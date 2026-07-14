مُصممة حسب الطلب، ومُحسّنة الأداء: إطلاق بندقية G700 Top Fire في الشرق الأوسط
EINPresswire.com/ -- بعد إطلاق سيارة G700 في الأسواق العالمية، بما في ذلك الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ، حيث حظيت بإشادة واسعة النطاق من المستهلكين المحليين، ستطرح شركة JETOUR سيارتها G700 Top Fire المُخصصة من المصنع في الشرق الأوسط خلال الربع الثالث من عام 2026. سيُوفر الطراز الجديد للمستخدمين حول العالم تجربة قيادة مميزة وترقيات عالية الأداء على الطرق الوعرة ، ويتميز بـ تصميم خارجي مميز ، وخيارات تخصيص واسعة النطاق.
يُحسّن التخصيص في المصنع أداء المنتج
بفضل التخصيص المصنعي ، يحقق طراز G700 Top Fire توازناً مثالياً بين المظهر البصري والقدرة المحسنة على الطرق الوعرة، لتلبي بذلك المتطلبات الأساسية لخبراء الطرق الوعرة المتميزين في الشرق الأوسط، والمتمثلة في استكشاف الطبيعة القاسية والتصميم الجمالي الفاخر والمتميز.
على الصعيد الخارجي، تتميز سيارة G700 Top Fire بحزمة تصميم حصرية، تعزز هويتها القوية على الطرق الوعرة، وتمنحها في الوقت نفسه مظهراً مهيباً يلبي تطلعات عشاق التميز والجرأة . كما توفر عتبات الأبواب الجانبية المصنوعة من سبائك معدنية متينة ونظام رفارف مخصص لحماية فعالة لهيكل السيارة من الصدمات الناتجة عن الصخور والرمال ، وهي ظروف نموذجية لبيئات الطرق الوعرة في الشرق الأوسط .
أما تحت غطاء المحرك، تتميز المركبة بـ 33 مكونًا جديدًا كليًا للهيكل، وهي مجهزة بممتصات صدمات نيتروجينية من نوع K-MAN فائقة الأداء، مع ثمانية مستويات قابلة للتعديل، مصممة بدقة لتحقيق التوازن الأمثل بين القيادة اليومية في المدينة واستكشاف الصحراء. عند اجتياز التضاريس الوعرة مثل المسارات الصخرية والكثبان الرملية، يعمل نظام امتصاص الصدمات بكفاءة عالية ويحد من حركة الهيكل، مما يضمن الثبات أثناء عبور الكثبان الرملية بسرعات عالية. أما أثناء القيادة اليومية أو التنقلات داخل المدينة ، فإن ضبطها المريح يُخفف من عيوب الطريق بفعالية، ليمنحك تجربة قيادة أكثر سلاسة وراحة.
كما تعتمد سيارة G700 Top Fire أيضًا على إطارات Atlas Paraller A /T المصممة خصيصًا، مما يوفر ثباتًا موثوقًا على الطرق الرملية والحصوية الناعمة في الشرق الأوسط، مع تحسين ملحوظ في راحة القيادة على الطرق الممهدة بشكل كبير . تتميز عجلاتها المصنوعة من مواد عالية الجودة ، والمستخدمة في صناعة الطيران ، بخفة وزنها ومقاومتها الفائقة للصدمات وتحملها الممتاز للحرارة، مما يجعلها مثالية لدرجات الحرارة الصيفية المرتفعة في المنطقة وبيئات الطرق الوعرة الصعبة.
باعتبارها طرازًا مُصممًا خصيصًا من المصنع، تخضع سيارة G700 Top Fire لعمليات ضبط دقيقة واختبارات تكامل شاملة لضمان ثباتها والتزامها بالمعايير التنظيمية. فهي لا تُرضي فقط عشاق القيادة على الطرق الوعرة الذين يبحثون عن التميز والحضور اللافت ، بل تُوفر أيضًا ضمانًا حقيقيًا للسلامة وثقة بالجودة لعبور الصحاري لمسافات طويلة ومغامرات المناطق البرية النائية التي يُقبل عليها عملاء الشرق الأوسط بشكل متكرر.
