انطلاقاً من استراتيجية "السفر + "، تعمل سيارات الدفع الرباعي الصندوقية من JETOUR على تسريع التوسع العالمي.
EINPresswire.com/ -- مع استمرار نمو الطلب العالمي على سيارات الدفع الرباعي المخصصة للطرق الوعرة وتطور تفضيلات التنقل لدى المستهلكين، تنتقل شركات صناعة السيارات من التركيز على توسيع السوق إلى بناء قدرات عالمية أقوى في مجالات المنتجات والعمليات وتطوير العلامات التجارية. في يونيو 2026، تجاوزت مبيعات سيارة JETOUR T2 العالمية التراكمية حاجز الـ 500,000 سيارة. وقد حققت هذه السيارة الرياضية ذات التصميم الصندوقي هذا الإنجاز في غضون 33 شهرًا فقط من إطلاقها، مما يجعلها واحدة من أسرع الطرازات نموًا في فئة سيارات الدفع الرباعي ذات التصميم الصندوقي .
كما تجاوزت مبيعات JETOUR العالمية التراكمية 2.4 مليون وحدة. بالنسبة لعلامة تجارية عمرها ثماني سنوات، تعكس هذه الإنجازات في المبيعات تقدم الشركة في تطوير استراتيجيتها " السفر + " ، وتوسيع محفظة منتجاتها، وتعزيز عملياتها العالمية، وبناء منظومة متكاملة للمستخدمين حول العالم.
مجموعة منتجات مصممة لأسواق متنوعة
يؤكد نجاح سيارة JETOUR T2 التركيز الإستراتيجي للعلامة التجارية على فئة سيارات الدفع الرباعي الخفيفة المخصصة للطرق الوعرة، وقدرتها على الاستجابة للتطلعات المتغيرة للمستهلكين المتغيرة عالميًا. ولخدمة نطاق أوسع من الأسواق وحالات الاستخدام، طورت JETOUR مجموعة منتجات تتمحور حول سلسلتي T وG، مقدمةً حلول تنقل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
تركز سلسلة T على سوق سيارات الدفع الرباعي الخفيفة ، لتلبية احتياجات التنقل الحضري واستكشاف الطبيعة. وتُقدم هذه السلسلة، التي يُمثلها طراز T2، خيارات منظومات القوة التي تعمل بالوقود أو الهجينة، وتأتي بشكل قياسي مجهزة بنظام الدفع الرباعي الذكي XWD ووضع القيادة على الطرق الوعرة "7+X" بنقرة واحدة. يضمن ذلك راحة القيادة اليومية مع تسهيل تجربة القيادة على الطرق الوعرة.
كما تستعد جيتورلإطلاق نسخ محدثة من طراز T2 في الشرق الأوسط في الربع الأخير من هذا العام، والتي تتميز بترقيات شاملة في نظام الاتصال داخل المركبة وتجارب القيادة الذكية.
أما سلسلة G، التي تُصنّف ضمن فئة المركبات المخصصة للطرق الوعرة الفاخرة، نطاق منتجات JETOUR بفضل مستويات الأداء العالية والتقنيات الذكية التي تلبي احتياجات العملاء المتنوعة. وتُمكّن سلسلتا T وG معًا شركة JETOUR من تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية من خلال تلبية نطاق أوسع من تفضيلات المستهلكين وسيناريوهات القيادة.
"السفر + " استراتيجية مدفوعة باحتياجات المستخدمين العالمية
قد تجذب المنتجات العملاء، لكن وجود منظومة مستخدمين قوية يُسهم في استدامة النمو على المدى الطويل. ومع تزايد اتساع نطاق السفر ليشمل استكشاف الطبيعة والترفيه، إلى جانب التنقلات اليومية، تربط استراتيجية " السفر + " من JETOUR بين المنتجات والمستخدمين والتجارب، مما يجعل المركبة رفيقًا لمجموعة أوسع من الرحلات.
