Nota del director. Junio de 2026 (Spanish)

Nota del director. Junio de 2026

El Mes del Orgullo es una celebración de la resiliencia, la creatividad y las contribuciones de las comunidades LGBTQ+ y un recordatorio de que nuestro trabajo aún no ha terminado. Cada mes de junio ofrece la oportunidad de reconocer tanto los avances logrados como las barreras que aún persisten para garantizar que todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género, puedan vivir, trabajar y prosperar siendo ellas mismas.

En la OHR, el Orgullo refleja la esencia de nuestra misión: erradicar la discriminación y promover la igualdad de oportunidades para los residentes, trabajadores, estudiantes y visitantes del Distrito. Mediante la aplicación de la Ley de Derechos Humanos del Distrito de Columbia de 1977, una de las leyes de derechos civiles más sólidas del país, protegemos a las personas contra la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género en el empleo, la vivienda, los servicios públicos, los servicios gubernamentales y las instituciones educativas. También hacemos cumplir la Ley de Enmienda de 2020 sobre la Atención a las Personas Mayores LGBTQ+ y a las Personas Mayores con VIH, conocida como Care for LGBTQ Seniors and Seniors with HIV Amendment Act of 2020 (por sus siglas en ingles), que garantiza que los centros de atención a largo plazo reciban capacitación y apoyo para satisfacer las necesidades de las personas mayores LGBTQ+ y las personas mayores con VIH.

Nuestra colaboración con la Oficina del Alcalde para Asuntos LGBTQ continúa fortaleciendo las prácticas inclusivas en todo el Distrito. Juntos, desarrollamos recursos educativos sobre lenguaje inclusivo para apoyar nuestro objetivo común de construir una comunidad donde cada individuo se sienta valorado, respetado e incluido. Estos materiales seguirán evolucionando a medida que nuestra comunidad crezca y nuestra comprensión se profundice.

Este mes, el Programa de Prevención del Acoso Juvenil de la OHR amplió su labor con un nuevo documento de una página titulado When Bullying Targets Who You Are: A Quick Guide to Bullying Prevention for the LGBTQ+ Community, (Cuando el acoso ataca tu identidad: una guía rápida para la prevención del acoso en la comunidad LGBTQ+) para ayudar a los jóvenes LGBTQ+ a comprender mejor cómo se manifiesta el acoso, qué medidas pueden tomar y a quién pueden acudir en busca de apoyo. Este recurso también explica cómo los estudiantes, las familias, las escuelas y los programas que trabajan con jóvenes pueden ponerse en contacto con el Programa de Prevención del Acoso Escolar Juvenil de la OHR para obtener orientación y asistencia.

El Mes del Orgullo también es una oportunidad para concientizar sobre los derechos y las protecciones disponibles para los residentes, trabajadores, estudiantes y visitantes LGBTQ+ del Distrito. Para obtener más información, visite el Portal de recursos LGBTQIA+ de la OHR.

Al conmemorar el Mes del Orgullo, honramos a los líderes, defensores y miembros de la comunidad cuyos esfuerzos han promovido la igualdad de oportunidades para las personas LGBTQ+. Juntos, podemos seguir construyendo un distrito donde cada persona sea tratada con dignidad, respeto y equidad ante la ley.