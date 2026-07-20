حَسيم يطلق حاسبات محاسبية ونماذج مستندات مجانية قبل موعد إقرار ضريبة القيمة المضافة في 31 يوليو

حسيم فاتورة ضريبية حاسبة ضريبة القيمة المضافة مجانية

إحدى عشرة أداة مجانية سبع حاسبات وأربعة نماذج مستندات متاحة بالعربية والإنجليزية عبر مركز الأدوات المحاسبية من حسيم،

وُجد هذا المركز لتستغرق تلك الحسابات دقائق لا ساعات — ولتُراجَع الأرقام قبل أن تصبح مؤثرة، لا بعده.” — فريق حسيم

الدمام, ASH SHARIQAH [SHARJAH], SAUDI ARABIA, July 20, 2026 / EINPresswire.com / -- أطلق حسيم ، وهو برنامج محاسبة وفوترة إلكترونية مبني لأصحاب الأعمال في السعودية، مجموعة مجانية تضم إحدى عشرة أداة محاسبية تغطي أكثر الحسابات والمستندات تكرارًا في عمل المنشآت الصغيرة. وتتوفر الأدوات كاملة بالعربية والإنجليزية في مركز الأدوات المحاسبية، دون تسجيل، وتعمل بالكامل داخل المتصفح.يضم المركز سبع حاسبات: ضريبة القيمة المضافة، والزكاة، والتأمينات الاجتماعية (GOSI)، ومكافأة نهاية الخدمة، والنسبة المئوية، والخصم، وحاسبة تقديرية لغرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — إلى جانب أربعة نماذج مستندات لإنشاء الفواتير الضريبية وعروض الأسعار وسندات القبض وسندات الصرف، جاهزةً للطباعة أو التنزيل بصيغة PDF.ويأتي الإطلاق مع استعداد المنشآت لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن الربع الثاني، المستحق في 31 يوليو 2026. وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أعلنت في يونيو تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية حتى 31 ديسمبر 2026، موضحةً أن التمديد لا يشمل الغرامات المرتبطة بالإقرارات المستحقة بعد 30 يونيو 2026 — وبذلك تقع الإقرارات المستحقة في 31 يوليو خارج نطاق المبادرة الحالية. ووفق جدول الغرامات المنشور لدى الهيئة، تتراوح غرامة التأخر في تقديم الإقرار بين 5% و25% من قيمة الضريبة الواجب الإفصاح عنها، وتُضاف غرامة قدرها 5% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه. ويشمل الموعد المنشآت التي تقدم إقراراتها ربع سنوية، وكذلك المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال وتقدم إقراراتها شهريًا، إذ يُستحق إقرار شهر يونيو في التاريخ نفسه. وتُقدَّم الإقرارات وتُسدَّد المبالغ إلكترونيًا عبر موقع الهيئة وتطبيقها.وترتبط عدة أدوات في المركز مباشرةً بموسم التقديم: حاسبة ضريبة القيمة المضافة تضيف الضريبة بنسبة 15% أو تستخرجها من المبلغ الإجمالي، فيما تقدم حاسبة الغرامات أرقامًا تقديرية لغرامات التأخر والفوترة الإلكترونية تمنح صاحب المنشأة مؤشرًا على حجم التعرض قبل تقديم الإقرار. وخارج موسم الضريبة، تدعم حاسبة الزكاة السنتين الهجرية والميلادية، وتعكس حاسبة التأمينات اشتراكات الموظف وصاحب العمل وفق النظام الجديد، وتحسب حاسبة نهاية الخدمة المكافأة بحسب مدة الخدمة وسبب انتهائها. وتقدم الحاسبات تقديرات معلوماتية مبنية على القواعد المنشورة، ولا تُعد تقييمًا رسميًا ولا بديلًا عن المشورة الضريبية أو القانونية أو المهنية.وقال فريق حسيم في بيان: «يواجه صاحب المنشأة حسابات الزكاة والتأمينات ونهاية الخدمة مرات معدودة في السنة، ويضطر في كل مرة إلى مراجعة القواعد من جديد. وُجد هذا المركز لتستغرق تلك اللحظات دقائق لا ساعات — ولتُراجَع الأرقام قبل أن تصبح مؤثرة، لا بعده».وتتبع نماذج المستندات المبدأ نفسه: فاتورة ضريبية مكتملة مع احتساب الضريبة، وعرض سعر بنمط خاص للمقاولات، وسندا قبض وصرف مع كتابة المبلغ كتابةً — تُنشأ جميعها داخل المتصفح وتخرج جاهزة للطباعة.عن حسيمحسيم برنامج محاسبة وفوترة إلكترونية مبني لأصحاب الأعمال في السعودية، معتمد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومتوافق مع متطلبات المرحلة الثانية، مع فوترة إلكترونية متاحة في جميع الباقات دون تكلفة إضافية، ودفتر محاسبي ومخزون مدمجين. تتوفر تجربة مجانية لمدة 14 يومًا دون بطاقة ائتمان.

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