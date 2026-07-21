Nota del director. Julio de 2026 (Spanish)

Nota del director. Julio de 2026

Este verano ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la historia de nuestra nación y el trabajo continuo para promover la justicia y la igualdad de oportunidades para todos. Los últimos 250 años han incluido momentos de progreso y desafíos, recordándonos que la protección de los derechos civiles requiere un compromiso continuo.

En la Oficina de Derechos Humanos del Distrito de Columbia (OHR), ese compromiso guía nuestro trabajo a diario. Trabajamos para garantizar que los residentes, trabajadores, estudiantes y visitantes puedan vivir, trabajar, aprender y prosperar sin sufrir discriminación. Al proteger la igualdad de oportunidades en el empleo, la vivienda, los servicios públicos, los servicios gubernamentales y las instituciones educativas, nuestra misión refleja un principio sencillo pero perdurable: toda persona merece que recibir un trato digno, equitativo y respetuoso.

La historia de Estados Unidos ha sido moldeada por personas que desafiaron las barreras para promover una mayor inclusión. Sus esfuerzos han fortalecido nuestras comunidades y siguen inspirando el progreso hacia una sociedad en la que todos puedan participar plenamente. La Oficina de Derechos Humanos (OHR) mantiene su compromiso de proteger los derechos humanos y ayudar a garantizar la igualdad de oportunidades para todos en el Distrito.

Este mes de julio se conmemora el 36.º aniversario de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), una ley histórica de derechos civiles que transformó el enfoque de nuestra nación hacia la accesibilidad y consagró en la ley los derechos fundamentales de las personas con discapacidades a participar plena e igualitariamente en la vida comunitaria. Más de tres décadas después, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) sigue recordándonos que la accesibilidad, la inclusión y la participación plena no son solo obligaciones legales, sino también valores compartidos que fortalecen nuestras comunidades, lugares de trabajo, escuelas y espacios públicos.

Para conmemorar este importante hito, la OHR se enorgullece de asociarse con la Oficina de Derechos de las Personas con Discapacidad, la Comisión de Artes y Humanidades de DC, la Biblioteca Pública de DC y Art Enables para presentar Acceso a la expresión: artes inclusivas en el Distrito. Este evento comunitario especial celebrará la creatividad, las perspectivas y las contribuciones de los artistas con discapacidades a través de una exposición de arte inclusiva, un panel de discusión, actividades artísticas interactivas y oportunidades para conectarse con los recursos de la comunidad. Les invitamos a unirse a nosotros para celebrar el legado perdurable de la ADA y reafirmar nuestro compromiso compartido de construir un Distrito más accesible e inclusivo.

De cara al futuro, sigamos trabajando juntos para que la promesa de igualdad de oportunidades se convierta en una realidad para todos los que viven, trabajan, estudian y visitan el Distrito.