inCruises сообщает о рекордном «Сезоне волн»: забронировано более 50 000 пассажиров

GUAYNABO, PUERTO RICO, PUERTO RICO, May 11, 2026 /EINPresswire.com/ -- inCruises сообщает о самом успешном «Сезоне волн» в своей истории: в первые месяцы 2026 года было забронировано более 50 000 пассажиров и 20 000+ круизов по более чем 560 уникальным маршрутам на 12 различных круизных линиях.

Это достижение отражает продолжающееся расширение разнообразной и быстрорастущей международной базы Членов Клуба inCruises, которая за этот период обеспечила бронирования из 98 стран. Особенно сильные результаты были показаны на рынках Центральной Азии, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Этот уровень производительности отражает растущую силу нашей глобальной модели Членства и увеличивающуюся вовлечённость и активность наших Членов Клуба», — сказал Энтони Варваро, финансовый и операционный директор inGroup International. «Мы наблюдаем значительный рост объёмов в множестве регионов, с активным поведением при бронировании как на устоявшихся, так и на развивающихся рынках».

За последние несколько лет inCruises последовательно признавался известными круизными брендами, такими как MSC Cruises и Costa Cruises, в качестве крупнейшего производителя, получив множество отраслевых наград, которые отражают его силу, надёжность и растущее влияние.

«Мы наблюдаем сильное соответствие между тем, что хотят наши Члены Клуба, и тем, что предоставляют наши партнёры-круизные линии», — сказала Татьяна Вегзин, Управляющий коммерческими партнёрствами inCruises. «Предлагая правильное сочетание маршрутов, регионов и ценовых категорий, мы помогаем большему количеству Членов Клуба отправляться в круизы, одновременно обеспечивая высокий, качественный и растущий спрос для наших партнёров».

В конце этого рекордного «Сезона волн» inCruises представило несколько улучшений программы в рамках Членства 3.X, направленных на повышение вовлечённости Членов Клуба, расширение гибкости и увеличение доступности.

Об inCruises и inGroup International

inCruises является подразделением inGroup International и одним из крупнейших в мире туристических клубов по подписке. С момента запуска в 2016 году inCruises забронировал более 700 000 гостей и предоставляет доступ к почти 200 000 вариантов круизов, отелей и курортов по всему миру.

Благодаря своей отмеченной наградами глобальной платформе, доступной на 17 языках, Члены Клуба получают выгоду от множества способов снижения стоимости путешествий, получая доступ к исключительной ценности в широком спектре впечатлений.

Это растущее глобальное сообщество — и последовательная ценность, которую оно обеспечивает, — продолжает стимулировать высокий спрос, отражённый в рекордной производительности компании в «Сезон волн».

inCruises вносит ощутимый вклад в жизнь своих Членов Клуба, помогая им путешествовать чаще и доступнее, а также предоставляя привлекательные возможности для своего растущего глобального сообщества Партнёров.

Как часть своей более широкой миссии по обогащению жизни, компания стремится быть социально ответственной глобальной корпорацией, активно поддерживая Mercy Ships и другие гуманитарные инициативы.



