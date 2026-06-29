Сътрудничеството между човек и робот спечели една от най-престижните международни награди в логистиката

Емил Хаух Йенсен, главен изпълнителен директор на The Mobile Robot Company, получава наградата IFOY от Удо Шмит на церемонията по връчването на наградите IFOY. Емил Хаух Йенсен, главен изпълнителен директор на Mobile Robot Company, демонстрира самоходния палетен крик J1600. Самоходният палетен крик J1600 от The Mobile Robot Company

Датски роботизиран стартъп спечели IFOY 2026 със самоуправляваща се палетна количка, която не заменя операторите, а им връща време, енергия и контрол.

Не вярваме, че бъдещето на складовата роботика е в изтласкването на хората извън работния процес” — Емил Хаух Йенсен, главен изпълнителен директор на The Mobile Robot Company

STUTTGART, GERMANY, June 29, 2026 / EINPresswire.com / -- В складове и производствени предприятия по целия свят опитни оператори всеки ден изминават едни и същи маршрути. Те преместват палети от приемане към съхранение, от производство към експедиция и между различни работни зони. Познават пода, хората, изключенията, трудните товари и моментите, в които човешката преценка остава решаваща.И все пак твърде голяма част от работния им ден често преминава в повтарящи се транспортни задачи. Това е необходима работа, но рядко е работата, в която човешкият опит, внимание и професионална преценка създават най-голяма стойност.Именно този проблем The Mobile Robot Company решава да адресира. Не чрез изваждане на човека от процеса. Не чрез принуждаване на складовете да променят работата си около голям проект за автоматизация. А чрез нов модел на сътрудничество: палетна количка, която остава познат и лесен за използване инструмент, но може да поеме повтарящите се маршрути, когато операторът реши.Тази идея вече получи признание на една от най-важните международни сцени в интралогистиката. The Mobile Robot Company ApS спечели IFOY Award 2026 в категорията Industrial Truck of the Year за своя J1600 self-driving pallet jack. J1600 е палетна количка с два режима на работа: може да се управлява ръчно като стандартна електрическа палетна количка или да се движи автономно между предварително запаметени дестинации в складове и производствени среди.За младата датска компания, основана през ноември 2024 г., наградата е важен пробив. С J1600 The Mobile Robot Company се насочва към една от най-упоритите бариери пред складовата автоматизация: как ежедневният транспорт на палети да бъде автоматизиран, без това да се превърне в скъп, сложен и рисков проект.„Автоматизацията на складове твърде дълго беше представяна като избор между две крайности: или продължаваш да правиш всичко ръчно, или започваш голям проект за автоматизация“, казва Емил Хаух Йенсен, CEO на The Mobile Robot Company ApS. „Създадохме J1600 за пространството между тези две крайности. Операторът запазва контрола, взема важните решения и се справя със сложните ситуации. Роботът поема повтарящите се транспортни задачи, които всеки ден отнемат време, енергия и внимание.“IFOY Award, International Intralogistics and Forklift Truck of the Year, се счита за една от водещите световни технологични награди в интралогистиката. В изданието за 2026 г. са били подадени 49 продукта и решения. Седемнадесет финалисти преминаха през многостепенния IFOY Audit по време на TEST CAMP INTRALOGISTICS в Дортмунд. Победителите се избират от независимо международно жури, съставено от специализирани журналисти.За The Mobile Robot Company отличието означава повече от трофей. То показва, че складовата автоматизация навлиза в по-практичен етап: по-малко фокусиран върху пълната замяна на хората с автономни системи и повече върху инструменти, които помагат на служителите да работят по-добре в реална оперативна среда.Този сигнал е още по-силен заради конкуренцията в категорията. В Industrial Truck датският стартъп беше номиниран заедно със STILL, част от KION Group, и Crown, две от най-утвърдените имена в световната индустрия за материалообработка.Така наградата се превърна и в класическа история на предизвикател: компания на малко повече от година срещу индустриални гиганти с десетилетия опит, глобални търговски организации и огромни инженерни ресурси. Решението на журито на IFOY подсказва по-широка промяна в сектора. Следващата вълна иновации в интралогистиката няма да дойде само от машини, които стават все по-автономни. Тя ще дойде и от решения, проектирани около хората, които всеки ден поддържат складовете и производството в движение.В продължение на десетилетия вътрешният транспорт се движеше основно между два модела: ръчни машини, управлявани изцяло от хора, и автоматизирани системи, създадени да извадят човека от транспортния процес. J1600 предлага трети път. Той съчетава гъвкавостта, опита и адаптивността на оператора с издръжливостта, постоянството и повторяемостта на робота.В своята оценка журито на IFOY подчерта концепцията с два режима на работа, интуитивното управление, ниската бариера за внедряване и възможността J1600 да направи автоматизацията достъпна и икономически оправдана, особено за малки и средни предприятия. Независимият IFOY Innovation Check описа J1600 като „game changer“ за нископрагова автоматизация в интралогистиката.