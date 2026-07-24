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07/07/26 Report

Administrative Services Committee Report
July 7, 2026
Time: 9:00 AM

Call to Order – 9:02 AM

Approval of Minutes: Approved

Committee Members’ Present

  1. Judge/Executive Michael Mueller
  2. Squire Sebastian
  3. Frances Short
  4. Deputy Judge/Executive Jack Kennedy (Absent)
  5. Squire Tanner

Staff/Guests Present:

  1. Jennifer Durr

Agenda Items for Discussion:

  • Administrative Code Update – Personnel Section
  • Boat Ordinance

Meeting Summary/Narrative:

  • Reviewed Administrative Code Personnel Section – Additional edits per Max’s review. May be ready for first reading at 7/29 Court date.
  • Discussed Boat Ordinance regarding abandoned shoreline boats, campers and vessels.

Recommendations/Next Steps:

Other Business:

  • Fire Chief position posted on Indeed

Adjourn: 10:12 AM

Next Meeting: Tuesday, 8/4/26 at 9:00 AM

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07/07/26 Report

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