لدعم هذه الاستراتيجية، واصلت JETOUR تعزيز منظومة مستخدميها العالمية. أنشأت العلامة التجارية أكثر من 300 نادٍ لـ JETOUR حول العالم، تضم أكثر من 31,000 مالك. في عام 2025، نظمت JETOUR أكثر من 500 رحلة برية وفعالية تخييم وأنشطة مجتمعية أخرى، بينما توسعت خدمات تخصيص المركبات لتشمل أكثر من 30 دولة ومنطقة. في أواخر يونيو 2026، جمع المؤتمر العالمي الثاني لسيارات الدفع الرباعي الصندوقية أكثر من 1,100 من ممثلي وسائل الإعلام والعملاء وضيوف الصناعة من جميع أنحاء العالم لتجربة نمط الحياة الخفيف للطرق الوعرة ، مما عزز العلاقة بين العلامة التجارية ومجتمع مستخدميها العالمي وحوّل فلسفة " السفر + " إلى تجربة مشتركة للعلامة التجارية.
النظام العالمي يقود النمو المستدام
ساهم ابتكار المنتجات وتزايد قاعدة المستخدمين في تعزيز زخم JETOUR العالمي. ويدعم هذا النمو نظام تشغيل عالمي متطور يمكّن العلامة التجارية من التوسع في أسواق متنوعة. وانطلاقاً من فلسفتها العالمية القائمة على "في مكان ما، من أجل مكان ما، كن في مكان ما"، تواصل JETOUR تعزيز البحث والتطوير والتصنيع والعمليات المحلية لبناء تنافسية طويلة الأجل على مستوى العالم.
وفي السنوات الأخيرة، واصلت جيتور تعزيز قدراتها العالمية عبر مجالات البحث والتطوير، والتصنيع، وسلسلة التوريد، والمبيعات، وخدمات ما بعد البيع. وتدير الشركة حاليًا ستة مراكز عالمية للبحث والتطوير، حيث يتم تطوير المركبات وفقًا لمعايير التحقق العالمية الموحدة، وتُجرى الاختبارات في بيئات شديدة الحرارة والبرودة والرطوبة والارتفاعات الشاهقة لتحسين قابلية المنتج للتكيف مع مختلف الأسواق.
تعمل JETOUR اليوم في أكثر من 100 دولة ومنطقة من خلال شبكة تضم أكثر من 2000 منفذ بيع وخدمة. وتواصل الشركة الدفع بعجلة البحث والتطوير والتصنيع والعمليات على المستوى المحلي، مما يعزز قدرتها على دعم عملائها في الأسواق العالمية.
مع توسع JETOUR في جميع أنحاء العالم، أصبح نظام التشغيل العالمي المتكامل الخاص بها أساسًا رئيسيًا لنمو العلامة التجارية على المدى الطويل.
مزيد من المعلومات، يرجى زيارة: jetourglobal.com
Tina Liu
كما تجاوزت مبيعات JETOUR العالمية التراكمية 2.4 مليون وحدة. بالنسبة لعلامة تجارية عمرها ثماني سنوات، تعكس هذه الإنجازات في المبيعات تقدم الشركة في تطوير استراتيجيتها " السفر + " ، وتوسيع محفظة منتجاتها، وتعزيز عملياتها العالمية، وبناء منظومة متكاملة للمستخدمين حول العالم.
مجموعة منتجات مصممة لأسواق متنوعة
يؤكد نجاح سيارة JETOUR T2 التركيز الإستراتيجي للعلامة التجارية على فئة سيارات الدفع الرباعي الخفيفة المخصصة للطرق الوعرة، وقدرتها على الاستجابة للتطلعات المتغيرة للمستهلكين المتغيرة عالميًا. ولخدمة نطاق أوسع من الأسواق وحالات الاستخدام، طورت JETOUR مجموعة منتجات تتمحور حول سلسلتي T وG، مقدمةً حلول تنقل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
تركز سلسلة T على سوق سيارات الدفع الرباعي الخفيفة ، لتلبية احتياجات التنقل الحضري واستكشاف الطبيعة. وتُقدم هذه السلسلة، التي يُمثلها طراز T2، خيارات منظومات القوة التي تعمل بالوقود أو الهجينة، وتأتي بشكل قياسي مجهزة بنظام الدفع الرباعي الذكي XWD ووضع القيادة على الطرق الوعرة "7+X" بنقرة واحدة. يضمن ذلك راحة القيادة اليومية مع تسهيل تجربة القيادة على الطرق الوعرة.
