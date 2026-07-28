"أكثر من 3000 مشارك في النسخة الثانية من "الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تستعد المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 6 أكتوبر 2026، استضافة النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية، والذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت شعار "من الالتزام إلى التأثير" في فندق ومركز مؤتمرات سوفتيل بمدينة الرياض، بحضور أكثر من 3000 مشارك وأكثر من 100 متحدث من مختلف دول العالم، وأكثر من 40 جلسة تستهدف تعزيز تطبيق المسؤولية الاجتماعية للشركات على المستوى العالمي.
ويجمع الملتقى على مدى يومين كبار التنفيذيين، والقيادات الحكومية، والجهات التنظيمية، وهيئات وضع المعايير، والمستثمرين، والأكاديميين، وممثلي المجتمع، ضمن برنامج يتضمن كلمات رئيسة، وجلسات وزارية، وحوارات متخصصة تستهدف تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، ودعم المبادرات ذات الأثر التنموي.
وأكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن القطاع الخاص في المملكة شهد خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في تبني ممارسات المسؤولية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعظيم الأثر، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الشراكات التي تسهم في تطوير هذا المجال على المستويين الوطني والدولي.
وأضاف معاليه أن الملتقى يمثل منصة دولية تجمع قادة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الخبرات، وقياس التقدم، ومناقشة التحديات، وتطوير حلول عملية تسهم في الارتقاء بالممارسات وتسريع مسار المسؤولية الاجتماعية.
وشهدت المملكة في ظل رؤية السعودية 2030 نمواً متسارعاً في التزام الشركات في مجالي الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، ما أسهم في تقدمها من المرتبة الحادية والأربعين إلى المرتبة السادسة عشرة عالمياً في مؤشر المسؤولية الاجتماعية بين عامي 2021 و2025.
ويجسد انعقاد الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية في نسخته الثانية التزام المملكة بتعزيز دورها في المسؤولية الاجتماعية، ويعكس تصاعد مكانتها الدولية بوصفها أحد أكبر وأسرع الاقتصاديات العالمية نموًا.
Bander Alayda
Ministry of Human Resources and Social Development
+966 592480000
B.Alaida@hrsd.gov.sa
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Global CSR Forum 2026 | 5–6 October | Riyadh
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