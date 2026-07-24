넥스데이타, KCCV 2026 참가… 차세대 AI 데이터 솔루션 공개
EINPresswire.com/ -- 글로벌 AI 데이터 기업 넥스데이타가 오는 8월 부산에서 개최되는 KCCV 2026(Korea Computer Vision Conference 2026)에 참가해 Physical AI, 자율주행, Foundation Model 파운데이션 모델 개발을 위한 데이터 솔루션을 선보인다.
넥스데이타는 이번 행사에서 부스 E6를 운영하며, AI 모델 학습과 고도화에 필요한 실제 환경 데이터, 멀티모달 데이터 등 차세대 AI 개발을 위한 다양한 데이터 구축 역량을 소개할 예정이다.
최근 AI 기술은 단순한 디지털 정보 처리 영역을 넘어 현실 세계를 이해하고 상호작용하는 방향으로 빠르게 발전하고 있다. 이에 따라 실제 환경을 반영한 고품질 데이터와 목적에 맞는 데이터 구축 역량이 차세대 AI 개발의 핵심 요소로 주목받고 있다.
넥스데이타는 KCCV 2026에서 Physical AI를 위한 실제 환경 데이터 솔루션을 중심으로 다양한 데이터 구축 역량을 공개한다. 특히 8,000㎡ 규모의 자체 데이터 도조(Data Dojo)와 대규모 로봇 시스템을 기반으로 다양한 환경과 작업 시나리오에서 실제 데이터를 수집할 수 있는 데이터 인프라를 보유하고 있다.
또한 자율주행 분야에서는 이미지, 영상, LiDAR, 멀티센서 데이터 등 다양한 데이터를 기반으로 자율주행 AI 모델 개발을 지원하고 있으며, 프로젝트 목적에 맞춘 데이터 수집 및 생산 서비스를 제공하고 있다.
Foundation Model 및 멀티모달 AI 분야에서는 최근 중요성이 높아지고 있는 모델 후처리(Post-training) 데이터를 중심으로 AI 모델 성능 향상을 위한 다양한 데이터 솔루션을 소개할 예정이다.
넥스데이타는 즉시 활용 가능한 데이터셋과 맞춤형 데이터 서비스를 기반으로 데이터 수집·어노테이션, 품질 관리, 모델 평가까지 AI 개발 전 과정에 필요한 서비스를 제공하고 있다. 또한 ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701 인증을 기반으로 글로벌 수준의 품질 및 정보보호 관리 체계를 운영하며, 안전하고 신뢰할 수 있는 AI 데이터 서비스를 지원하고 있다.
넥스데이타 관계자는 “AI가 멀티모달 환경을 넘어 현실 세계와 상호작용하는 단계로 발전하면서 고품질 데이터의 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “KCCV 2026에서 Physical AI, 자율주행, Foundation Model 분야의 다양한 데이터 솔루션을 소개하고 국내 AI 기업 및 연구기관과 협력 기회를 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.
한편, 넥스데이타는 KCCV 2026 기간 동안 부스 E6에서 AI 데이터 구축 솔루션 및 맞춤형 데이터 서비스 상담을 진행할 예정이다.
넥스데이타코리아테크놀로지 주식회사
넥스데이타는 이번 행사에서 부스 E6를 운영하며, AI 모델 학습과 고도화에 필요한 실제 환경 데이터, 멀티모달 데이터 등 차세대 AI 개발을 위한 다양한 데이터 구축 역량을 소개할 예정이다.
최근 AI 기술은 단순한 디지털 정보 처리 영역을 넘어 현실 세계를 이해하고 상호작용하는 방향으로 빠르게 발전하고 있다. 이에 따라 실제 환경을 반영한 고품질 데이터와 목적에 맞는 데이터 구축 역량이 차세대 AI 개발의 핵심 요소로 주목받고 있다.
넥스데이타는 KCCV 2026에서 Physical AI를 위한 실제 환경 데이터 솔루션을 중심으로 다양한 데이터 구축 역량을 공개한다. 특히 8,000㎡ 규모의 자체 데이터 도조(Data Dojo)와 대규모 로봇 시스템을 기반으로 다양한 환경과 작업 시나리오에서 실제 데이터를 수집할 수 있는 데이터 인프라를 보유하고 있다.
또한 자율주행 분야에서는 이미지, 영상, LiDAR, 멀티센서 데이터 등 다양한 데이터를 기반으로 자율주행 AI 모델 개발을 지원하고 있으며, 프로젝트 목적에 맞춘 데이터 수집 및 생산 서비스를 제공하고 있다.
Foundation Model 및 멀티모달 AI 분야에서는 최근 중요성이 높아지고 있는 모델 후처리(Post-training) 데이터를 중심으로 AI 모델 성능 향상을 위한 다양한 데이터 솔루션을 소개할 예정이다.
넥스데이타는 즉시 활용 가능한 데이터셋과 맞춤형 데이터 서비스를 기반으로 데이터 수집·어노테이션, 품질 관리, 모델 평가까지 AI 개발 전 과정에 필요한 서비스를 제공하고 있다. 또한 ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701 인증을 기반으로 글로벌 수준의 품질 및 정보보호 관리 체계를 운영하며, 안전하고 신뢰할 수 있는 AI 데이터 서비스를 지원하고 있다.
넥스데이타 관계자는 “AI가 멀티모달 환경을 넘어 현실 세계와 상호작용하는 단계로 발전하면서 고품질 데이터의 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “KCCV 2026에서 Physical AI, 자율주행, Foundation Model 분야의 다양한 데이터 솔루션을 소개하고 국내 AI 기업 및 연구기관과 협력 기회를 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.
한편, 넥스데이타는 KCCV 2026 기간 동안 부스 E6에서 AI 데이터 구축 솔루션 및 맞춤형 데이터 서비스 상담을 진행할 예정이다.
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