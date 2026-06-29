La colaboración entre personas y robots gana uno de los premios internacionales más prestigiosos de la logística
Emil Hauch Jensen, CEO de The Mobile Robot Company, recibe el Premio IFOY de manos de Udo Schmidt en la ceremonia de entrega de los Premios IFOY.
Emil Hauch Jensen, CEO de The Mobile Robot Company, realiza una demostración de la transpaleta autónoma J1600.
Startup danesa de robótica gana el IFOY 2026 con una transpaleta autónoma que devuelve a los operarios tiempo, energía y control.
Pero demasiadas veces, gran parte de su jornada se consume en trayectos repetitivos. Son tareas necesarias, pero no siempre son las tareas donde la experiencia, la atención y la capacidad de decisión de una persona aportan más valor.
Ese es el problema que The Mobile Robot Company decidió abordar. No sacando al operario del proceso. No obligando a los almacenes a rediseñar sus operaciones alrededor de un gran proyecto de automatización. Sino creando una nueva forma de colaboración: una transpaleta que sigue siendo tan familiar y sencilla como la herramienta que los operarios ya conocen, pero que puede encargarse de los trayectos repetitivos cuando la persona decide que ha llegado el momento.
Esa idea acaba de ser reconocida en uno de los escenarios internacionales más importantes de la intralogística. The Mobile Robot Company ApS ha ganado el IFOY Award 2026 en la categoría Industrial Truck of the Year por su J1600 self-driving pallet jack, una transpaleta de doble modo que puede utilizarse manualmente como una transpaleta eléctrica convencional o desplazarse de forma autónoma entre destinos guardados dentro de almacenes y fábricas.
Para esta joven empresa danesa, fundada en noviembre de 2024, el premio supone un hito importante. Con el J1600, The Mobile Robot Company aborda una de las barreras más persistentes de la automatización logística: cómo automatizar el transporte diario de palés sin convertirlo en un proyecto caro, complejo y arriesgado.
«Durante demasiado tiempo, la automatización de almacenes se ha presentado como una elección entre dos extremos: seguir haciéndolo todo manualmente o poner en marcha un gran proyecto de automatización», afirma Emil Hauch Jensen, CEO de The Mobile Robot Company ApS. «Diseñamos el J1600 para el espacio que existe entre ambos. El operario mantiene el control, toma las decisiones importantes y gestiona las situaciones complejas. El robot se encarga de los trayectos repetitivos que cada día consumen tiempo, energía y atención».
El IFOY Award, siglas de International Intralogistics and Forklift Truck of the Year, está considerado uno de los principales premios tecnológicos del mundo en el ámbito de la intralogística. En la edición de 2026 se presentaron 49 productos y soluciones. Diecisiete finalistas participaron en la auditoría IFOY, celebrada durante el TEST CAMP INTRALOGISTICS en Dortmund. Los ganadores son seleccionados por un jurado internacional independiente formado por periodistas especializados.
Para The Mobile Robot Company, el reconocimiento va más allá del trofeo. Refleja un cambio más amplio en la forma en que el mercado empieza a entender la automatización de almacenes: menos como una sustitución total de las personas por sistemas autónomos, y más como una forma de dar a los operarios herramientas prácticas que encajen en entornos de trabajo reales.
La señal es aún más relevante por el contexto competitivo. En la categoría Industrial Truck, la startup danesa estaba nominada junto a STILL, parte del grupo KION, y Crown, dos de los nombres más consolidados de la industria mundial de manutención de materiales.
La historia se convirtió así en un clásico relato de retador: una empresa con poco más de un año de vida compitiendo frente a gigantes industriales con décadas de historia, redes comerciales globales y enormes recursos de ingeniería. La decisión del jurado IFOY sugiere que la próxima ola de innovación en intralogística no vendrá únicamente de máquinas cada vez más autónomas. También vendrá de soluciones diseñadas alrededor de las personas que mantienen en marcha los almacenes todos los días.
Durante décadas, la manutención de materiales se ha organizado en torno a dos modelos principales: vehículos manuales, completamente operados por personas, y sistemas automatizados diseñados para retirar al ser humano del flujo de transporte. El J1600 propone una tercera vía. Combina la flexibilidad, la experiencia y la capacidad de adaptación del operario con la constancia, la resistencia y la repetibilidad de un robot.
En su evaluación, el jurado IFOY destacó el concepto de doble modo del J1600, su facilidad de uso, su baja barrera de entrada y su capacidad para hacer que la automatización sea accesible y económicamente viable, especialmente para pequeñas y medianas empresas. El IFOY Innovation Check independiente describió el J1600 como un «game changer» para la automatización de bajo umbral de entrada en intralogística.
«Que este premio haya sido concedido a un robot human-in-the-loop es importante», añade Jensen. «Refleja algo que escuchamos constantemente de los clientes: no quieren una automatización que solo funcione en un almacén perfectamente controlado. Quieren una automatización que pueda vivir en el mundo real, junto a personas reales, con las excepciones, cambios e imprevistos que ocurren cada día».
