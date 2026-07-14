Hypertherm Associates, ProNest 네스팅 소프트웨어용 ‘Quote Manager’ 출시
웹 기반 모듈로 견적 업무를 간소화하고 원가 산정 정확도를 향상하며, 영업과 생산 현장을 연결HANOVER, NH, UNITED STATES, July 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- 산업용 절단 시스템 및 소프트웨어 분야의 선도 기업인 Hypertherm Associates 는 자사의 ProNest® 네스팅 소프트웨어를 위한 새로운 옵션 모듈 **‘Quote Manager’**를 출시했다고 발표했다. 이 웹 기반 애플리케이션은 조직 전반에 정밀한 견적 산출 기능을 제공하여, 실제 생산 데이터를 기반으로 더욱 신속하고 자신 있게 가격을 결정할 수 있도록 지원한다.
Quote Manager는 ProNest의 실시간 네스팅 데이터와 장비 매개변수를 활용하여 자재 활용률, 장비 가동 시간 및 수익성에 영향을 미치는 기타 요소를 반영함으로써 실제 생산 조건에 기반한 견적을 제공한다.
Hypertherm Associates의 소프트웨어 제품 관리자 Tom Stillwell은 다음과 같이 말했다.
“정확하고 신속한 견적은 경쟁력을 유지하고 수익성을 보호하는 데 필수적입니다. 자재 비용, 인건비 및 생산 요구사항이 계속 변동하는 상황에서 제조업체는 각 비즈니스 기회를 보다 신뢰성 있게 평가하고 자신 있게 가격을 책정할 수 있는 프로세스가 필요합니다. Quote Manager는 영업팀이 더 빠르게 대응하고 견적 정확도를 높이는 동시에 장기적인 성장에 기여하는 업무에 우선순위를 둘 수 있도록 지원합니다.”
영업 견적과 실제 생산을 연결
많은 제조업체에서 견적 업무는 실제 작업 수행에 사용되는 생산 데이터와 분리되어 운영되고 있다. 실제 장비 가동 시간, 네스팅 결과, 자재 활용률 대신 가정이나 추정에 의존해 견적을 산출할 경우, 일관성 없는 가격 책정이나 불필요한 재작업이 발생할 수 있다.
Quote Manager는 영업 의사결정과 생산 현장의 요구사항을 연결하는 ‘견적부터 절단까지(Quote-to-Cut)’ 워크플로우를 지원함으로써 이러한 격차를 해소한다. 스프레드시트와 같은 수작업 도구를 중앙 집중형 견적 시스템으로 대체하여 조직은 일관성을 높이고 중복 업무를 줄이며, 견적 작성부터 네스팅 및 생산까지 보다 원활한 업무를구현할 수 있다.
디지털 제조를 위한 워크플로우 현대화
Quote Manager는 기업 네트워크 내의 모든 웹 브라우저와 호환되며 데스크톱 PC, 노트북, 태블릿 및 모바일 기기에서 이용할 수 있다. 이러한 유연성을 통해 사용자는 현장, 고객 방문, 비즈니스 미팅 등 거의 모든 장소에서 견적을 검토할 수 있다.
영업팀은 견적을 신속하게 생성하거나 수정하고 즉시 고객과 공유할 수 있다. 또한 Quote Manager는 ProNest Production Manager 엔터프라이즈 솔루션과 연동되어 리드타임 및 작업 진행 상태에 대한 상세 정보를 제공한다.
업무 일관성 및 비즈니스 가시성 향상
Quote Manager는 반복 가능하고 데이터 기반의 프로세스를 통해 팀이 일관된 기준으로 비즈니스 기회를 평가할 수 있도록 지원하며, 견적 활동에 대한 가시성을 향상시킨다.
이를 통해 고객 대응 속도를 높이는 동시에 제조업체가 영업 성과, 수주 및 실주 추세, 그리고 수익성에 영향을 미치는 가격 결정 요인을 보다 효과적으로 분석하고 이해할 수 있도록 돕는다. Quote Manager는 현재 ProNest 네스팅 소프트웨어 고객을 위한 옵션 모듈로 제공되고 있다. 자세한 내용은 Hypertherm 웹사이트를 방문하거나 Hypertherm Associates에 문의하면 된다.
Hypertherm Associates 소개:
Hypertherm Associates는 미국에 기반을 둔 산업용 절단 제품 및 소프트웨어 제조업체입니다. Hypertherm 플라즈마 및 OMAX 워터젯 시스템을 포함한 제품들은 전 세계 기업에서 선박, 비행기 및 철도 차량을 제작하고, 강철 건물을 짓고, 중장비를 만들고, 풍력 터빈을 세우는 등에 이용되고 있습니다. 절단 시스템 외에도 Hypertherm Associates는 성능과 신뢰성에서 인정을 받고 있는 CNC와 소프트웨어를 제작하여 수십만 업체에 생산성과 수익성을 높이는 도움을 주고 있습니다. 1968년에 설립된 Hypertherm Associates는 100% 직원 소유의 기업으로, 2,000명 이상이 근무하고 있고 전 세계에 사업장과 파트너사를 보유하고 있습니다. 자세한 내용은 www.HyperthermAssociates.com 을 참조하세요.
Cherrist Chuah
Hypertherm Associates
+65 6841 2489
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Facebook
YouTube
Other
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.