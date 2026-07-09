EL TOUR SE ANIMA CON MARCILLA

La caravana de Marcilla recorrió los enclaves más emblemáticos de Barcelona durante la salida del Tour. Copyright: Severine Mignot
La carvana de Marcilla en Barcelona
La caravana de Marcilla en Barcelona
Estamos muy orgullosos de haber formado parte de una cita tan emblemática como el Tour de France. Para Marcilla, ha sido una oportunidad única.”
— Olaia Jiménez, Responsable de Marketing España
BARCELONA, CATALUñA, SPAIN, July 9, 2026 /EINPresswire.com/ -- La caravana de Marcilla se convirtió en una de las grandes protagonistas del Grand Départ del Tour de Francia, animando las calles a su paso por Barcelona, Tarragona o Granollers frente a escenarios tan icónicos como la Sagrada Família o la Avenida de María Cristina de la Ciudad Condal. Fiel a su espíritu de marca de casa —nacida en Barcelona en 1907—, la histórica cafetera desplegó una caravana de cuatro vehículos tematizados con la que repartió más de 57.700 obsequios y ofreció degustaciones, llevando su experiencia de café directamente a miles de aficionados y dando a conocer entre el gran público su última innovación, Marcilla Mix Cappuccinos: la gama de café instantáneo inspirada en las coffee shops, disponible en variedades tan actuales como Dubái Chocolate Style, Milka u Original, con la que la marca conecta con las nuevas generaciones. Con más de 100 años acompañando los momentos cotidianos de millones de personas, Marcilla convirtió el arranque del Tour en una auténtica fiesta del café compartida con el público.
Olaia Jiménez, Responsable de Marketing España: “Estamos muy orgullosos de haber formado parte de una cita tan emblemática como el Tour de France. Para Marcilla, ha sido una oportunidad única para acercarnos a los consumidores y compartir con ellos momentos especiales en un entorno que refleja valores con los que nos sentimos profundamente identificados. Al igual que el Tour, creemos en el poder de unir a las personas, fomentar la cercanía y crear experiencias memorables para disfrutar juntos. Poder conectar con miles de aficionados y familias a lo largo del recorrido ha sido una experiencia extraordinaria y refuerza nuestro compromiso de seguir estando presentes allí donde se comparten la pasión, la emoción y los buenos momentos alrededor de una taza de café.”
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