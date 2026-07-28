VIS Propune Transformarea Remitențelor Diasporei în Investiții Pentru Moldova

Fonduri voluntare, obligațiuni pentru diaspora și co-investiții ar transforma economiile moldovenilor de peste hotare în dezvoltare.

CHISINAU, MOLDOVA, July 28, 2026 / EINPresswire.com / -- CHIȘINĂU, Republica Moldova, 28 Iulie, 2026, VIS, Viitor Independent și Siguranță, inițiativă politică aflată în proces de constituire și înregistrare, propune crearea unui program național prin care cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare să poată investi voluntar, sigur și transparent în dezvoltarea economică a țării.Propunerea urmărește construirea unei relații economice moderne între Republica Moldova și diaspora sa, bazată pe protecția capitalului, administrarea profesionistă a fondurilor, informarea corectă a investitorilor și participarea directă la proiecte care pot genera locuri de muncă, venituri și dezvoltare locală.Potrivit datelor Băncii Mondiale, Republica Moldova a primit în 2025 aproximativ 1,914 miliarde de dolari în remitențe, echivalentul a aproximativ 9,4% din produsul intern brut. Acești bani contribuie la susținerea familiilor, educației, îngrijirii medicale, locuințelor și consumului.Remitențele sunt proprietatea exclusivă a persoanelor care le câștigă și le transferă. VIS nu propune redirecționarea lor și nu susține introducerea unor obligații asupra economiilor cetățenilor. Obiectivul este crearea unor posibilități suplimentare pentru moldovenii care doresc să investească o parte din capitalul lor în proiecte productive.Republica Moldova dispune deja de o bază pe care poate construi. Programul PARE 1+1 a demonstrat că economiile și experiența diasporei pot susține antreprenoriatul. Potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație, programul a contribuit la dezvoltarea a peste 2.200 de întreprinderi, la investiții de peste 60 de milioane de euro și la crearea a peste 7.000 de locuri de muncă.Integrarea operațională a Republicii Moldova în SEPA, începând cu 6 octombrie 2025, oferă o infrastructură suplimentară pentru transferuri în euro mai rapide, mai sigure și mai ieftine. Această evoluție poate facilita investițiile, plățile comerciale și relațiile financiare dintre diaspora și economia moldovenească.Primul instrument propus îl reprezintă obligațiunile destinate diasporei. Acestea ar putea finanța proiecte publice clar identificate, precum infrastructura locală, energia regenerabilă, modernizarea școlilor, serviciile medicale, sistemele de apă și canalizare sau dezvoltarea economică regională.Fiecare emisiune trebuie să precizeze proiectul finanțat, suma urmărită, perioada investiției, dobânda, moneda, condițiile de rambursare și riscurile. Capitalul atras trebuie păstrat separat și utilizat exclusiv pentru destinația prezentată investitorilor.Experiența internațională confirmă potențialul acestui instrument. Cercetări ale Băncii Mondiale arată că Israel și India au atras împreună între 35 și 40 de miliarde de dolari prin obligațiuni și produse financiare adresate comunităților lor din străinătate. Succesul lor s-a bazat pe încredere, continuitate instituțională și respectarea drepturilor investitorilor.VIS propune și analizarea unui fond național de investiții comune, administrat de profesioniști selectați transparent și auditat independent. Fondul ar putea participa alături de investitorii din diaspora, instituțiile financiare și antreprenorii locali.Pentru fiecare proiect trebuie publicate planul de afaceri, contribuția fondatorilor, riscurile, randamentul estimat, locurile de muncă prevăzute și modalitatea de recuperare a investiției. Selectarea proiectelor trebuie realizată pe criterii economice și profesionale, fără intervenții politice.Programul ar putea oferi finanțare comună, consultanță și servicii de dezvoltare pentru moldovenii care doresc să revină și să deschidă o întreprindere. Sprijinul ar include pregătirea planului de afaceri, acces la creditare, instruire fiscală, promovarea exporturilor și conectarea la furnizori și clienți.Garanțiile financiare trebuie să fie parțiale și acordate numai după evaluarea proiectului și a capacității de rambursare. Statul nu trebuie să preia automat pierderile unor afaceri private și nici să prezinte investițiile drept lipsite de risc.VIS propune dezvoltarea unei platforme digitale unde cetățenii să poată consulta proiectele disponibile, administratorii, documentele financiare, riscurile, termenele și rezultatele obținute. Platforma trebuie să publice rapoartele de audit, utilizarea capitalului și stadiul fiecărui proiect.Investitorii trebuie să primească informații complete înainte de efectuarea investiției. Niciun randament nu poate fi prezentat drept garantat dacă nu există o garanție legală explicită. Platforma trebuie să respecte cerințele privind verificarea identității, securitatea cibernetică, protecția datelor și prevenirea spălării banilor.Investițiile ar putea fi orientate către energie regenerabilă, agricultură, procesarea alimentelor, producție, tehnologia informației, turism, servicii medicale, logistică și exporturi. Prioritate trebuie să primească proiectele viabile, capabile să creeze locuri de muncă stabile, să genereze valoare locală și să contribuie la dezvoltarea comunităților.Contribuția diasporei nu trebuie redusă la bani. Moldovenii din străinătate au acumulat experiență în management, tehnologie, construcții, sănătate, educație, finanțe și industrie. Programul trebuie să faciliteze mentoratul, consultanța, accesul la piețe și transferul de competențe către întreprinderile și instituțiile din Moldova.VIS propune, de asemenea, simplificarea recunoașterii calificărilor și experienței profesionale obținute peste hotare, cu păstrarea standardelor necesare pentru profesiile reglementate, precum și servicii de reintegrare pentru familiile care aleg să revină.Implementarea trebuie realizată gradual. Prima etapă ar include consultări cu diaspora, mediul de afaceri, sectorul financiar, autoritățile locale și organizațiile internaționale. A doua etapă ar cuprinde elaborarea cadrului juridic, selectarea administratorilor și lansarea unui număr limitat de proiecte pilot. Extinderea programului trebuie realizată numai după publicarea și evaluarea independentă a rezultatelor.Participarea trebuie să fie complet voluntară. Fiecare instrument financiar trebuie autorizat și supravegheat de instituțiile competente. Fondurile trebuie auditate independent, iar conflictele de interese, costurile administrative și riscurile trebuie declarate public.„Diaspora nu înseamnă doar remitențe, ci și capital, experiență și încredere. Vrem instrumente sigure prin care moldovenii să poată investi voluntar acasă și să participe direct la dezvoltarea Republicii Moldova”, a declarat Adrian Dulgher, inițiatorul VIS.Obiectivul este trecerea de la o relație bazată în principal pe transferuri pentru consum la un parteneriat economic mai amplu. Pentru cei care doresc, economiile, experiența și relațiile internaționale ale diasporei pot contribui la dezvoltarea afacerilor, comunităților și economiei naționale.Despre VISVIS, Viitor Independent și Siguranță, este o inițiativă politică aflată în proces de constituire și înregistrare. VIS consideră diaspora un partener esențial pentru dezvoltarea economică, investițională și socială a Republicii Moldova.

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