Gold Mountain Fire Information
This is an ongoing timeline of the Gold Mountain Fire
Ouray County Sheriff:
June 27 @ 9:30PM
Hwy 550 is being closed due to the Gold Mountain Fire located north of the City of Ouray. Traffic is being detoured over the Whispering Pines Bridge, via County Road 17 / Oak Street and 7th Ave in Ouray. Please use extreme caution as traffic will be utilizing this route both south and north.
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Oficina del Sheriff del Condado de Ouray:
27 de junio a las 9:30 p. m.
La carretera 550 se cerrará debido al incendio Gold Mountain, situado al norte de la ciudad de Ouray. El tráfico se está desviando por el puente Whispering Pines, a través de la carretera del condado 17 (County Road 17) / Oak Street y la 7.ª Avenida en Ouray. Por favor, extreme las precauciones, ya que esta ruta será utilizada por vehículos que circulan tanto en dirección sur como norte.
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Mandatory Evacuation Notice.
Ouray County Sheriff:
June 27 8:30PM - A Mandatory Evacuation Notice has been issued for the Peck's trailer park and Red Stone Road area.
• Mandatory Evacuation – a mandatory evacuation order is in effect. All persons in the identified locations are at risk and need to evacuate the area immediately.
Mandatory Evacuation - Mandatory Evacuation Order in Effect A MANDATORY EVACUATION ORDER has been ordered for these areas: Peck's Trailer Park and Red Stone Road.
Leave the area immediately!
Drive safely and pay attention! [Southbound Hwy 550 does not allow RVs, campers, or trailers]
If you need temporary shelter the Ouray County Fairgrounds is open and providing shelter to residents.
***If you choose to ignore this order, you must understand that emergency services will not be available and there is a good chance you could not be rescued. Volunteers will NOT be allowed to enter the area to provide assistance.***
Updates are available on the county's website: ouraycountyco.gov
Hotline number is 970-626-5484
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Oficina del Sheriff del Condado de Ouray:
27 de junio, 8:30 p. m. – Se ha emitido un aviso de evacuación obligatoria para el parque de casas móviles Peck's y el área de Red Stone Road.
• Evacuación obligatoria: hay una orden de evacuación obligatoria vigente. Todas las personas que se encuentren en las ubicaciones señaladas corren peligro y deben evacuar el área de inmediato.
Evacuación obligatoria – Orden de evacuación obligatoria vigente. Se ha ordenado la evacuación obligatoria para las siguientes zonas: Peck's Trailer Park y Red Stone Road.
¡Abandone el área de inmediato!
¡Conduzca con precaución y preste atención! [En la autopista 550 en dirección sur no se permite el tránsito de vehículos recreativos (RV), campers ni remolques]. Si necesita refugio temporal, el recinto ferial del condado de Ouray (Ouray County Fairgrounds) está abierto y ofrece alojamiento a los residentes.
***Si decide ignorar esta orden, debe comprender que los servicios de emergencia no estarán disponibles y existe una gran probabilidad de que no pueda ser rescatado. NO se permitirá el acceso de voluntarios a la zona para brindar asistencia.***
Puede consultar las actualizaciones en el sitio web del condado: ouraycountyco.gov
Número de línea de información: 970-626-5484
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June 27 8:15PM - Gold Mountain Fire Update
An evacuation center is set up at the Ouray County 4H Event Center in Ridgway for anyone needing temporary shelter.
A hotline is being setup and will be available as soon as possible: 970-626-5484.
For updates please visit ouraycountyco.gov
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27 de junio, 8:15 p. m. – Actualización sobre el incendio Gold Mountain
Se ha habilitado un centro de evacuación en el Ouray County 4H Event Center, en Ridgway, para cualquier persona que necesite refugio temporal.
Se está habilitando una línea telefónica de información que estará disponible lo antes posible: 970-626-5484.
Para obtener actualizaciones, por favor visite ouraycountyco.gov.
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Update: Pre-Evacuation Notice for Pecks Trailer Park and Red Stone Road.
Ouray County Sheriff:
June 27 - 8:00PM - Gold Mountain Fire Update
A pre-evacuation notice has been issued for the Peck's trailer park and Red Stone road area.