„Фактът, че тази награда отива при human-in-the-loop робот, е важен“, добавя Йенсен. „Той отразява нещо, което чуваме постоянно от клиентите: те не искат автоматизация, която работи само в идеално контролиран склад. Искат автоматизация, която може да работи в реалния свят, до реални хора, с всички изключения, промени и изненади, които се случват всеки ден.“Нуждата е очевидна. Ръчният транспорт на палети остава една от най-често срещаните задачи в складове, производствени предприятия, зони за приемане, съхранение и експедиция. Въпреки това много компании все още се колебаят да автоматизират тези потоци, защото традиционните решения често изискват IT интеграция, промени в инфраструктурата, експертна конфигурация и дълги внедрителски проекти. За по-малки обекти, средни предприятия и динамични операции автоматизацията така може да изглежда недостижима.J1600 е създаден именно за такива среди. Операторите могат да го използват като стандартна електрическа палетна количка и да вземат палети ръчно, когато е необходима човешка преценка. Когато палетът е готов за транспорт, операторът избира запаметена дестинация на сензорния екран и стартира задачата. След това J1600 се придвижва автономно до целта, докато операторът може да премине към следващата задача.Добавянето на нови дестинации е лесно: операторът просто управлява палетната количка ръчно до желаното място и натиска „Save Location“ на сензорния екран. Обучението отнема около 30 минути. Wi-Fi е опционален, а системата може да се използва без задължителна IT инфраструктура и без системна интеграция.„Не искахме да създаваме автоматизация за перфектен склад“, казва Йенсен. „Създадохме J1600 за реални складове, където нещата се променят, хората импровизират, палети се появяват на нови места и най-доброто решение понякога все още се взема от човека, който стои до машината.“Според оценката на IFOY J1600 може да намали ръчната работа с до 80 процента при повтарящи се транспортни задачи. Машината може да пренася товари до 1 600 kg, използва 3D LiDAR SLAM технология, подкрепена от индустриален NVIDIA Jetson AI компютър, и се навигира в динамични складови и производствени среди. Операторът може незабавно да поеме контрол по всяко време.Безопасността и сътрудничеството са централни елементи в дизайна. J1600 използва многослойна архитектура за безопасност, която включва 3D картографиране, два 2D safety LiDAR сензора, сертифицирани компоненти, функции за аварийно спиране и 360-градусово поле за безопасност. Зоната за безопасност се адаптира към скоростта на машината, а операторът може винаги да си върне управлението, когато е необходимо.Резултатът не е робот, който налага нов начин на работа. Това е познат инструмент за ежедневната вътрешна логистика с нова способност: може да се движи сам, когато операторът избере това.IFOY Test Report заключава, че J1600 отговаря на нарастващата нужда от гъвкава автоматизация без сложността и разходите, характерни за големите автоматизационни проекти. Гъвкавостта на системата позволява автоматизиране на повтарящи се задачи, като същевременно човешката намеса остава незабавно достъпна.За датския стартъп наградата потвърждава и различна визия за роботиката. The Mobile Robot Company беше основана през ноември 2024 г. от двама датски ветерани в роботиката, пусна първия си продукт през 2026 г. и вече е изградила дистрибуторски партньорства в осем държави.„Спечелването на IFOY Award е важно, защото представлява независима валидация“, казва Йенсен. „Но победата в категория, в която участваха компании като STILL и Crown, казва нещо и за момента, в който се намира индустрията. Бъдещето не е само в по-големи роботизирани флотилии и по-сложни системи. То е и в прости, практични роботи, които помагат на хората да работят по-добре.“Възможността е глобална. Всяка година по света се продават над един милион палетни колички, докато голяма част от работата, която те извършват, остава ръчна. The Mobile Robot Company вярва, че следващата вълна на автоматизация няма да започне с огромни проекти и големи обещания, а с практични роботи, които складовите екипи могат да разберат, на които могат да се доверят и които могат да използват от първия ден.„Не вярваме, че бъдещето на складовата роботика е в изтласкването на хората извън работния процес“, заключава Йенсен. „То е в това да им дадем по-добри инструменти, да премахнем монотонните и повтарящи се задачи и да оставим човешката преценка там, където има най-голямо значение.“За The Mobile Robot Company ApSThe Mobile Robot Company ApS е датска роботизирана компания, която разработва мобилни роботизирани решения за вътрешен материален поток в складове и производствени среди. Компанията е основана през ноември 2024 г. от Емил Хаух Йенсен и Один Кудахл Сковстед, а през 2026 г. пусна първия си продукт, J1600 self-driving pallet jack. The Mobile Robot Company е базирана в Хвидовре, Дания, и работи с дистрибуторски партньори на международни пазари.

The Mobile Robot Company - J1600 self-driving pallet jack

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