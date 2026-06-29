Η συνεργασία ανθρώπου και ρομπότ κερδίζει ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία της εφοδιαστικής

Ο Emil Hauch Jensen, Διευθύνων Σύμβουλος της The Mobile Robot Company, παραλαμβάνει το βραβείο IFOY από τον Udo Schmidt στην τελετή απονομής των βραβείων IFOY. Ο Emil Hauch Jensen, Διευθύνων Σύμβουλος της Mobile Robot Company, παρουσιάζει τον αυτόνομο γρύλο παλετών J1600. Ο αυτόνομος γρύλος παλετών J1600 από την The Mobile Robot Company

Δανέζικη startup ρομποτικής κέρδισε το IFOY 2026 με αυτόνομο παλετοφόρο που δεν αντικαθιστά εργαζόμενους, αλλά τους επιστρέφει χρόνο και έλεγχο.

Δεν πιστεύουμε ότι το μέλλον της ρομποτικής αποθηκών είναι να σπρώξει τους ανθρώπους έξω από τη ροή εργασίας” — Emil Hauch Jensen, Διευθύνων Σύμβουλος της The Mobile Robot Company

STUTTGART, GERMANY, June 29, 2026 / EINPresswire.com / -- Σε αποθήκες και παραγωγικές μονάδες σε όλο τον κόσμο, έμπειροι χειριστές διανύουν καθημερινά τις ίδιες διαδρομές. Μετακινούν παλέτες από την παραλαβή στην αποθήκευση, από την παραγωγή στην αποστολή και από το ένα σημείο εργασίας στο άλλο. Γνωρίζουν το δάπεδο, τους ανθρώπους, τις εξαιρέσεις, τα δύσκολα φορτία και τις στιγμές όπου η ανθρώπινη κρίση παραμένει καθοριστική.Κι όμως, μεγάλο μέρος της ημέρας τους καταναλώνεται συχνά σε επαναλαμβανόμενες μεταφορές. Είναι απαραίτητες εργασίες, αλλά σπάνια είναι εκείνες στις οποίες η εμπειρία, η προσοχή και η ικανότητα λήψης αποφάσεων του ανθρώπου δημιουργούν τη μεγαλύτερη αξία.Αυτό ακριβώς το πρόβλημα θέλησε να λύσει η The Mobile Robot Company . Όχι αφαιρώντας τον άνθρωπο από τη διαδικασία. Όχι ζητώντας από τις αποθήκες να ανασχεδιάσουν τη λειτουργία τους γύρω από ένα μεγάλο έργο αυτοματισμού. Αλλά δημιουργώντας μια νέα μορφή συνεργασίας: ένα παλετοφόρο που παραμένει οικείο και απλό στη χρήση, όπως το εργαλείο που ήδη γνωρίζουν οι χειριστές, αλλά μπορεί να αναλάβει τις επαναλαμβανόμενες διαδρομές όταν το αποφασίσει ο άνθρωπος.Η ιδέα αυτή αναγνωρίστηκε τώρα σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς σκηνές της ενδοεφοδιαστικής. Η The Mobile Robot Company ApS κέρδισε το IFOY Award 2026 στην κατηγορία Industrial Truck of the Year για το J1600 self-driving pallet jack. Το J1600 είναι ένα παλετοφόρο διπλής λειτουργίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειροκίνητα, όπως ένα συμβατικό ηλεκτρικό παλετοφόρο, ή να κινηθεί αυτόνομα μεταξύ αποθηκευμένων προορισμών σε αποθήκες και εργοστάσια.Για τη νεαρή δανέζικη εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2024, η βράβευση αποτελεί σημαντικό ορόσημο. Με το J1600, η The Mobile Robot Company αντιμετωπίζει ένα από τα πιο επίμονα εμπόδια στον αυτοματισμό αποθηκών: πώς μπορεί να αυτοματοποιηθεί η καθημερινή μεταφορά παλετών χωρίς να μετατραπεί σε ένα ακριβό, σύνθετο και ριψοκίνδυνο έργο.