VIS: Moldova Poate Deveni a Doua Țară Complet Verde După Bhutan
Urmând modelul Bhutanului, VIS propune emisii net-negative, energie curată, păduri protejate, transport verde și economie circulară.CHISINAU, MOLDOVA, July 28, 2026 /EINPresswire.com/ -- CHIȘINĂU, Republica Moldova — VIS – Viitor Independent și Siguranță, inițiativă politică aflată în proces de constituire și înregistrare, propune ca Republica Moldova să urmeze exemplul Bhutanului și să urmărească obiectivul de a deveni a doua țară complet verde din lume.
Pentru VIS, „complet verde” nu trebuie să fie doar un slogan. Obiectivul trebuie definit prin criterii publice și măsurabile: emisii net-negative, energie curată și sigură, păduri protejate, agricultură sustenabilă, clădiri eficiente, transport modern și reducerea drastică a deșeurilor.
Bhutanul oferă un exemplu extraordinar pentru țările mici care doresc să transforme protecția mediului într-un avantaj național. Banca Mondială îl prezintă drept prima țară din lume cu bilanț negativ de carbon, deoarece pădurile sale absorb mai mult dioxid de carbon decât emit toate sectoarele economiei.
Aproximativ 72,3% din teritoriul Bhutanului este acoperit de păduri, iar Constituția obligă statul să păstreze minimum 60% din teritoriul țării împădurit pentru generațiile viitoare.
Bhutanul și-a construit dezvoltarea în jurul conceptului de „Fericire Națională Brută”, prin care progresul nu este măsurat numai prin creșterea produsului intern brut, ci și prin sănătatea populației, protejarea culturii, buna guvernare și conservarea mediului.
Țara utilizează masiv hidroenergia. În 2021, Bhutanul a produs aproape 11.000 GWh de energie electrică și a exportat peste 80% din aceasta către țările vecine. Veniturile obținute din energia curată susțin economia și contribuie la reducerea emisiilor în întreaga regiune.
Bhutanul alocă, de asemenea, aproximativ 3,2% din PIB pentru climă și biodiversitate, subvenționează energia electrică nepoluantă pentru locuințele rurale și a introdus educația climatică în programa școlară.
VIS consideră că Moldova nu poate copia mecanic modelul Bhutanului, deoarece cele două țări au geografii și economii diferite. Moldova poate însă aplica aceeași disciplină: obiective pe termen lung, protejarea capitalului natural, energie cu emisii reduse și măsurarea transparentă a rezultatelor.
Planul propus pentru Moldova ar include:
Extinderea energiei solare, eoliene, a biogazului și a capacităților de stocare, fără compromiterea securității energetice.
Renovarea energetică a locuințelor, școlilor, spitalelor și instituțiilor publice pentru reducerea facturilor și a consumului.
Dezvoltarea transportului public nepoluant, a infrastructurii pentru vehicule electrice și a unor legături feroviare moderne.
Protejarea și extinderea pădurilor, perdelelor forestiere, zonelor umede și coridoarelor ecologice.
Sprijinirea agriculturii regenerative, a protecției solului și a tehnologiilor care reduc consumul de apă, energie și îngrășăminte.
Dezvoltarea economiei circulare, prin colectare separată, reciclare, reutilizare, compostare și valorificarea deșeurilor agricole.
Crearea de locuri de muncă verzi și atragerea investițiilor internaționale în energie, agricultură, reciclare și tehnologii curate.
Pentru ca expresia „a doua țară complet verde” să reprezinte o realizare reală, VIS propune elaborarea unui standard național verificabil. Acesta trebuie să includă inventarul anual al emisiilor, capacitatea pădurilor și solurilor de a absorbi carbon, ponderea energiei regenerabile și rezultatele privind transportul, clădirile și deșeurile.
Definiția, etapele și costurile planului trebuie evaluate de specialiști independenți, iar progresul trebuie publicat anual. Moldova ar putea revendica acest statut numai după îndeplinirea și verificarea transparentă a criteriilor stabilite.
„Bhutan a demonstrat că natura poate fi tratată ca infrastructură națională. Moldova poate fi următoarea, prin obiective măsurabile și rezultate verificate anual”, a declarat Adrian Dulgher, inițiatorul VIS.
VIS invită specialiștii în energie și mediu, universitățile, agricultorii, antreprenorii, diaspora, administrațiile locale și organizațiile societății civile să participe la elaborarea unei strategii naționale realiste.
Ambiția este ca Moldova să nu fie doar un consumator al tranziției verzi europene, ci un exemplu internațional despre cum o țară mică își poate consolida economia, independența energetică și calitatea vieții prin protejarea naturii.
VIS
VIITOR INDEPENDENT ȘI SIGURANȚĂ
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