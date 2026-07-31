Индонезия завершает миссию промышленного сотрудничества на ИННОПРОМ-2026, заключив 13 стратегических соглашений
EINPresswire.com/ -- Индонезия завершила своё участие в качестве официальной страны-партнёра на ИННОПРОМ-2026 рядом стратегических достижений, направленных на укрепление промышленного партнёрства, создание инвестиционных возможностей и расширение доступа индонезийской продукции к рынкам евразийского региона. На протяжении четырёх дней международной промышленной выставки Министерство промышленности Республики Индонезия использовало каждую двустороннюю встречу, бизнес-форум, бизнес-переговоры и сессию бизнес-мэтчинга для расширения промышленного сотрудничества, создания инвестиционных возможностей, ускорения передачи технологий и улучшения доступа индонезийской промышленной продукции на рынок.
«Участие Индонезии в качестве официальной страны-партнёра на ИННОПРОМ-2026 укрепило позиции национальной промышленности на евразийском рынке. Это отражается в высокой заинтересованности представителей отрасли из евразийского региона в сотрудничестве с обрабатывающей промышленностью Индонезии, что подтверждается многочисленными меморандумами о взаимопонимании, подписанными в ходе нашего участия в России», заявил министр промышленности Республики Индонезия Агус Гумиванг Картасасмита в ходе мероприятий ИННОПРОМ-2026 в Екатеринбурге, Российская Федерация (9 июля).
Эти достижения стали результатом восьми двусторонних встреч с представителями правительств Армении, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Таджикистана, Челябинской области, Кировской области и Свердловской области. По итогам данных встреч были достигнуты различные договорённости об укреплении сотрудничества в сферах промышленности, торговли, инвестиций, углубления переработки сырья, развития промышленных парков, укрепления цепочек поставок, передачи технологий и развития кадрового потенциала промышленности в рамках подписания 13 меморандумов о взаимопонимании (MoU).
В число 13 подписанных меморандумов входят соглашения между Министерством промышленности Республики Индонезия и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, а также соглашения о сотрудничестве с Киргизией, Казахстаном, Челябинской областью, Кировской областью и Свердловской областью. Кроме того, было налажено сотрудничество на уровне «бизнес-бизнес» (B2B) посредством подписания меморандумов с участием Индонезийской ассоциации офшорной и судостроительной промышленности (IPERINDO), PT PCM Kabel Indonesia, PT Athira Maritim Indonesia и Индонезийской ассоциации производителей судовых компонентов (PIKKI) совместно с Объединённой промышленной корпорацией «Ак Барс»; меморандума между PT Minang Jordanindo и ООО «ЧЕТРА»; а также меморандума о взаимопонимании между Индонезийской ассоциацией промышленных зон (HKI) и Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон Российской Федерации (АКИТ РФ).
Подписанные меморандумы станут основой для развития промышленного сотрудничества в различных стратегических отраслях, включая обрабатывающую промышленность, машиностроение, производство тяжёлого оборудования, автомобилестроение, металлургию, химическую промышленность, халяль-индустрию, переработку полезных ископаемых, развитие промышленных парков, развитие кадрового потенциала промышленности, а также укрепление инвестиций и торговли. Помимо этого, Министерство промышленности Республики Индонезия успешно организовало восемь бизнес-переговоров и бизнес-форумов, которые неизменно привлекали представителей отрасли, потенциальных инвесторов и заинтересованные стороны из евразийского региона.
В ходе данных мероприятий бизнес-дипломатии, бизнес-форумов и бизнес-переговоров, обсуждался широкий круг стратегических тем, включая передовое производство, полупроводники, телематику, морскую промышленность, углубление переработки сырья, устойчивое производство пальмового масла, а также укрепление промышленных цепочек создания стоимости между евразийским регионом и АСЕАН.
Генеральный директор Департамента устойчивости промышленности, регионального развития и международного промышленного доступа (KPAII) Три Супонди заявил, что достижения, реализованные в ходе ИННОПРОМ-2026, свидетельствуют о высокой заинтересованности международных партнёров в развитии сотрудничества с Индонезией.
«Результаты, достигнутые Индонезией в ходе ИННОПРОМ-2026, свидетельствуют о растущем международном доверии к национальной промышленности. Ожидается, что различные партнёрства, установленные благодаря этой выставке, создадут дополнительные возможности для инвестиций, торговли и промышленного сотрудничества, что позволит создать добавленную стоимость и укрепить конкурентоспособность обрабатывающей промышленности Индонезии», отметил Три Супонди.
Антон Атрашкин, директор по бизнес-программе Formika Event, также выразил признательность за участие Индонезии в качестве официальной страны-партнёра на ИННОПРОМ-2026. «Мы высоко ценим прекрасное сотрудничество и вклад в обеспечение успеха участия Индонезии в качестве официальной страны-партнёра на ИННОПРОМ-2026. Это первый случай, когда индонезийский бизнес принимает участие в мероприятии в России в таком масштабе, и мы стали свидетелями огромного таланта и самоотдачи, вложенных в создание впечатляющего павильона и выдающейся программы мероприятий», заявил директор по бизнес-программе Formika Event на Индонезийском павильоне ИННОПРОМ-2026 в Екатеринбурге, Россия.
