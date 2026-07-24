07/07/26 Report

Administrative Services Committee Report
July 7, 2026
Time: 9:00 AM
Call to Order – 9:02 AM
Approval of Minutes: Approved
Committee Members’ Present
- Judge/Executive Michael Mueller
- Squire Sebastian
- Frances Short
- Deputy Judge/Executive Jack Kennedy (Absent)
- Squire Tanner
Staff/Guests Present:
- Jennifer Durr
Agenda Items for Discussion:
- Administrative Code Update – Personnel Section
- Boat Ordinance
Meeting Summary/Narrative:
- Reviewed Administrative Code Personnel Section – Additional edits per Max’s review. May be ready for first reading at 7/29 Court date.
- Discussed Boat Ordinance regarding abandoned shoreline boats, campers and vessels.
Recommendations/Next Steps:
Other Business:
- Fire Chief position posted on Indeed
Adjourn: 10:12 AM
Next Meeting: Tuesday, 8/4/26 at 9:00 AM