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New State Law Updates Building Permit Process

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New State Law Updates Building Permit Process

Tape measure and paper saying building permit with hard hat and magnifying glass.

 

Florida's new building permitting law, House Bill 803, took effect July 1, bringing changes to the permitting and inspection process. HB 803 requires building inspection fees to reflect the actual cost of inspections rather than the total cost of construction and creates permit exemptions for certain qualifying residential projects under $7,500.  

To comply with the new state requirements, Seminole County has updated its building permit fees. 

Published: July 10, 2026

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New State Law Updates Building Permit Process

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