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There were 1,407 press releases posted in the last 24 hours and 480,870 in the last 365 days.

Donate to the School Supply Drive

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Donate to the School Supply Drive

school drive

Now through August 7, donate new, unused school supplies to benefit The Foundation for Seminole County Public Schools and Tools 4 Seminole Schools. Donations can be dropped off at all Seminole County Library branches and will help teachers stock their classrooms and provide supplies to students from low-income households.  

Monetary donations also make a difference. For every $1 donated, Tools 4 Seminole Schools can provide $10 worth of school supplies through its bulk-buying capabilities. 

 

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Published: July 24, 2026

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