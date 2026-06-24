넥스데아타, ICML 2026 참가… 차세대 AI 모델 위한 데이터 솔루션 선보여
EINPresswire.com/ -- AI 데이터 솔루션 기업인 넥스데아타는 2026년 7월 6일부터 11일까지 서울 코엑스(COEX)에서 개최되는 제43회 국제 머신러닝 학회 ICML 2026(International Conference on Machine Learning)에 참가한다고 밝혔다. 넥스데아타의 전시 부스는 B605에 마련된다. ICML 2026 기간 동안 넥스데아타는 GenAI/VLM, Physical AI, Speech LLM, LLM 등 4개 분야의 데이터 솔루션을 선보이며, 전 세계 AI 연구자와 기업 고객, 업계 파트너를 대상으로 모델 학습, 평가 및 실제 서비스 적용 과정에서 고품질 데이터가 갖는 핵심 가치를 공유할 예정이다.
ICML은 전 세계 머신러닝 분야의 중요한 학술대회 중 하나로, 오랫동안 머신러닝 이론, 방법론, 시스템 및 응용 연구에 집중해 왔으며, 대학, 연구기관, 기술 기업 및 산업계의 전문가와 연구자, 혁신 기업들이 참여하고 있다. 생성형 AI(GenAI), 멀티모달 모델(Multimodal Model), 대규모 언어 모델(LLM), Embodied AI 및 Physical AI의 지속적인 발전에 따라 AI 모델 개발을 위한 고품질·대규모·작업 지향 데이터 수요가 지속적으로 증가하고 있다.
네 가지 AI 데이터 솔루션
이번 ICML 2026에서 넥스데이타는 네 가지 주요 분야의 데이터 자원과 데이터 서비스 역량을 중점적으로 선보일 예정이며, 멀티모달 이해, 물리 세계와의 상호작용, 음성 대화 모델링부터 대규모 언어 모델 학습 및 평가에 이르기까지 다양한 응용 분야를 포괄한다.
GenAI/VLM 분야에서 넥스데이타는 생성형 AI, 비전 언어 모델, 멀티모달 이해 및 GUI Agent 학습을 위한 데이터 자원과 서비스 역량을 선보이며, AI 팀이 더욱 풍부한 이미지, 비디오, 그래픽 및 상호작용 데이터 기반을 구축할 수 있도록 지원할 것이다.
Physical AI 분야에서 넥스데이타는 로봇 학습, Ego-Centric 데이터, 3D 시나리오 데이터 및 정교한 조작 데이터를 위한 데이터 솔루션을 선보이며, 환경 인식, 미션 이해, 조작 수행 및 시나리오 상호작용 과정에서 로봇 모델의 학습 및 검증 요구를 지원할 것이다.
Speech LLM 분야에서 넥스데이타는 대규모 언어 모델, 대화 모델, 음성 이해 및 음성 생성을 위한 데이터 자원을 선보일 예정이며, 여기에는 대화형 음성 데이터, 자유 발화 데이터, Conversational TTS 및 다국가 영어 데이터 등 관련 데이터 구축 역량이 포함된다.
LLM 분야에서 넥스데이타는 대규모 언어 모델 학습, 추론, 코드 생성, 장문 컨텍스트 이해(Long Context), Agent 상호작용 및 모델 평가를 위한 데이터 솔루션을 전시하여 AI 팀이 복잡한 태스크 환경에서 모델의 이해, 생성 및 실행 능력을 향상시키는 데 도움을 줄 것이다.
넥스데이타 관계자는 “ICML 2026은 글로벌 머신러닝 연구와 AI 산업 혁신을 위한 중요한 교류 플랫폼이다. 현재 AI 모델은 단일 태스크에서 복합 태스크로, 단일 모달리티에서 멀티모달로 발전하고 있으며, 음성 상호작용, Embodied AI 및 물리적 세계 영역으로 더욱 확장되고 있다. 이 과정에서 고품질 데이터는 여전히 모델의 지속적인 고도화와 성능 향상을 위한 중요한 기반이다. ICML 2026에서 글로벌 연구자, 기업 고객 및 파트너와의 심도 있는 교류를 통해 데이터가 차세대 AI 모델 발전에 어떻게 기여할 수 있을지 함께 논의하기를 기대한다”고 말했다.