توفر القدرة على التكيف مع جميع التضاريس تجربة قيادة مميزة على الطرق الوعرة
للتصدي لظروف التشغيل القاسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك حرارة الصيف الشديدة والغبار الكثيف والتضاريس الوعرة، اعتمدت شاحنة G700 Top Fire تصميم غطاء محرك أمامي مزود بفتحات تهوية، مع نقاط متعددة مخصصة لدخول الهواء وخروج العادم. هذا التصميم يقلل بشكل فعال من ارتفاع درجة الحرارة وتراجع الأداء أثناء القيادة المكثفة على الطرق الوعرة، مع ضمان أداء ثابت وموثوق، مع ضمان تشغيل كل من نظام نقل الحركة ونظام تكييف الهواء.
صُممت مركبة G700 Top Fire خصيصًا لتناسب تضاريس المنطقة المتنوعة، وتستفيد من هيكلها المقوى المصمم خصيصًا لها، بالإضافة إلى زاوية اقتراب تبلغ 35 درجة، وزاوية مغادرة تبلغ 29 درجة، وزاوية عبور تبلغ 24 درجة، وعمق خوض أقصى مثير للإعجاب يصل إلى 950 مم. تُمكّن هذه الميزات مجتمعةً مركبة G700 Top Fire من التعامل بثقة مع تسلق الكثبان الرملية، وعبور الصحاري الصخرية، والقيام برحلات استكشافية طويلة عبر المناطق النائية، مما يجعلها مثالية لنمط الحياة المغامر .
وفي الوقت نفسه ، يوفر هذا النموذج إمكانات توسعة هائلة، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص مركباتهم وفقًا لتفضيلاتهم الخاصة وإطلاق العنان لمزيد من التنوع في مغامرات الطرق الوعرة والتخييم في الهواء الطلق والتطبيقات المهنية.
يعتمد نظام رف السقف عالي السعة على فلسفة تصميم معيارية، حيث يدعم حمولة ثابتة تبلغ 300 كجم وحمولة ديناميكية تبلغ 100 كجم، مما يتيح تركيب معدات خارجية إضافية وتوسيع إمكانيات المغامرة. يتميز الجزء الأمامي بمواصفات رياضية عالية . كما توفر مصدات الصدمات الخلفية مساحة واسعة لمزيد من التخصيص، بما في ذلك معدات الإنقاذ وعارضة الرافعة القابلة للتمديد، مما يوفر حماية كبيرة للاستكشاف الصعب على الطرق الوعرة.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: jetourglobal.com
Tina Liu
يُحسّن التخصيص في المصنع أداء المنتج
بفضل التخصيص المصنعي ، يحقق طراز G700 Top Fire توازناً مثالياً بين المظهر البصري والقدرة المحسنة على الطرق الوعرة، لتلبي بذلك المتطلبات الأساسية لخبراء الطرق الوعرة المتميزين في الشرق الأوسط، والمتمثلة في استكشاف الطبيعة القاسية والتصميم الجمالي الفاخر والمتميز.
على الصعيد الخارجي، تتميز سيارة G700 Top Fire بحزمة تصميم حصرية، تعزز هويتها القوية على الطرق الوعرة، وتمنحها في الوقت نفسه مظهراً مهيباً يلبي تطلعات عشاق التميز والجرأة . كما توفر عتبات الأبواب الجانبية المصنوعة من سبائك معدنية متينة ونظام رفارف مخصص لحماية فعالة لهيكل السيارة من الصدمات الناتجة عن الصخور والرمال ، وهي ظروف نموذجية لبيئات الطرق الوعرة في الشرق الأوسط .
أما تحت غطاء المحرك، تتميز المركبة بـ 33 مكونًا جديدًا كليًا للهيكل، وهي مجهزة بممتصات صدمات نيتروجينية من نوع K-MAN فائقة الأداء، مع ثمانية مستويات قابلة للتعديل، مصممة بدقة لتحقيق التوازن الأمثل بين القيادة اليومية في المدينة واستكشاف الصحراء. عند اجتياز التضاريس الوعرة مثل المسارات الصخرية والكثبان الرملية، يعمل نظام امتصاص الصدمات بكفاءة عالية ويحد من حركة الهيكل، مما يضمن الثبات أثناء عبور الكثبان الرملية بسرعات عالية. أما أثناء القيادة اليومية أو التنقلات داخل المدينة ، فإن ضبطها المريح يُخفف من عيوب الطريق بفعالية، ليمنحك تجربة قيادة أكثر سلاسة وراحة.