«Ο αυτοματισμός στις αποθήκες παρουσιάστηκε για πάρα πολύ καιρό ως επιλογή ανάμεσα σε δύο άκρα: είτε συνεχίζεις να κάνεις τα πάντα χειροκίνητα είτε ξεκινάς ένα μεγάλο έργο αυτοματισμού», δήλωσε ο Emil Hauch Jensen, CEO της The Mobile Robot Company ApS. «Σχεδιάσαμε το J1600 για τον χώρο ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα. Ο χειριστής διατηρεί τον έλεγχο, παίρνει τις σημαντικές αποφάσεις και χειρίζεται τις δύσκολες καταστάσεις. Το ρομπότ αναλαμβάνει τις επαναλαμβανόμενες μεταφορές που καταναλώνουν καθημερινά χρόνο, ενέργεια και προσοχή.»Το IFOY Award, International Intralogistics and Forklift Truck of the Year, θεωρείται ένα από τα κορυφαία τεχνολογικά βραβεία παγκοσμίως στον χώρο της ενδοεφοδιαστικής. Στον διαγωνισμό του 2026 υποβλήθηκαν 49 προϊόντα και λύσεις. Δεκαεπτά φιναλίστ συμμετείχαν στο πολυεπίπεδο IFOY Audit κατά τη διάρκεια του TEST CAMP INTRALOGISTICS στο Ντόρτμουντ. Οι νικητές επιλέγονται από ανεξάρτητη διεθνή κριτική επιτροπή αποτελούμενη από εξειδικευμένους δημοσιογράφους.Για την The Mobile Robot Company, η διάκριση σημαίνει κάτι περισσότερο από ένα τρόπαιο. Δείχνει ότι ο αυτοματισμός αποθηκών εισέρχεται σε μια πιο πρακτική φάση: λιγότερο ως πλήρης αντικατάσταση ανθρώπων από αυτόνομα συστήματα και περισσότερο ως δημιουργία εργαλείων που βοηθούν τους εργαζόμενους να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.Το μήνυμα γίνεται ακόμη πιο ισχυρό λόγω του ανταγωνισμού στην κατηγορία. Στην κατηγορία Industrial Truck, η δανέζικη startup ήταν υποψήφια μαζί με τη STILL, μέλος του KION Group, και την Crown, δύο από τα πιο καθιερωμένα ονόματα της παγκόσμιας βιομηχανίας υλικοτεχνικού χειρισμού.Έτσι, η βράβευση έγινε και μια κλασική ιστορία διεκδικητή: μια εταιρεία με λίγο περισσότερο από έναν χρόνο ζωής απέναντι σε βιομηχανικούς κολοσσούς με δεκαετίες εμπειρίας, παγκόσμιους οργανισμούς πωλήσεων και μεγάλους μηχανικούς πόρους. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής του IFOY δείχνει μια ευρύτερη αλλαγή στον κλάδο. Το επόμενο κύμα καινοτομίας στην ενδοεφοδιαστική δεν θα προέλθει μόνο από μηχανές που γίνονται όλο και πιο αυτόνομες. Θα προέλθει και από λύσεις σχεδιασμένες γύρω από τους ανθρώπους που κρατούν τις αποθήκες και την παραγωγή σε λειτουργία κάθε μέρα.Για δεκαετίες, ο χειρισμός υλικών στηριζόταν κυρίως σε δύο μοντέλα: χειροκίνητα οχήματα που ελέγχονται πλήρως από ανθρώπους και αυτοματοποιημένα συστήματα σχεδιασμένα να αφαιρούν τον άνθρωπο από τη ροή μεταφοράς. Το J1600 προτείνει έναν τρίτο δρόμο. Συνδυάζει την ευελιξία, την εμπειρία και την προσαρμοστικότητα του χειριστή με την αντοχή, τη συνέπεια και την επαναληψιμότητα ενός ρομπότ.Στην αξιολόγησή της, η κριτική επιτροπή του IFOY ανέδειξε τη διπλή λειτουργία του J1600, τη διαισθητική χρήση, το χαμηλό εμπόδιο εφαρμογής και την ικανότητά του να καθιστά τον αυτοματισμό προσιτό και οικονομικά βιώσιμο, ιδιαίτερα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το ανεξάρτητο IFOY Innovation Check περιέγραψε το J1600 ως «game changer» για τον αυτοματισμό χαμηλού ορίου εισόδου στην ενδοεφοδιαστική.