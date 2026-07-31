Индонезия подписывает 7 меморандумов о взаимопонимании (MoU) на ИННОПРОМ-2026 для выхода на рынок ЕАЭС
EINPresswire.com/ -- Правительство Республики Индонезия продолжает содействовать расширению сети сбыта отечественной промышленной продукции на мировом рынке. Данное стратегическое направление ярко отражено в активном участии Индонезии в качестве официальной страны-партнёра международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2026, которая проходит в Екатеринбурге, Россия.
«Индонезия представляет чёткую промышленную повестку — ускорение индустриализации на основе переработки сырья, начиная от критически важных полезных ископаемых и передового производства до энергетики, продовольственной безопасности и промышленных парков», — заявил министр промышленности Республики Индонезия Агус Гумиванг Картасасмита в своём выступлении на Бизнес-форуме «Российско-индонезийский промышленный диалог» в Екатеринбурге (7 июля). Он также добавил, что Индонезия настроена весьма оптимистично в отношении углубления технологического партнёрства с Россией при одновременной интеграции высокотехнологичного производства в евразийский рынок.
Обрабатывающая промышленность продолжает оставаться главной опорой и основой национальной экономики Индонезии. По данным Статистического управления Индонезии (BPS), в первом квартале 2026 года обрабатывающая промышленность показала положительный рост на 5,04%, что выше показателя в 4,55% за аналогичный период предыдущего года. Кроме того, обрабатывающая промышленность внесла наибольший вклад в валовой внутренний продукт (ВВП) Индонезии — 19,07%, что эквивалентно 1 179,62 трлн индонезийских рупий.
Высокие показатели также нашли отражение в объёме реализованных инвестиций в первом квартале 2026 года: на обрабатывающую промышленность пришлось 36,49% от общего объёма инвестиций, что составляет 182,04 трлн рупий. Помимо инвестиций, отрасль также обеспечила значительную занятость, охватив 20,04 млн работников по состоянию на февраль 2026 года. В сфере международной торговли на продукцию обрабатывающей промышленности пришлось 83,61% от общего объёма экспорта Индонезии за период январь–февраль 2026 года, а объём экспорта составил 622,68 трлн рупий.
Экономические отношения между Индонезией и Россией также демонстрируют значительный прогресс в последние годы. Общий объём двусторонней торговли между двумя странами увеличился на 5,4%, достигнув 4,8 млрд долларов США в 2025 году. Экспорт Индонезии в Россию также существенно вырос — на 7,5%, составив около 1,8 млрд долларов США в 2025 году. Индонезия регулярно экспортирует такие ключевые товары, как каучук, кофе, какао, чай, обувь, электронные компоненты и химическую продукцию. В то же время Индонезия импортирует из России такие важные товары, как удобрения, железо, сталь, зерновые культуры, органические химикаты и авиационную технику.
Кроме того, в рамках бизнес-форума были рассмотрены три ключевые темы: совместные промышленные проекты, инвестиционные возможности для промышленных компаний в России и Индонезии, а также инструменты и механизмы поддержки экспортёров. «Я уверен, что сегодняшний форум позволит обеим странам, особенно промышленному сектору, наладить конкретное сотрудничество за счёт инициирования взаимовыгодных и устойчивых совместных проектов», — добавил министр промышленности.
В целях дальнейшего укрепления этого стратегического партнёрства обе страны договорились подписать семь меморандумов о взаимопонимании (MoU) в промышленной сфере. В их число входит соглашение о сотрудничестве между Министерством промышленности Республики Индонезия и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, а также пять соглашений о техническом и коммерческом сотрудничестве с участием представителей отрасли — в их числе Индонезийская ассоциация офшорной и судостроительной промышленности (IPERINDO), PT PCM Kabel Indonesia, PT Athira Maritim Indonesia, Индонезийская ассоциация производителей судовых компонентов (PIKKI) совместно с Объединённой промышленной корпорацией «Ак Барс», меморандум между PT Minang Jordanindo и ООО «ЧЕТРА», а также меморандум о взаимопонимании между Индонезийской ассоциацией промышленных зон (HKI) и Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон Российской Федерации (АКИТ РФ). Эти новые соглашения дополняют два ранее подписанных меморандума, действующих с декабря 2025 года в сферах судостроения и изучения хризотил-асбеста.
