Hypertherm, Powermax125®용 Hyamp™ 카트리지, 어댑터 및 토치 옵션 출시
새로운 기술로 작업자의 사용 편의성과 인체공학성 향상HANOVER, NH, UNITED STATES, July 29, 2026 /EINPresswire.com/ -- 산업용 절단 시스템 및 소프트웨어 분야의 선도적인 미국 제조업체인 하이퍼썸 어소시에이츠 (Hypertherm Associates) 는 Powermax125® 사용자용 Hyamp™ 카트리지, 어댑터 및 카트리지 레트로핏 토치를 새롭게 출시했다고 발표했다.
새로운 Hyamp 카트리지는 Hypertherm의 검증된 카트리지 기술이 제공하는 장점에 더해, 소모품 식별의 용이성, 더욱 빠른 설치, 그리고 향상된 적용 범위의 유연성을 Powermax125 플라즈마 절단 시스템에 제공한다. 일체형 설계, 색상 구분 및 명확한 표시를 통해 교육 시간을 단축하고, 작업자가 절단, 가우징 및 FlushCut™ 작업 간 전환을 보다 자신 있게 손쉽게 수행할 수 있도록 지원한다.
고강도 절단 작업 및 두꺼운 금속 가공용으로 설계된 새로운 Hyamp 카트리지는 Powermax 플라즈마 절단 시스템의 사용 편의성과 성능을 향상시키는 일체형 소모품이다. 이번 출시에는 카트리지 호환 레트로핏 토치와 어댑터 옵션이 모두 포함되어 있어, 기존 고객들이 현재 사용 중인 플라즈마 시스템을 교체하지 않고도 최신 카트리지 기술을 도입할 수 있는 다양한 선택지를 제공한다. 또한 플라즈마 절단 공정을 단순화하여 설정 오류를 줄이고 작업자 교육을 보다 효율적으로 진행할 수 있도록 지원한다.
기존의 5개 부품으로 구성된 소모품 스택은 정해진 순서대로 조립해야 했지만, Hyamp 카트리지는 모든 소모품 요소를 사전 조립된 단일 부품 설계로 통합했다. 이 특허 기술은 소모품 교체 시 발생하는 복잡성과 추측에 의존해야 하는 과정을 제거하며, 시스템 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 잘못된 조립 위험을 줄여준다. 작업자 입장에서는 소모품 교체 시간을 단축하고 가동 중단 시간을 줄이며, 보다 일관된 절단 품질을 확보할 수 있다. 또한 신규 직원 교육을 간소화하여 숙련 작업자의 은퇴와 기술 인력 부족 현상이 지속되는 상황에서도 생산성을 유지하는 데 기여한다.
더불어 새로운 카트리지 레트로핏 토치는 Powermax125 사용자에게 더 작고 가벼운 설계를 제공하여통한 사용 편의성을 제공한다. 수동 절단 작업에서는 개선된 인체공학적 설계를 통해 장시간 사용 시 작업자의 피로를 줄이고 편안함을 향상시킨다. 자동화 절단 공정에서는 더욱 슬림해진 토치 디자인으로 장비 통합이 쉬워졌으며, 많은 경우 고가의 장착 브래킷이 필요하지 않다.
이번 출시는 기존 장비의 가치를 더욱 높이고자 하는 Hypertherm의 고객 중심 철학을 보여준다. Hypertherm은 더 많은 플라즈마 절단 사용자들이 일체형 카트리지 설계를 활용할 수 있도록 함으로써, 대규모 설비 투자 없이도 최신 플라즈마 기술의 발전을 누릴 수 있게 하고 있다.
Hypertherm의 제품 관리자(Product Manager)인 **에드 존슨(Ed Johnson)**은 다음과 같이 말했다.
“Powermax125는 동급 제품 가운데 가장 뛰어난 성능을 제공하는 에어 플라즈마 시스템입니다. 새로운 Hyamp 카트리지를 통해 고객들은 Hypertherm의 일체형 설계가 제공하는 장점을 활용하면서도, 업계 표준으로 자리 잡은 이 시스템의 성능과 내구성을 계속 신뢰할 수 있습니다.”
Hypertherm Associates 소개:
Hypertherm Associates는 미국에 기반을 둔 산업용 절단 제품 및 소프트웨어 제조업체입니다. Hypertherm 플라즈마 및 OMAX 워터젯 시스템을 포함한 제품들은 전 세계 기업에서 선박, 비행기 및 철도 차량을 제작하고, 강철 건물을 짓고, 중장비를 만들고, 풍력 터빈을 세우는 등에 이용되고 있습니다. 절단 시스템 외에도 Hypertherm Associates는 성능과 신뢰성에서 인정을 받고 있는 CNC와 소프트웨어를 제작하여 수십만 업체에 생산성과 수익성을 높이는 도움을 주고 있습니다. 1968년에 설립된 Hypertherm Associates는 100% 직원 소유의 기업으로, 2,000명 이상이 근무하고 있고 전 세계에 사업장과 파트너사를 보유하고 있습니다. 자세한 내용은www.HyperthermAssociates.com을 참조하세요.
Cherrist Chuah
Hypertherm Associates
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