كما تعتمد سيارة G700 Top Fire أيضًا على إطارات Atlas Paraller A /T المصممة خصيصًا، مما يوفر ثباتًا موثوقًا على الطرق الرملية والحصوية الناعمة في الشرق الأوسط، مع تحسين ملحوظ في راحة القيادة على الطرق الممهدة بشكل كبير . تتميز عجلاتها المصنوعة من مواد عالية الجودة ، والمستخدمة في صناعة الطيران ، بخفة وزنها ومقاومتها الفائقة للصدمات وتحملها الممتاز للحرارة، مما يجعلها مثالية لدرجات الحرارة الصيفية المرتفعة في المنطقة وبيئات الطرق الوعرة الصعبة.
باعتبارها طرازًا مُصممًا خصيصًا من المصنع، تخضع سيارة G700 Top Fire لعمليات ضبط دقيقة واختبارات تكامل شاملة لضمان ثباتها والتزامها بالمعايير التنظيمية. فهي لا تُرضي فقط عشاق القيادة على الطرق الوعرة الذين يبحثون عن التميز والحضور اللافت ، بل تُوفر أيضًا ضمانًا حقيقيًا للسلامة وثقة بالجودة لعبور الصحاري لمسافات طويلة ومغامرات المناطق البرية النائية التي يُقبل عليها عملاء الشرق الأوسط بشكل متكرر.
توفر القدرة على التكيف مع جميع التضاريس تجربة قيادة مميزة على الطرق الوعرة
للتصدي لظروف التشغيل القاسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك حرارة الصيف الشديدة والغبار الكثيف والتضاريس الوعرة، اعتمدت شاحنة G700 Top Fire تصميم غطاء محرك أمامي مزود بفتحات تهوية، مع نقاط متعددة مخصصة لدخول الهواء وخروج العادم. هذا التصميم يقلل بشكل فعال من ارتفاع درجة الحرارة وتراجع الأداء أثناء القيادة المكثفة على الطرق الوعرة، مع ضمان أداء ثابت وموثوق، مع ضمان تشغيل كل من نظام نقل الحركة ونظام تكييف الهواء.
صُممت مركبة G700 Top Fire خصيصًا لتناسب تضاريس المنطقة المتنوعة، وتستفيد من هيكلها المقوى المصمم خصيصًا لها، بالإضافة إلى زاوية اقتراب تبلغ 35 درجة، وزاوية مغادرة تبلغ 29 درجة، وزاوية عبور تبلغ 24 درجة، وعمق خوض أقصى مثير للإعجاب يصل إلى 950 مم. تُمكّن هذه الميزات مجتمعةً مركبة G700 Top Fire من التعامل بثقة مع تسلق الكثبان الرملية، وعبور الصحاري الصخرية، والقيام برحلات استكشافية طويلة عبر المناطق النائية، مما يجعلها مثالية لنمط الحياة المغامر .
وفي الوقت نفسه ، يوفر هذا النموذج إمكانات توسعة هائلة، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص مركباتهم وفقًا لتفضيلاتهم الخاصة وإطلاق العنان لمزيد من التنوع في مغامرات الطرق الوعرة والتخييم في الهواء الطلق والتطبيقات المهنية.
يعتمد نظام رف السقف عالي السعة على فلسفة تصميم معيارية، حيث يدعم حمولة ثابتة تبلغ 300 كجم وحمولة ديناميكية تبلغ 100 كجم، مما يتيح تركيب معدات خارجية إضافية وتوسيع إمكانيات المغامرة. يتميز الجزء الأمامي بمواصفات رياضية عالية . كما توفر مصدات الصدمات الخلفية مساحة واسعة لمزيد من التخصيص، بما في ذلك معدات الإنقاذ وعارضة الرافعة القابلة للتمديد، مما يوفر حماية كبيرة للاستكشاف الصعب على الطرق الوعرة.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: jetourglobal.com
Tina Liu
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