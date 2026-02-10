Співзасновник та генеральний директор inGroup отримав Почесну нагороду Київської торгово-промислової палати

Визнання за визначне гуманітарне лідерство та постійну підтримку українських дітей

GUAYNABO, PUERTO RICO, PUERTO RICO, February 10, 2026 /EINPresswire.com/ -- Компанія inGroup International з гордістю повідомляє, що її співзасновника та генерального директора, Майкла Хатчисона, було удостоєно Почесної нагороди Київської торгово-промислової палати за значний особистий внесок у благодійні ініціативи та активну, довготривалу співпрацю з Палатою в один із найскладніших періодів для України.

Почесна нагорода є найвищою відзнакою, яку Київська торгово-промислова палата присуджує іноземним громадянам. Вона відзначає непохитну підтримку Майклом Хатчисоном України, українських Партнерів і Членів клубу inCruises, а також благодійного фонду «Stand with Ukraine», створеного при Торгово-промисловій палаті України. Фонд надає життєво важливу психологічну та фізичну реабілітаційну допомогу дітям, які постраждали внаслідок повномасштабної війни.

«Від імені Української торгово-промислової палати, керівництва благодійного фонду “Stand with Ukraine” та наших друзів в Україні ми щиро дякуємо Майклу за його постійну підтримку та гуманітарні зусилля протягом останніх кількох років», — зазначив Валерій Король, віцепрезидент з міжнародних відносин Української торгово-промислової палати. — «Завдяки його допомозі безпосередню підтримку отримали понад 800 українських дітей, які серйозно постраждали внаслідок війни. Разом із сім’ями цих дітей ми визнаємо громадянську відданість Майкла та гуманістичні принципи, яких він послідовно дотримується».

Діти, яким допомагає ця програма, були евакуйовані з прифронтових регіонів або повернулися з тимчасово окупованих територій. Багато з них втратили домівки, відчуття безпеки, а в деяких випадках — одного або обох батьків.

«Отримання цієї нагороди від Київської торгово-промислової палати є для мене великою честю та викликає почуття глибокої вдячності», — сказав Майкл Хатчисон, співзасновник і генеральний директор inGroup. — «Мужність і стійкість українського народу, особливо дітей, які пережили надзвичайно складні випробування, надихають мене щодня. Я вдячний за можливість підтримувати фонд “Stand with Ukraine” та працювати разом із відданими людьми, які допомагають повертати дітям надію, зцілення та віру в майбутнє».

Окрім фінансової підтримки, пан Хатчисон двічі відвідував Україну, де побував у реабілітаційному таборі для дітей. Під час цих візитів він проводив час із дітьми, беручи участь у терапевтичних заняттях і майстер-класах, долучаючись до творчих та рекреаційних програм і створюючи моменти щирого спілкування, спрямовані на зцілення, надію та розвиток життєстійкості.

Про inGroup International та inCruises

inCruises є підрозділом inGroup International та найбільшим у світі туристичним клубом за підпискою. З моменту запуску у 2016 році inCruises забронював понад 600 000 подорожей і пропонує близько 200 000 варіантів круїзів, готелів і курортів по всьому світу. Члени клубу накопичують і використовують Reward Points для заощадження на подорожах через платформу inCruises, доступну 17 мовами.

inCruises продовжує здійснювати відчутний позитивний вплив на життя своїх Членів, водночас пропонуючи бізнес-можливість світового рівня для зростаючої команди Партнерів. Компанія глибоко віддана принципам соціальної відповідальності та активно підтримує організацію Mercy Ships й інші гуманітарні ініціативи.

Додаткову інформацію можна знайти на сайтах in.Group та inCruises.com.