넥스데이타는 ICML 2026 기간 동안 참관객, AI 연구자, 기업 고객 및 업계 파트너를 B605 부스로 초청해 GenAI/VLM, Physical AI, Speech LLM 및 LLM 네 가지 분야의 데이터 솔루션을 소개하고, AI 데이터 구축의 다양한 가능성에 대해 함께 논의할 예정이다.
넥스데이타코리아테크놀로지 주식회사
ICML은 전 세계 머신러닝 분야의 중요한 학술대회 중 하나로, 오랫동안 머신러닝 이론, 방법론, 시스템 및 응용 연구에 집중해 왔으며, 대학, 연구기관, 기술 기업 및 산업계의 전문가와 연구자, 혁신 기업들이 참여하고 있다. 생성형 AI(GenAI), 멀티모달 모델(Multimodal Model), 대규모 언어 모델(LLM), Embodied AI 및 Physical AI의 지속적인 발전에 따라 AI 모델 개발을 위한 고품질·대규모·작업 지향 데이터 수요가 지속적으로 증가하고 있다.
네 가지 AI 데이터 솔루션
이번 ICML 2026에서 넥스데이타는 네 가지 주요 분야의 데이터 자원과 데이터 서비스 역량을 중점적으로 선보일 예정이며, 멀티모달 이해, 물리 세계와의 상호작용, 음성 대화 모델링부터 대규모 언어 모델 학습 및 평가에 이르기까지 다양한 응용 분야를 포괄한다.
GenAI/VLM 분야에서 넥스데이타는 생성형 AI, 비전 언어 모델, 멀티모달 이해 및 GUI Agent 학습을 위한 데이터 자원과 서비스 역량을 선보이며, AI 팀이 더욱 풍부한 이미지, 비디오, 그래픽 및 상호작용 데이터 기반을 구축할 수 있도록 지원할 것이다.
Physical AI 분야에서 넥스데이타는 로봇 학습, Ego-Centric 데이터, 3D 시나리오 데이터 및 정교한 조작 데이터를 위한 데이터 솔루션을 선보이며, 환경 인식, 미션 이해, 조작 수행 및 시나리오 상호작용 과정에서 로봇 모델의 학습 및 검증 요구를 지원할 것이다.
Speech LLM 분야에서 넥스데이타는 대규모 언어 모델, 대화 모델, 음성 이해 및 음성 생성을 위한 데이터 자원을 선보일 예정이며, 여기에는 대화형 음성 데이터, 자유 발화 데이터, Conversational TTS 및 다국가 영어 데이터 등 관련 데이터 구축 역량이 포함된다.
LLM 분야에서 넥스데이타는 대규모 언어 모델 학습, 추론, 코드 생성, 장문 컨텍스트 이해(Long Context), Agent 상호작용 및 모델 평가를 위한 데이터 솔루션을 전시하여 AI 팀이 복잡한 태스크 환경에서 모델의 이해, 생성 및 실행 능력을 향상시키는 데 도움을 줄 것이다.
넥스데이타 관계자는 “ICML 2026은 글로벌 머신러닝 연구와 AI 산업 혁신을 위한 중요한 교류 플랫폼이다. 현재 AI 모델은 단일 태스크에서 복합 태스크로, 단일 모달리티에서 멀티모달로 발전하고 있으며, 음성 상호작용, Embodied AI 및 물리적 세계 영역으로 더욱 확장되고 있다. 이 과정에서 고품질 데이터는 여전히 모델의 지속적인 고도화와 성능 향상을 위한 중요한 기반이다. ICML 2026에서 글로벌 연구자, 기업 고객 및 파트너와의 심도 있는 교류를 통해 데이터가 차세대 AI 모델 발전에 어떻게 기여할 수 있을지 함께 논의하기를 기대한다”고 말했다.
넥스데이타는 ICML 2026 기간 동안 참관객, AI 연구자, 기업 고객 및 업계 파트너를 B605 부스로 초청해 GenAI/VLM, Physical AI, Speech LLM 및 LLM 네 가지 분야의 데이터 솔루션을 소개하고, AI 데이터 구축의 다양한 가능성에 대해 함께 논의할 예정이다.
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넥스데이타
shan.s@nexdata.ai
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