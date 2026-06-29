2026 慶尚南道Kデザイン展覧会、世界のデザイナーの参加をお待ちしています
韓国・慶尚南道の産業・文化・観光をデザインでつなぐ国際デザインコンペティションTOKYO, TOKYO METROPOLIS, JAPAN, June 29, 2026 /EINPresswire.com/ -- 韓国・慶尚南道は、2026 慶尚南道Kデザイン展覧会を通して、世界各国のデザイナーや学生、企業、クリエイティブチームを招待します。
2026 慶尚南道Kデザイン展覧会は、慶尚南道の産業、歴史・文化、観光資源をデザインの視点から新たに解釈し、未来の成長可能性を可視化するデザインコンペティションです。本展覧会は、優れた作品を選定するだけでなく、地域のアイデンティティと未来産業を世界的なデザイン言語へと広げることを目指しています。
慶尚南道は、韓国南部を代表する産業の中心地です。航空宇宙、原子力・防衛、造船といった先端製造産業を基盤に成長してきたほか、伽耶古墳群をはじめとする歴史文化資源や南海岸の観光資源も有しています。2026 慶尚南道Kデザイン展覧会は、こうした慶尚南道の強みをデザインでつなぎ、新たな未来の価値を見いだす舞台となります。
本展覧会は、自由テーマと特別テーマで構成されています。自由テーマは、製品・工芸デザイン、ビジュアル・デジタルメディア・コンテンツデザイン、空間・環境・サービスデザインなど、産業デザインの全分野を対象としています。特別テーマは「慶尚南道の力、未来をデザインする」で、慶尚南道の産業、遺産、観光、地域アイデンティティをクリエイティブなデザインで表現する作品を募集します。
参加対象も幅広く受け入れています。国内外の大学生・大学院生、一般の方、企業は一般部門に、国内外の高校生および同年代の未成年は高校部門にご参加いただけます。個人またはチーム（最大4名以内）で出品でき、1人または1チームにつき最大2作品まで提出できます。出品料は無料です。
第1次オンライン応募は、2026年8月18日から9月11日の23時59分まで実施されます。応募時間は韓国標準時（KST）に基づき、慶尚南道Kデザイン展覧会公式ウェブサイトで作品を提出します。第1次審査を通過した作品は、第2次の実物作品提出と最終審査を経て受賞作として選定されます。
表彰規模は合計37点、賞金総額は3,000万ウォンです。一般部門大賞の受賞者には、産業通商部長官賞と賞金1,000万ウォンが贈られます。これ以外にも、自由テーマ、特別テーマ、高校部門、地域人材賞、指導者賞など、さまざまな部門で受賞作が選定されます。
受賞作は、2026年10月に昌原（チャンウォン）コンベンションセンターで開催される授賞式と展示会にて紹介される予定です。また、2026年11月にソウル・COEXで開催されるデザインコリア2026交流展でも受賞作が披露される予定です。これにより、参加者は韓国の地域デザインコンペティションを超え、より広いデザインの舞台とつながることができます。
本展覧会では、生成AIを活用した作品に関する提出基準も設けています。AI技術を活用した作品は、AIの活用有無と活用範囲を明確に提出する必要があり、最終的な成果物には参加者の企画意図と創造的な編集が反映されている必要があります。これは、変わり続けるデザイン環境の中で、新たな創作の方法とデザイナーの役割について共に考えるための基準です。
2026 慶尚南道Kデザイン展覧会は、慶尚南道を超えて世界のデザイナーとつながる創造的な交流の場です。韓国の産業、文化、観光、未来のビジョンをデザインによって解釈したいデザイナーであれば、誰でも挑戦できます。
世界各国のデザイナー、学生、企業、クリエイティブチームの皆様にたくさんの関心とご参加をお願いします。
Yunju Lee
Gyeongnam K-Design Exhibition
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