كما تستعد جيتورلإطلاق نسخ محدثة من طراز T2 في الشرق الأوسط في الربع الأخير من هذا العام، والتي تتميز بترقيات شاملة في نظام الاتصال داخل المركبة وتجارب القيادة الذكية.
أما سلسلة G، التي تُصنّف ضمن فئة المركبات المخصصة للطرق الوعرة الفاخرة، نطاق منتجات JETOUR بفضل مستويات الأداء العالية والتقنيات الذكية التي تلبي احتياجات العملاء المتنوعة. وتُمكّن سلسلتا T وG معًا شركة JETOUR من تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية من خلال تلبية نطاق أوسع من تفضيلات المستهلكين وسيناريوهات القيادة.
"السفر + " استراتيجية مدفوعة باحتياجات المستخدمين العالمية
قد تجذب المنتجات العملاء، لكن وجود منظومة مستخدمين قوية يُسهم في استدامة النمو على المدى الطويل. ومع تزايد اتساع نطاق السفر ليشمل استكشاف الطبيعة والترفيه، إلى جانب التنقلات اليومية، تربط استراتيجية " السفر + " من JETOUR بين المنتجات والمستخدمين والتجارب، مما يجعل المركبة رفيقًا لمجموعة أوسع من الرحلات.
لدعم هذه الاستراتيجية، واصلت JETOUR تعزيز منظومة مستخدميها العالمية. أنشأت العلامة التجارية أكثر من 300 نادٍ لـ JETOUR حول العالم، تضم أكثر من 31,000 مالك. في عام 2025، نظمت JETOUR أكثر من 500 رحلة برية وفعالية تخييم وأنشطة مجتمعية أخرى، بينما توسعت خدمات تخصيص المركبات لتشمل أكثر من 30 دولة ومنطقة. في أواخر يونيو 2026، جمع المؤتمر العالمي الثاني لسيارات الدفع الرباعي الصندوقية أكثر من 1,100 من ممثلي وسائل الإعلام والعملاء وضيوف الصناعة من جميع أنحاء العالم لتجربة نمط الحياة الخفيف للطرق الوعرة ، مما عزز العلاقة بين العلامة التجارية ومجتمع مستخدميها العالمي وحوّل فلسفة " السفر + " إلى تجربة مشتركة للعلامة التجارية.
النظام العالمي يقود النمو المستدام
ساهم ابتكار المنتجات وتزايد قاعدة المستخدمين في تعزيز زخم JETOUR العالمي. ويدعم هذا النمو نظام تشغيل عالمي متطور يمكّن العلامة التجارية من التوسع في أسواق متنوعة. وانطلاقاً من فلسفتها العالمية القائمة على "في مكان ما، من أجل مكان ما، كن في مكان ما"، تواصل JETOUR تعزيز البحث والتطوير والتصنيع والعمليات المحلية لبناء تنافسية طويلة الأجل على مستوى العالم.
وفي السنوات الأخيرة، واصلت جيتور تعزيز قدراتها العالمية عبر مجالات البحث والتطوير، والتصنيع، وسلسلة التوريد، والمبيعات، وخدمات ما بعد البيع. وتدير الشركة حاليًا ستة مراكز عالمية للبحث والتطوير، حيث يتم تطوير المركبات وفقًا لمعايير التحقق العالمية الموحدة، وتُجرى الاختبارات في بيئات شديدة الحرارة والبرودة والرطوبة والارتفاعات الشاهقة لتحسين قابلية المنتج للتكيف مع مختلف الأسواق.
تعمل JETOUR اليوم في أكثر من 100 دولة ومنطقة من خلال شبكة تضم أكثر من 2000 منفذ بيع وخدمة. وتواصل الشركة الدفع بعجلة البحث والتطوير والتصنيع والعمليات على المستوى المحلي، مما يعزز قدرتها على دعم عملائها في الأسواق العالمية.
مع توسع JETOUR في جميع أنحاء العالم، أصبح نظام التشغيل العالمي المتكامل الخاص بها أساسًا رئيسيًا لنمو العلامة التجارية على المدى الطويل.
مزيد من المعلومات، يرجى زيارة: jetourglobal.com
Tina Liu
JETOUR Auto
+86 13757229826
jetourinternational.pr@gmail.com
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.