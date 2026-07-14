Hypertherm Associates、ProNestネスティングソフトウェア向け「Quote Manager」を発表
Webベースのモジュールにより見積業務を効率化し、原価算出精度を向上、営業と生産現場をシームレスに連携HANOVER, NH, UNITED STATES, July 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- 産業用切断システムおよびソフトウェアのリーディングメーカーである Hypertherm Associates は本日、同社の ProNest® ネスティングソフトウェア 向けの新しいオプションモジュール 「Quote Manager」 を発表しました。このWebベースのアプリケーションは、高精度な見積機能を組織全体へ拡張し、実際の生産データに基づいた、より迅速かつ確信を持った価格決定を可能にします。Quote Manager は、ProNest のリアルタイムなネスティングデータや加工機のパラメータを活用することで、材料使用率、加工時間、利益率に影響を与えるその他の要素を含め、実際の生産条件を反映した見積作成を実現します。
Hypertherm Associates のソフトウェア製品マネージャーである Tom Stillwell は次のように述べています。
「正確かつタイムリーな見積は、競争優位性を維持し、収益性を守るうえで不可欠です。材料費、人件費、生産要件が変動し続ける中で、加工業者は各案件を適切に評価し、自信を持って価格設定できる、より信頼性の高いプロセスを必要としています。Quote Manager は営業チームの迅速な対応を支援し、見積精度を向上させるとともに、長期的な成長につながる案件の優先順位付けを可能にします。」
営業見積と実際の生産をつなぐ
多くの加工業者において、見積業務はいまだに実際のジョブ遂行に使用される生産データと切り離された状態にあります。実機の加工時間、ネスティング結果、材料利用率ではなく、経験則や想定値に基づいて見積が作成される場合、一貫性のない価格設定や不要な手戻りが発生するリスクがあります。
Quote Manager は、営業上の意思決定と製造現場の要件を結び付ける 「見積から切断まで（Quote-to-Cut）」 のワークフローを実現することで、この課題を解決します。スプレッドシートなどの手作業中心のツールを一元化された見積システムに置き換えることで、見積プロセスの標準化、重複作業の削減、および見積作成からネスティング、生産へのスムーズな引き継ぎを実現します。
デジタル製造に向けたワークフローの高度化
Quote Manager は、企業ネットワーク上のあらゆるWebブラウザに対応しており、デスクトップPC、ノートPC、タブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスから利用できます。この柔軟性により、工場外や顧客先、商談中など、ほぼどこからでも見積内容を確認することができます。
営業担当者は見積を迅速に作成・修正し、顧客へ即座に共有できます。また、Quote Manager は ProNest Production Manager とも連携し、リードタイムやジョブの進捗状況に関する詳細情報をユーザーに提供します。
業務の一貫性向上と経営の可視化
Quote Manager は、再現性の高いデータを基づいたプロセスを通じて、チームが一貫した条件で案件を評価できるよう支援するとともに、見積活動の可視性を向上させます。これにより、顧客への対応スピードを高めながら、受注・失注の傾向、営業活動の成果、および収益性に影響を与える価格決定について、より深い分析と理解が可能になります。
Quote Manager は現在、ProNest ネスティングソフトウェアをご利用のお客様向けオプションモジュールとして提供されています。詳細については、Hypertherm のウェブサイトをご覧いただくか、Hypertherm Associates までお問い合わせください。
Hypertherm Associates について:
Hypertherm Associates は、米国に本社を置く、工業用切断製品とソフトウェアの製造メーカーです。Hypertherm のプラズマと OMAX のウォータージェットシステムを含むその製品は、船舶、航空機、鉄道車両の製造、鉄骨建造物の建設、重機の組み立て、風力タービンの建築などを行う世界中の企業により使用されています。切断システムに加え、同社の作成する CNC とソフトウェアはお客様から高い信頼をお寄せいただいており、何十万ものビジネスの生産性と収益性の向上に貢献してきました。1968 年に設立された Hypertherm Associates は、100％ 社員持ち株制度で、世界各国の操業拠点や提携業務を含めておよそ 2,000 人の社員が働いています。詳細は www.HyperthermAssociates.com をご覧ください。
Cherrist Chuah
Hypertherm Associates
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