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System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String][Model.DefaultLanguage]
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Donate to the School Supply Drive
Now through August 7, donate new, unused school supplies to benefit The Foundation for Seminole County Public Schools and Tools 4 Seminole Schools. Donations can be dropped off at all Seminole County Library branches and will help teachers stock their classrooms and provide supplies to students from low-income households.
Monetary donations also make a difference. For every $1 donated, Tools 4 Seminole Schools can provide $10 worth of school supplies through its bulk-buying capabilities.
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Published: July 24, 2026
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Donate to the School Supply Drive
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July 25, 2026, 00:34 GMT
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