Успешное участие Индонезии в качестве официальной страны-партнёра на ИННОПРОМ-2026 подтверждает, что промышленная дипломатия не только расширяет сети международного партнёрства, но и обеспечивает конкретные результаты сотрудничества, поддерживающие инвестиции, развитие промышленности с высокой добавленной стоимостью и расширение доступа к рынкам. Эти достижения создают прочную основу для укрепления промышленного партнёрства Индонезии со странами евразийского региона, поддерживая при этом трансформацию национальной промышленности на пути к «Золотой Индонезии 2045».
The District Communications
«Участие Индонезии в качестве официальной страны-партнёра на ИННОПРОМ-2026 укрепило позиции национальной промышленности на евразийском рынке. Это отражается в высокой заинтересованности представителей отрасли из евразийского региона в сотрудничестве с обрабатывающей промышленностью Индонезии, что подтверждается многочисленными меморандумами о взаимопонимании, подписанными в ходе нашего участия в России», заявил министр промышленности Республики Индонезия Агус Гумиванг Картасасмита в ходе мероприятий ИННОПРОМ-2026 в Екатеринбурге, Российская Федерация (9 июля).
Эти достижения стали результатом восьми двусторонних встреч с представителями правительств Армении, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Таджикистана, Челябинской области, Кировской области и Свердловской области. По итогам данных встреч были достигнуты различные договорённости об укреплении сотрудничества в сферах промышленности, торговли, инвестиций, углубления переработки сырья, развития промышленных парков, укрепления цепочек поставок, передачи технологий и развития кадрового потенциала промышленности в рамках подписания 13 меморандумов о взаимопонимании (MoU).
В число 13 подписанных меморандумов входят соглашения между Министерством промышленности Республики Индонезия и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, а также соглашения о сотрудничестве с Киргизией, Казахстаном, Челябинской областью, Кировской областью и Свердловской областью. Кроме того, было налажено сотрудничество на уровне «бизнес-бизнес» (B2B) посредством подписания меморандумов с участием Индонезийской ассоциации офшорной и судостроительной промышленности (IPERINDO), PT PCM Kabel Indonesia, PT Athira Maritim Indonesia и Индонезийской ассоциации производителей судовых компонентов (PIKKI) совместно с Объединённой промышленной корпорацией «Ак Барс»; меморандума между PT Minang Jordanindo и ООО «ЧЕТРА»; а также меморандума о взаимопонимании между Индонезийской ассоциацией промышленных зон (HKI) и Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон Российской Федерации (АКИТ РФ).
Подписанные меморандумы станут основой для развития промышленного сотрудничества в различных стратегических отраслях, включая обрабатывающую промышленность, машиностроение, производство тяжёлого оборудования, автомобилестроение, металлургию, химическую промышленность, халяль-индустрию, переработку полезных ископаемых, развитие промышленных парков, развитие кадрового потенциала промышленности, а также укрепление инвестиций и торговли. Помимо этого, Министерство промышленности Республики Индонезия успешно организовало восемь бизнес-переговоров и бизнес-форумов, которые неизменно привлекали представителей отрасли, потенциальных инвесторов и заинтересованные стороны из евразийского региона.
В ходе данных мероприятий бизнес-дипломатии, бизнес-форумов и бизнес-переговоров, обсуждался широкий круг стратегических тем, включая передовое производство, полупроводники, телематику, морскую промышленность, углубление переработки сырья, устойчивое производство пальмового масла, а также укрепление промышленных цепочек создания стоимости между евразийским регионом и АСЕАН.
Генеральный директор Департамента устойчивости промышленности, регионального развития и международного промышленного доступа (KPAII) Три Супонди заявил, что достижения, реализованные в ходе ИННОПРОМ-2026, свидетельствуют о высокой заинтересованности международных партнёров в развитии сотрудничества с Индонезией.
«Результаты, достигнутые Индонезией в ходе ИННОПРОМ-2026, свидетельствуют о растущем международном доверии к национальной промышленности. Ожидается, что различные партнёрства, установленные благодаря этой выставке, создадут дополнительные возможности для инвестиций, торговли и промышленного сотрудничества, что позволит создать добавленную стоимость и укрепить конкурентоспособность обрабатывающей промышленности Индонезии», отметил Три Супонди.
Антон Атрашкин, директор по бизнес-программе Formika Event, также выразил признательность за участие Индонезии в качестве официальной страны-партнёра на ИННОПРОМ-2026. «Мы высоко ценим прекрасное сотрудничество и вклад в обеспечение успеха участия Индонезии в качестве официальной страны-партнёра на ИННОПРОМ-2026. Это первый случай, когда индонезийский бизнес принимает участие в мероприятии в России в таком масштабе, и мы стали свидетелями огромного таланта и самоотдачи, вложенных в создание впечатляющего павильона и выдающейся программы мероприятий», заявил директор по бизнес-программе Formika Event на Индонезийском павильоне ИННОПРОМ-2026 в Екатеринбурге, Россия.
Успешное участие Индонезии в качестве официальной страны-партнёра на ИННОПРОМ-2026 подтверждает, что промышленная дипломатия не только расширяет сети международного партнёрства, но и обеспечивает конкретные результаты сотрудничества, поддерживающие инвестиции, развитие промышленности с высокой добавленной стоимостью и расширение доступа к рынкам. Эти достижения создают прочную основу для укрепления промышленного партнёрства Индонезии со странами евразийского региона, поддерживая при этом трансформацию национальной промышленности на пути к «Золотой Индонезии 2045».
The District Communications
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