«Το γεγονός ότι αυτό το βραβείο απονεμήθηκε σε ένα human-in-the-loop ρομπότ έχει σημασία», πρόσθεσε ο Jensen. «Αντανακλά κάτι που ακούμε συνεχώς από τους πελάτες: δεν θέλουν αυτοματισμό που λειτουργεί μόνο σε μια τέλεια ελεγχόμενη αποθήκη. Θέλουν αυτοματισμό που μπορεί να λειτουργήσει στον πραγματικό κόσμο, δίπλα σε πραγματικούς ανθρώπους, με όλες τις εξαιρέσεις, τις αλλαγές και τα απρόοπτα που συμβαίνουν κάθε μέρα.»Η ανάγκη είναι σαφής. Η χειροκίνητη μεταφορά παλετών παραμένει μία από τις πιο συνηθισμένες εργασίες σε αποθήκες, μονάδες παραγωγής, χώρους παραλαβής, αποθήκευσης και αποστολής. Παρ’ όλα αυτά, πολλές εταιρείες διστάζουν ακόμη να αυτοματοποιήσουν αυτές τις ροές, επειδή οι παραδοσιακές λύσεις συχνά απαιτούν ενσωμάτωση IT, αλλαγές υποδομής, εξειδικευμένη παραμετροποίηση και μακρόχρονα έργα εγκατάστασης. Για μικρότερες εγκαταστάσεις, μεσαίες επιχειρήσεις και περιβάλλοντα που αλλάζουν γρήγορα, ο αυτοματισμός μπορεί έτσι να φαίνεται απρόσιτος.Το J1600 σχεδιάστηκε ακριβώς για αυτά τα περιβάλλοντα. Οι χειριστές μπορούν να το χρησιμοποιούν όπως ένα συνηθισμένο ηλεκτρικό παλετοφόρο και να παραλαμβάνουν παλέτες χειροκίνητα όταν απαιτείται ανθρώπινη κρίση. Όταν η παλέτα είναι έτοιμη για μεταφορά, ο χειριστής επιλέγει έναν αποθηκευμένο προορισμό στην οθόνη αφής και ξεκινά την αποστολή. Στη συνέχεια, το J1600 κινείται αυτόνομα προς τον προορισμό, ενώ ο χειριστής μπορεί να περάσει στην επόμενη εργασία.Η προσθήκη νέων προορισμών είναι απλή: ο χειριστής οδηγεί χειροκίνητα το παλετοφόρο στο επιθυμητό σημείο και πατά «Save Location» στην οθόνη αφής. Η εκπαίδευση διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Το Wi-Fi είναι προαιρετικό και το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς υποχρεωτική υποδομή IT ή διασύνδεση με άλλα συστήματα.«Δεν θέλαμε να κατασκευάσουμε αυτοματισμό για μια τέλεια αποθήκη», είπε ο Jensen. «Κατασκευάσαμε το J1600 για πραγματικές αποθήκες, όπου τα πράγματα αλλάζουν, οι άνθρωποι αυτοσχεδιάζουν, οι παλέτες εμφανίζονται σε νέα σημεία και η καλύτερη απόφαση εξακολουθεί μερικές φορές να λαμβάνεται από το άτομο που στέκεται δίπλα στο όχημα.»Σύμφωνα με την αξιολόγηση του IFOY, το J1600 μπορεί να μειώσει τη χειρωνακτική εργασία έως και 80% σε επαναλαμβανόμενες μεταφορικές εργασίες. Το όχημα μπορεί να μεταφέρει έως 1.600 kg, χρησιμοποιεί τεχνολογία 3D LiDAR SLAM με υποστήριξη από βιομηχανικό υπολογιστή NVIDIA Jetson AI και πλοηγείται σε δυναμικά περιβάλλοντα αποθήκης και παραγωγής. Ο χειριστής μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναλάβει άμεσα τον έλεγχο.Η ασφάλεια και η συνεργασία αποτελούν βασικά στοιχεία του σχεδιασμού. Το J1600 χρησιμοποιεί πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική ασφαλείας που περιλαμβάνει χαρτογράφηση 3D, δύο 2D safety LiDAR, πιστοποιημένα εξαρτήματα, λειτουργίες έκτακτης διακοπής και πεδίο ασφαλείας 360 μοιρών. Η ζώνη ασφαλείας προσαρμόζεται στην ταχύτητα του οχήματος και ο χειριστής μπορεί να ανακτήσει τον έλεγχο όποτε χρειαστεί.