de țări cu reguli, preferințe, venituri și cerințe sanitare diferite. Din acest motiv, VIS propune o strategie construită separat pentru fiecare piață prioritară.Republica Moldova ar putea promova cereale, făină, ulei de floarea-soarelui, mere, prune, struguri, nuci, legume conservate sau congelate, sucuri, vinuri și alte produse procesate. Carnea de pasăre, ouăle și produsele de origine animală ar putea fi incluse acolo unde sunt îndeplinite standardele veterinare, cerințele de certificare și condițiile de transport frigorific.Strategia propusă de VIS ar include:– identificarea țărilor și produselor cu cel mai mare potențial comercial;– negocierea certificatelor sanitare, veterinare și fitosanitare;– facilitarea certificării halal pentru piețele unde aceasta este necesară;– misiuni comerciale și reprezentare economică în piețele prioritare;– asigurarea și garantarea creditelor pentru export;– asocierea producătorilor mici în consorții capabile să onoreze contracte mari;– dezvoltarea depozitării, ambalării, procesării și transportului frigorific;– folosirea Portului Giurgiulești și a rutelor regionale spre Marea Neagră;– relații directe cu importatori, distribuitori, supermarketuri și cumpărători instituționali.„Moldova produce alimente de calitate, iar Africa este o piață uriașă și diversă. Vrem acces real, contracte sigure și parteneriate comerciale durabile. Fermierii noștri trebuie să poată vinde pe mai multe piețe și să nu depindă de un număr limitat de cumpărători”, a declarat Adrian Dulgher, inițiatorul VIS.VIS susține parteneriate comerciale echitabile, bazate pe siguranță alimentară, predictibilitate și respectarea producătorilor locali din țările partenere. Obiectivul nu este exportul cu orice preț, ci construirea unor relații economice durabile, reciproc avantajoase.Despre VISVIS – Viitor Independent și Siguranță este o inițiativă politică aflată în proces de constituire și înregistrare, care susține diversificarea exporturilor, producția cu valoare adăugată și deschiderea Republicii Moldova spre piețe internaționale noi.📧 info@partidulvis.com📸 Instagram: https://www.instagram.com/partidulvis/ ♪ TikTok: https://www.tiktok.com/@partidulvis ✈️ Telegram: https://t.me/+2J_-GQW9x_c3ZGQy 📞 +373 780 85861📍 Chișinău, Republica Moldova

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