Pre-Evacuation – be aware an evacuation order may be coming due to hazardous conditions. Be prepared to evacuate by getting family and supplies together and watching local news media.
Pre-Evacuation - Prepare for Future Evacuations - There is currently no evacuation order in place. Conditions locally may be hazardous. You are advised there may be an evacuation order in the future. Fire and law enforcement personnel are working in this area to provide specific information about when to leave and the route to take.
An evacuation center is set up at the Ouray County 4H Event Center in Ridgway for anyone needing temporary shelter.
A hotline is being setup and will be available as soon as possible: 970-626-5484.
For updates please visit ouraycountyco.gov
You can prepare to evacuate by making a Go Bag:
Medications and personal hygiene items
Infant and Child supplies – extra clothes, formula, diapers, wipes
Pet supplies – harness/leash, vaccination records, food, medications
Phone and chargers
Important documents
First Aid Kit
Extra change of clothes
Flashlight/headlamp and batteries
Local Map
Water and snacks
Cash
Glasses
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Oficina del Sheriff del Condado de Ouray:
27 de junio - 8:00 p. m. - Actualización sobre el incendio Gold Mountain
Se ha emitido un aviso de preevacuación para el parque de casas móviles Peck's y el área de Red Stone Road.
Preevacuación: tenga en cuenta que podría emitirse una orden de evacuación debido a condiciones peligrosas. Prepárese para evacuar reuniendo a su familia y sus suministros, y manténgase atento a los medios de comunicación locales.
Preevacuación - Prepárese para futuras evacuaciones: actualmente no hay ninguna orden de evacuación vigente. Las condiciones locales pueden ser peligrosas. Se le informa que podría emitirse una orden de evacuación en el futuro. El personal de bomberos y de las fuerzas del orden está trabajando en la zona para proporcionar información específica sobre cuándo salir y qué ruta tomar.
Se ha habilitado un centro de evacuación en el Ouray County 4H Event Center en Ridgway para cualquier persona que necesite refugio temporal.
Se está habilitando una línea telefónica de información que estará disponible lo antes posible: 970-626-5484.
Para obtener actualizaciones, visite ouraycountyco.gov
Puede prepararse para evacuar preparando una mochila de emergencia ("Go Bag") con:
Medicamentos y artículos de higiene personal
Artículos para bebés y niños: ropa extra, fórmula, pañales, toallitas húmedas
Artículos para mascotas: arnés/correa, registros de vacunación, comida, medicamentos
Teléfono y cargadores
Documentos importantes
Botiquín de primeros auxilios
Cambio de ropa adicional
Linterna (de mano o frontal) y baterías
Mapa local
Agua y refrigerios
Dinero en efectivo
Gafas
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June 27 - Fire near CR-14
June 27, 5:30PM
Ouray County Sheriff: We are aware of a fire burning below the Gold Mountain Ranch and near the Bachelor Syracuse Mine Tour area, off of County Road 14. This fire is due to a tree falling on a power line. Fire crews from Ouray, Ridgway and Interagency are on scene, please do not call 9-1-1 to report.
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27 de junio, 5:30 p. m.
Oficina del Sheriff del condado de Ouray: Tenemos conocimiento de un incendio que se está produciendo debajo del rancho Gold Mountain y cerca de la zona de la visita guiada a la mina Bachelor Syracuse, a la altura de la carretera del condado 14 (County Road 14). El incendio se originó al caer un árbol sobre una línea eléctrica. Equipos de bomberos de Ouray, Ridgway y de agencias conjuntas se encuentran en el lugar; por favor, no llamen al 911 para reportar el incidente.
ALERT:
EVACUATION ORDER has been ordered for these areas: Panoramic Heights / Lake Lenore areas.
Leave the area immediately!
Evacuation routes: County Road 14 to Hwy 550 – Drive safely and pay attention!
***If you choose to ignore this order, you must understand that emergency services will not be available and there is a good chance you could not be rescued. Volunteers will NOT be allowed to enter the area to provide assistance.***
Anyone who needs shelter they can go to the Ouray County Fairgrounds and Event Center in Ridgway.
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