El reconocido explorador Ed Stafford elige la JETOUR G700
EINPresswire.com/ -- El reconocido explorador mundial Ed Stafford se convirtió oficialmente en propietario global de la JETOUR G700. La marca organizó una ceremonia de entrega exclusiva para él el 8 de agosto, en la que estuvieron presentes Li Xueyong, Vicepresidente Ejecutivo de Chery Automobile Co., Ltd., y Ke Chuandeng, Director General de JETOUR International, quienes hicieron entrega personal del vehículo.
Ed Stafford, primer explorador en completar la travesía a pie de todo el río Amazonas y reconocido presentador de programas de exploración del canal Discovery, ha dedicado su carrera a enfrentar entornos extremos en todo el planeta. Su espíritu de exploración y superación de límites ha inspirado a audiencias de todo el mundo, una filosofía que conecta plenamente con la propuesta de la G700 “Beyond The Horizon”. JETOUR ha establecido una alianza oficial con Discovery y Ed Stafford para coproducir la segunda temporada Adventure of Extremes de JETOUR.
Coincidiendo con la grabación del programa Marooned with Ed Stafford, Ke Chuandeng, director general de JETOUR International, y Yan Jun, subdirector ejecutivo, hicieron una visita especial al campamento de rodaje. Allí, Ed Stafford experimentó junto a los medios presentes las funciones de conducción inteligente, confort de marcha y suministro de energía V2L para exteriores de la G700, valorando muy positivamente sus prestaciones como vehículo especializado para expediciones. Ed Stafford declaró: “Durante el rodaje de Adventure of Extremes, descubrí que la G700 no solo tiene una excelente capacidad todoterreno, sino que es realmente práctica para la exploración al aire libre. Ya sea para preparar café, hacer una comida sencilla o alimentar el equipo de grabación, lo resuelve con facilidad. La G700 no es solo un medio de transporte para atravesar terrenos difíciles, sino mi campamento móvil.”
En cuanto a la colaboración, Ke Chuandeng señaló: “El espíritu de superación personal que Ed Stafford demuestra en entornos extremos es precisamente el mismo que encarna la G700. Como buque insignia de la marca JETOUR, la G700 imprime ese espíritu en cada detalle, combinando capacidad todoterreno integral, confort de lujo y eficiencia, para ofrecer más posibilidades a los usuarios globales en sus viajes de exploración.”
Según se ha informado, la segunda temporada completa de Adventure of Extremes estarán disponibles globalmente a partir de principios de agosto. En esta nueva temporada, Ed Stafford conducirá la JETOUR G700 a través de paisajes extremos como los volcanes de Ecuador, la selva virgen de Colombia y el corazón del desierto del Sáhara. La G700, como compañero móvil de Ed Stafford en esta travesía, brindará un respaldo fiable en cada etapa gracias a su potente capacidad de travesía, su configuración inteligente y lujosa y sus prestaciones para actividades al aire libre.
Para obtener más información, visite: jetourglobal.com
Tina Liu
Ed Stafford, primer explorador en completar la travesía a pie de todo el río Amazonas y reconocido presentador de programas de exploración del canal Discovery, ha dedicado su carrera a enfrentar entornos extremos en todo el planeta. Su espíritu de exploración y superación de límites ha inspirado a audiencias de todo el mundo, una filosofía que conecta plenamente con la propuesta de la G700 “Beyond The Horizon”. JETOUR ha establecido una alianza oficial con Discovery y Ed Stafford para coproducir la segunda temporada Adventure of Extremes de JETOUR.
Coincidiendo con la grabación del programa Marooned with Ed Stafford, Ke Chuandeng, director general de JETOUR International, y Yan Jun, subdirector ejecutivo, hicieron una visita especial al campamento de rodaje. Allí, Ed Stafford experimentó junto a los medios presentes las funciones de conducción inteligente, confort de marcha y suministro de energía V2L para exteriores de la G700, valorando muy positivamente sus prestaciones como vehículo especializado para expediciones. Ed Stafford declaró: “Durante el rodaje de Adventure of Extremes, descubrí que la G700 no solo tiene una excelente capacidad todoterreno, sino que es realmente práctica para la exploración al aire libre. Ya sea para preparar café, hacer una comida sencilla o alimentar el equipo de grabación, lo resuelve con facilidad. La G700 no es solo un medio de transporte para atravesar terrenos difíciles, sino mi campamento móvil.”
En cuanto a la colaboración, Ke Chuandeng señaló: “El espíritu de superación personal que Ed Stafford demuestra en entornos extremos es precisamente el mismo que encarna la G700. Como buque insignia de la marca JETOUR, la G700 imprime ese espíritu en cada detalle, combinando capacidad todoterreno integral, confort de lujo y eficiencia, para ofrecer más posibilidades a los usuarios globales en sus viajes de exploración.”
Según se ha informado, la segunda temporada completa de Adventure of Extremes estarán disponibles globalmente a partir de principios de agosto. En esta nueva temporada, Ed Stafford conducirá la JETOUR G700 a través de paisajes extremos como los volcanes de Ecuador, la selva virgen de Colombia y el corazón del desierto del Sáhara. La G700, como compañero móvil de Ed Stafford en esta travesía, brindará un respaldo fiable en cada etapa gracias a su potente capacidad de travesía, su configuración inteligente y lujosa y sus prestaciones para actividades al aire libre.
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