Ожидается, что роль Индонезии как официальной страны-партнёра станет прочной основой для построения долгосрочного и взаимовыгодного партнёрства как для Индонезии и России, так и на глобальном уровне, в условиях текущих геоэкономических и геополитических вызовов.
The District Communications
«Индонезия представляет чёткую промышленную повестку — ускорение индустриализации на основе переработки сырья, начиная от критически важных полезных ископаемых и передового производства до энергетики, продовольственной безопасности и промышленных парков», — заявил министр промышленности Республики Индонезия Агус Гумиванг Картасасмита в своём выступлении на Бизнес-форуме «Российско-индонезийский промышленный диалог» в Екатеринбурге (7 июля). Он также добавил, что Индонезия настроена весьма оптимистично в отношении углубления технологического партнёрства с Россией при одновременной интеграции высокотехнологичного производства в евразийский рынок.
Обрабатывающая промышленность продолжает оставаться главной опорой и основой национальной экономики Индонезии. По данным Статистического управления Индонезии (BPS), в первом квартале 2026 года обрабатывающая промышленность показала положительный рост на 5,04%, что выше показателя в 4,55% за аналогичный период предыдущего года. Кроме того, обрабатывающая промышленность внесла наибольший вклад в валовой внутренний продукт (ВВП) Индонезии — 19,07%, что эквивалентно 1 179,62 трлн индонезийских рупий.
Высокие показатели также нашли отражение в объёме реализованных инвестиций в первом квартале 2026 года: на обрабатывающую промышленность пришлось 36,49% от общего объёма инвестиций, что составляет 182,04 трлн рупий. Помимо инвестиций, отрасль также обеспечила значительную занятость, охватив 20,04 млн работников по состоянию на февраль 2026 года. В сфере международной торговли на продукцию обрабатывающей промышленности пришлось 83,61% от общего объёма экспорта Индонезии за период январь–февраль 2026 года, а объём экспорта составил 622,68 трлн рупий.
Экономические отношения между Индонезией и Россией также демонстрируют значительный прогресс в последние годы. Общий объём двусторонней торговли между двумя странами увеличился на 5,4%, достигнув 4,8 млрд долларов США в 2025 году. Экспорт Индонезии в Россию также существенно вырос — на 7,5%, составив около 1,8 млрд долларов США в 2025 году. Индонезия регулярно экспортирует такие ключевые товары, как каучук, кофе, какао, чай, обувь, электронные компоненты и химическую продукцию. В то же время Индонезия импортирует из России такие важные товары, как удобрения, железо, сталь, зерновые культуры, органические химикаты и авиационную технику.
Кроме того, в рамках бизнес-форума были рассмотрены три ключевые темы: совместные промышленные проекты, инвестиционные возможности для промышленных компаний в России и Индонезии, а также инструменты и механизмы поддержки экспортёров. «Я уверен, что сегодняшний форум позволит обеим странам, особенно промышленному сектору, наладить конкретное сотрудничество за счёт инициирования взаимовыгодных и устойчивых совместных проектов», — добавил министр промышленности.
В целях дальнейшего укрепления этого стратегического партнёрства обе страны договорились подписать семь меморандумов о взаимопонимании (MoU) в промышленной сфере. В их число входит соглашение о сотрудничестве между Министерством промышленности Республики Индонезия и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, а также пять соглашений о техническом и коммерческом сотрудничестве с участием представителей отрасли — в их числе Индонезийская ассоциация офшорной и судостроительной промышленности (IPERINDO), PT PCM Kabel Indonesia, PT Athira Maritim Indonesia, Индонезийская ассоциация производителей судовых компонентов (PIKKI) совместно с Объединённой промышленной корпорацией «Ак Барс», меморандум между PT Minang Jordanindo и ООО «ЧЕТРА», а также меморандум о взаимопонимании между Индонезийской ассоциацией промышленных зон (HKI) и Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон Российской Федерации (АКИТ РФ). Эти новые соглашения дополняют два ранее подписанных меморандума, действующих с декабря 2025 года в сферах судостроения и изучения хризотил-асбеста.
Ожидается, что роль Индонезии как официальной страны-партнёра станет прочной основой для построения долгосрочного и взаимовыгодного партнёрства как для Индонезии и России, так и на глобальном уровне, в условиях текущих геоэкономических и геополитических вызовов.
The District Communications
The District
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