La necesidad es evidente. El transporte manual de palés sigue siendo una de las tareas más comunes en almacenes, plantas de producción, zonas de recepción, almacenamiento y expedición. Aun así, muchas empresas dudan a la hora de automatizar estos flujos porque las soluciones tradicionales suelen exigir integración informática, cambios de infraestructura, configuración por expertos y largos plazos de implementación. Para operaciones pequeñas, medianas o muy cambiantes, la automatización puede parecer fuera de alcance.
El J1600 fue diseñado precisamente para esos entornos. Los operarios pueden utilizarlo como una transpaleta eléctrica normal y recoger manualmente los palés cuando hace falta criterio humano. Una vez que el palé está listo para el transporte, el operario selecciona un destino guardado en la pantalla táctil y lanza la misión. El J1600 se desplaza entonces de forma autónoma hasta el destino, mientras el operario puede continuar con la siguiente tarea.
Añadir nuevos destinos es sencillo: basta con conducir manualmente la transpaleta hasta el punto deseado y pulsar «Save Location» en la pantalla táctil. La formación dura alrededor de 30 minutos. El Wi-Fi es opcional, y el sistema puede utilizarse sin infraestructura informática obligatoria ni integración con otros sistemas.
«No quisimos construir automatización para un almacén perfecto», explica Jensen. «La construimos para almacenes reales, donde las cosas cambian, las personas improvisan, los palés aparecen en lugares nuevos y la mejor decisión a veces sigue siendo la que toma la persona que está de pie junto al vehículo».
Según la evaluación de IFOY, el J1600 puede reducir hasta un 80 % del trabajo manual en tareas repetitivas de transporte. El vehículo transporta hasta 1.600 kg, utiliza tecnología 3D LiDAR SLAM apoyada por un ordenador industrial NVIDIA Jetson AI, y navega en entornos dinámicos de almacén y producción. El operario puede retomar el control de forma inmediata en cualquier momento.
La seguridad y la colaboración son elementos centrales del diseño. El J1600 utiliza una arquitectura de seguridad multicapa que incluye cartografía 3D, dos LiDARs de seguridad 2D, componentes certificados, funciones de parada de emergencia y un campo de seguridad de 360 grados. La zona de seguridad se adapta a la velocidad del vehículo, y el operario puede recuperar el control siempre que lo necesite.
El resultado no es un robot que impone una nueva forma de trabajar. Es una herramienta familiar del día a día logístico con una nueva capacidad: puede conducirse sola cuando el operario lo decide.
El informe de pruebas IFOY concluyó que el J1600 responde a la creciente necesidad de una automatización flexible sin la complejidad ni el coste de los grandes proyectos de automatización. Su flexibilidad permite automatizar tareas repetitivas manteniendo siempre disponible la intervención humana inmediata.
Para la startup danesa, el premio también valida una visión diferente de la robótica. The Mobile Robot Company fue fundada en noviembre de 2024 por dos veteranos daneses de la robótica, lanzó su primer producto en 2026 y ya ha establecido acuerdos de distribución en ocho países.
«Ganar el IFOY Award es importante porque es una validación independiente», afirma Jensen. «Pero ganar en una categoría donde también estaban empresas como STILL y Crown dice algo sobre el momento que vive la industria. El futuro no se resume en flotas más grandes y sistemas más complejos. También pasa por robots sencillos y prácticos que ayudan a las personas a trabajar mejor».
La oportunidad es global. Cada año se venden más de un millón de transpaletas en todo el mundo, mientras que gran parte del trabajo que realizan sigue siendo manual. The Mobile Robot Company apuesta por que la próxima ola de automatización no empezará con proyectos enormes y grandes promesas, sino con robots prácticos que los equipos de almacén puedan entender, adoptar y utilizar desde el primer día.
«No creemos que el futuro de la robótica de almacén consista en empujar a las personas fuera del flujo de trabajo», concluye Jensen. «Consiste en darles mejores herramientas, retirar las tareas monótonas y repetitivas, y dejar el criterio humano allí donde más importa».
Acerca de The Mobile Robot Company ApS
The Mobile Robot Company ApS es una empresa danesa de robótica que desarrolla soluciones móviles para el flujo interno de materiales en almacenes y entornos de producción. La empresa fue fundada en noviembre de 2024 por Emil Hauch Jensen y Odin Kudahl Skovsted, y lanzó en 2026 su primer producto, el J1600 self-driving pallet jack. The Mobile Robot Company tiene su sede en Hvidovre, Dinamarca, y trabaja con socios de distribución a nivel internacional.
Fernando Fandino Oliver
The Mobile Robot Company ApS
+45 88 10 90 12
fernando.fandino.oliver@mobilerobot.com
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The Mobile Robot Company - J1600 self-driving pallet jack
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