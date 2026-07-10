جيتور تحصد جوائز متعددة في حفل سيارة العام في مصر 2026
EINPresswire.com/ -- حصدت جيتور للسيارات جوائز متعددة في حفل سيارة العام في مصر لعام 2026. فقد نالت علامة جيتور التجارية جائزة التميّز الخاصة عن أفضل فارق نمو في المبيعات ضمن قطاع السيارات الصينية. كما تُوّجت جيتور T2 بلقب أفضل سيارة SUV كروس أوفر رياضية في مصر، فيما نالت جيتور X70 PLUS جائزة أفضل سيارة بسبعة مقاعد مُصنّعة محلياً في مصر.
تشكيلة منتجات مصمّمة لتلبية احتياجات السوق المحلية
منذ دخولها السوق المصرية، عملت جيتور على تحسين تشكيلة منتجاتها بما يتماشى مع احتياجات العملاء المحليين وظروف القيادة. ومن خلال التموضع المتميز لمنتجاتها وجودتها الثابتة، تهدف العلامة التجارية إلى تقديم حلول تنقّل تخدم المستهلكين في المنطقة على نحو أفضل. وحتى اليوم، ظلّت علامة جيتور التجارية تحتل باستمرار مركزاً ضمن أفضل ثلاث علامات تجارية للسيارات في مصر من حيث المبيعات.
ومن بين الطرازات الفائزة، تأتي جيتور T2 مزوّدةً بنظام الدفع الرباعي الذكي XWD، وتتميز بأوضاع الطرق الوعرة "7+X" بلمسة واحدة، مقدّمةً أداءً قوياً عبر الصحاري والتضاريس الحصوية. وبوصفها أسرع سيارة SUV صندوقية في العالم تبلغ حاجز 500,000 وحدة في المبيعات، حازت جيتور T2 إشادةً عالميةً، وتواصل ريادة اتجاه سيارات SUV للطرق الوعرة في مصر.
تعزيز العمليات المحلية من أجل نمو مستدام
استرشاداً بفلسفتها العالمية "في مكان ما، من أجل مكان ما، كن في مكان ما"، تمضي جيتور قُدماً في استراتيجيتها للتوطين من خلال الاستثمار في التصنيع، وتطوير سلسلة التوريد، وبناء منظومة متكاملة طويلة الأمد.
ففي مصر، وسّعت الشركة طاقتها الإنتاجية المحلية وتكامل سلسلة التوريد. ومنذ إطلاق مشروعها للتجميع المحلي (KD) في عام 2024، باتت المكوّنات المُورَّدة محلياً تُشكّل 45% من الإنتاج، مما عزّز الكفاءة التشغيلية ودعم تطوير صناعة السيارات المصرية وتوفير فرص العمل المحلية.
كما عزّزت جيتور انخراطها في الثقافة والمجتمعات المحلية. ففي عام 2023، أصبحت أول علامة سيارات صينية تُقيم حفل إطلاق عند أهرامات الجيزة. وفي عام 2025، عقدت جيتور شراكةً مع نادي الأهلي المصري، أحد أنجح أندية كرة القدم في أفريقيا. وتدمج هذه الشراكة استراتيجيتها "السفر +" مع منصة رياضية إقليمية رائدة، بما يعزّز صلة العلامة التجارية بالمستخدمين المحليين.
وتطلّعاً إلى المستقبل، توسّع جيتور عملياتها المحلية في مصر، وترسّخ مكانة هذه السوق بوصفها مركزاً استراتيجياً للنمو في شمال أفريقيا وما وراءها. وبدعمٍ من منظومتها المحلية للإنتاج والخدمات، تعزّز الشركة قدرتها على تقديم تجارب تنقّل أكثر اتساقاً لعملائها حول العالم.
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Tina Liu
تشكيلة منتجات مصمّمة لتلبية احتياجات السوق المحلية
منذ دخولها السوق المصرية، عملت جيتور على تحسين تشكيلة منتجاتها بما يتماشى مع احتياجات العملاء المحليين وظروف القيادة. ومن خلال التموضع المتميز لمنتجاتها وجودتها الثابتة، تهدف العلامة التجارية إلى تقديم حلول تنقّل تخدم المستهلكين في المنطقة على نحو أفضل. وحتى اليوم، ظلّت علامة جيتور التجارية تحتل باستمرار مركزاً ضمن أفضل ثلاث علامات تجارية للسيارات في مصر من حيث المبيعات.
ومن بين الطرازات الفائزة، تأتي جيتور T2 مزوّدةً بنظام الدفع الرباعي الذكي XWD، وتتميز بأوضاع الطرق الوعرة "7+X" بلمسة واحدة، مقدّمةً أداءً قوياً عبر الصحاري والتضاريس الحصوية. وبوصفها أسرع سيارة SUV صندوقية في العالم تبلغ حاجز 500,000 وحدة في المبيعات، حازت جيتور T2 إشادةً عالميةً، وتواصل ريادة اتجاه سيارات SUV للطرق الوعرة في مصر.
تعزيز العمليات المحلية من أجل نمو مستدام
استرشاداً بفلسفتها العالمية "في مكان ما، من أجل مكان ما، كن في مكان ما"، تمضي جيتور قُدماً في استراتيجيتها للتوطين من خلال الاستثمار في التصنيع، وتطوير سلسلة التوريد، وبناء منظومة متكاملة طويلة الأمد.
ففي مصر، وسّعت الشركة طاقتها الإنتاجية المحلية وتكامل سلسلة التوريد. ومنذ إطلاق مشروعها للتجميع المحلي (KD) في عام 2024، باتت المكوّنات المُورَّدة محلياً تُشكّل 45% من الإنتاج، مما عزّز الكفاءة التشغيلية ودعم تطوير صناعة السيارات المصرية وتوفير فرص العمل المحلية.
كما عزّزت جيتور انخراطها في الثقافة والمجتمعات المحلية. ففي عام 2023، أصبحت أول علامة سيارات صينية تُقيم حفل إطلاق عند أهرامات الجيزة. وفي عام 2025، عقدت جيتور شراكةً مع نادي الأهلي المصري، أحد أنجح أندية كرة القدم في أفريقيا. وتدمج هذه الشراكة استراتيجيتها "السفر +" مع منصة رياضية إقليمية رائدة، بما يعزّز صلة العلامة التجارية بالمستخدمين المحليين.
وتطلّعاً إلى المستقبل، توسّع جيتور عملياتها المحلية في مصر، وترسّخ مكانة هذه السوق بوصفها مركزاً استراتيجياً للنمو في شمال أفريقيا وما وراءها. وبدعمٍ من منظومتها المحلية للإنتاج والخدمات، تعزّز الشركة قدرتها على تقديم تجارب تنقّل أكثر اتساقاً لعملائها حول العالم.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: jetourglobal.com
Tina Liu
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