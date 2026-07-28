Hypertherm、Powermax125®向けHyamp™カートリッジ、アダプター、およびトーチオプションを発売
新技術により、操作の簡素化と優れた作業性を実現HANOVER, NH, UNITED STATES, July 29, 2026 /EINPresswire.com/ -- 産業用切断システムおよびソフトウェアの世界的リーディングメーカーである米国の Hypertherm Associates（ハイパーサーム・アソシエイツ）は、このたび Powermax125® ユーザー向けに、新しいHyamp™カートリッジ、アダプター、およびカートリッジ対応レトロフィットトーチを発売したことを発表しました。
新しいHyampカートリッジは、Hyperthermの実績あるカートリッジ技術の利点に加え、消耗品の識別の容易さ、迅速な取り付け、そして幅広い用途への対応力をPowermax125プラズマ切断システムにもたらします。一体型設計、色分け、および明確な表示により、トレーニング時間を短縮し、オペレーターが切断、ガウジング、およびFlushCut™作業を自信を持って手軽く切り替えられるよう支援します。
高頻度の切断作業や厚板金属加工向けに設計された新しいHyampカートリッジは、Powermaxプラズマ切断システムの操作性と性能を向上させる一体型消耗品です。今回の製品投入では、カートリッジ対応レトロフィットトーチとアダプターの両方を提供し、既存ユーザーが現在のプラズマシステムを買い替えることなく、最新のカートリッジ技術を導入できる複数の選択肢を用意しました。さらに、プラズマ切断のセットアップを簡素化することで、設定ミスを削減し、オペレーター教育の効率化を実現します。
従来の5つの部品で構成される消耗品スタックでは、各部品を正しい順序で組み立てる必要がありました。一方、Hyampカートリッジは、すべての消耗部品をあらかじめ組み立て済みの単一ユニットに統合しています。この特許取得済みの設計により、消耗品交換時の複雑さや判断の迷いを解消するとともに、システム性能に悪影響を及ぼす誤組立てのリスクを低減します。オペレーターにとっては、交換作業の迅速化、ダウンタイムの削減、そしてより安定した加工品質を意味します。また、新人オペレーターの教育も簡素化されるため、熟練作業者の退職や技能人材不足が続くなかでも、生産性の維持に貢献します。
さらに、新しいカートリッジ対応レトロフィットトーチは、Powermax125ユーザー向けに、より小型・軽量な設計を実現し、操作性を向上させています。手動切断用途では、改良された人間工学設計により、長時間使用時の作業者の疲労を軽減し、快適性を向上させます。また、自動切断用途では、スリム化されたトーチ形状により装置への組み込みが容易になり、多くの場合、高価な取付ブラケットが不要になります。
今回の製品発売は、既存設備の価値をさらに高めるというHyperthermの顧客重視の姿勢を示すものです。一体型カートリッジ設計をより多くのプラズマ切断ユーザーに提供することで、大規模な設備投資を必要とせず、最新のプラズマ技術の利点を享受できるようになります。
HyperthermのプロダクトマネージャーであるEd Johnson（エド・ジョンソン）氏は次のように述べています。
「Powermax125は、そのクラスにおいて最も高性能なエアプラズマシステムであり続けています。今回の新しいHyampカートリッジにより、お客様は当社の一体型設計のメリットを活用しながら、業界標準として信頼されてきた性能と耐久性を引き続き享受することができます。」
Hypertherm Associates について:
Hypertherm Associates は、米国に本社を置く、工業用切断製品とソフトウェアの製造メーカーです。Hypertherm のプラズマと OMAX のウォータージェットシステムを含むその製品は、船舶、航空機、鉄道車両の製造、鉄骨建造物の建設、重機の組み立て、風力タービンの建築などを行う世界中の企業により使用されています。切断システムに加え、同社の作成する CNC とソフトウェアはお客様から高い信頼をお寄せいただいており、何十万ものビジネスの生産性と収益性の向上に貢献してきました。1968 年に設立された Hypertherm Associates は、100％ 社員持ち株制度で、世界各国の操業拠点や提携業務を含めておよそ 2,000 人の社員が働いています。詳細は www.HyperthermAssociates.com をご覧ください。
Cherrist Chuah
Hypertherm Associates
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