Το αποτέλεσμα δεν είναι ένα ρομπότ που επιβάλλει έναν νέο τρόπο εργασίας. Είναι ένα οικείο εργαλείο της καθημερινής ενδοεφοδιαστικής με μια νέα δυνατότητα: μπορεί να οδηγεί μόνο του όταν το επιλέγει ο χειριστής.Το IFOY Test Report κατέληξε ότι το J1600 ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ανάγκη για ευέλικτο αυτοματισμό χωρίς την πολυπλοκότητα και το κόστος των μεγάλων έργων αυτοματοποίησης. Η ευελιξία του συστήματος επιτρέπει την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών, διατηρώντας ταυτόχρονα άμεσα διαθέσιμη την ανθρώπινη παρέμβαση.Για τη δανέζικη startup, το βραβείο επιβεβαιώνει και ένα διαφορετικό όραμα για τη ρομποτική. Η The Mobile Robot Company ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2024 από δύο Δανούς βετεράνους της ρομποτικής, παρουσίασε το πρώτο της προϊόν το 2026 και έχει ήδη δημιουργήσει συνεργασίες διανομής σε οκτώ χώρες.«Η κατάκτηση του IFOY Award είναι σημαντική γιατί αποτελεί ανεξάρτητη επιβεβαίωση», δήλωσε ο Jensen. «Όμως το να κερδίζεις σε μια κατηγορία όπου συμμετείχαν εταιρείες όπως η STILL και η Crown λέει επίσης κάτι για το σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα ο κλάδος. Το μέλλον δεν αφορά μόνο μεγαλύτερους στόλους ρομπότ και πιο σύνθετα συστήματα. Αφορά και απλά, πρακτικά ρομπότ που βοηθούν τους ανθρώπους να δουλεύουν καλύτερα.»Η ευκαιρία είναι παγκόσμια. Κάθε χρόνο πωλούνται περισσότερα από ένα εκατομμύριο παλετοφόρα διεθνώς, ενώ μεγάλο μέρος της εργασίας που εκτελούν παραμένει χειροκίνητο. Η The Mobile Robot Company πιστεύει ότι το επόμενο κύμα αυτοματισμού δεν θα ξεκινήσει από τεράστια έργα και μεγάλες υποσχέσεις, αλλά από πρακτικά ρομπότ που οι ομάδες αποθηκών μπορούν να κατανοήσουν, να εμπιστευτούν και να χρησιμοποιήσουν από την πρώτη ημέρα.«Δεν πιστεύουμε ότι το μέλλον της ρομποτικής αποθηκών είναι να σπρώξει τους ανθρώπους έξω από τη ροή εργασίας», κατέληξε ο Jensen. «Είναι να τους δώσει καλύτερα εργαλεία, να αφαιρέσει τις μονότονες και επαναλαμβανόμενες εργασίες και να κρατήσει την ανθρώπινη κρίση εκεί όπου έχει τη μεγαλύτερη σημασία.»Σχετικά με την The Mobile Robot Company ApSΗ The Mobile Robot Company ApS είναι δανέζικη εταιρεία ρομποτικής που αναπτύσσει κινητές ρομποτικές λύσεις για εσωτερική ροή υλικών σε αποθήκες και παραγωγικά περιβάλλοντα. Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2024 από τους Emil Hauch Jensen και Odin Kudahl Skovsted και παρουσίασε το πρώτο της προϊόν, το J1600 self-driving pallet jack, το 2026. Η The Mobile Robot Company έχει έδρα στο Hvidovre της Δανίας και συνεργάζεται με διανομείς σε διεθνείς αγορές.

The Mobile Robot Company - J1600 self-driving pallet jack

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.