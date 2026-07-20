inGroup International завершает запланированную смену руководства

GUAYNABO, PUERTO RICO, PUERTO RICO, July 20, 2026 /EINPresswire.com/ -- Компания inGroup International LLC сегодня объявила о важном этапе в своём дальнейшем развитии и укреплении системы корпоративного управления.

С 15 июля 2026 года Фрэнк Дж. Кодина завершил исполнение обязанностей Соуправляющего inGroup International LLC, завершив запланированный процесс передачи управленческих полномочий, начавшийся в конце 2024 года. В рамках этого перехода г-н Кодина покинул должность Соучредителя, а его управленческие обязанности постепенно были переданы Энтони Варваро, что обеспечило преемственность на протяжении всего процесса.

Энтони Варваро, занимавший с 2022 года должности Главного операционного директора и Финансового директора Компании, теперь также вступил в должность Соуправляющего, работая вместе с Генеральным директором и Основателем Майклом Хатчисоном, который также будет занимать должность Исполнительного председателя. Такая структура руководства отражает неизменную приверженность Компании принципам эффективного корпоративного управления, операционного совершенства и долгосрочного стратегического роста.

«Фрэнк внёс значительный вклад в развитие нашей Компании за последнее десятилетие, и мы искренне благодарны ему за роль, которую он сыграл в построении нашего бизнеса, — сказал Майкл Хатчисон. — Мы желаем ему больших успехов на новом этапе его профессионального пути».

Недавно г-н Кодина также вошёл в состав Совета директоров Фонда Miami Dade College (https://foundation.mdc.edu/about/board-of-directors/) — одной из ведущих благотворительных организаций в сфере высшего образования во Флориде. Фонд управляет активами на сумму более 250 миллионов долларов США и ежегодно выделяет миллионы долларов на стипендии и программы поддержки студентов, которыми ежегодно пользуются более 18 000 человек. Фонд поддерживает Miami Dade College — крупнейший колледж США по числу студентов бакалавриата, присуждающий больше степеней младшего специалиста, чем любое другое учебное заведение страны, а также обладающий одним из самых этнически разнообразных студенческих сообществ: в его восьми кампусах обучаются студенты из 167 стран.

Этот переход завершает тщательно спланированный процесс преемственности руководства, призванный обеспечить стабильность управления и подготовить Компанию к следующему этапу роста. Благодаря усиленной системе корпоративного управления inGroup International продолжает уделять особое внимание интересам своего международного сообщества Членов Клуба, Партнёров, сотрудников и деловых партнёров.

О компании inCruises и inGroup International

inCruises — подразделение inGroup International и один из крупнейших в мире туристических клубов, работающих по подписке. С момента запуска в 2016 году через inCruises уже забронировали путешествия более 770 000 гостей, а Членам Клуба доступно почти 200 000 вариантов круизов, отелей и курортов по всему миру.

Благодаря отмеченной наградами международной платформе, доступной на 17 языках, Члены Клуба получают различные возможности для снижения расходов на путешествия и доступ к исключительным предложениям для самых разных видов отдыха.

inCruises оказывает значительное влияние на жизнь своих Членов Клуба, помогая им путешествовать чаще и доступнее, а также предоставляет привлекательные возможности для постоянно растущего международного сообщества Партнёров.

В рамках своей более широкой миссии по улучшению качества жизни людей Компания стремится быть социально ответственной международной организацией, активно поддерживая Mercy Ships и другие гуманитарные инициативы.

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