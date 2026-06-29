A colaboração entre pessoas e robôs conquista um dos mais prestigiados prémios internacionais da logística

Emil Hauch Jensen, CEO da The Mobile Robot Company, recebe o prémio IFOY das mãos de Udo Schmidt na cerimónia de entrega dos prémios IFOY. Emil Hauch Jensen, CEO da Mobile Robot Company, está a demonstrar a porta-paletes autónoma J1600. J1600 IFOY Camião Industrial do Ano 2026

Startup dinamarquesa de robótica vence o IFOY 2026 com porta-paletes autónomo que devolve tempo, energia e controlo aos operadores.

Não acreditamos que o futuro da robótica de armazém consista em empurrar as pessoas para fora do fluxo de trabalho” — Emil Hauch Jensen, CEO da The Mobile Robot Company ApS

STUTTGART, GERMANY, June 29, 2026 / EINPresswire.com / -- Em armazéns e fábricas por todo o mundo, operadores experientes percorrem todos os dias os mesmos corredores. Movem paletes entre a receção, o armazenamento, a produção e a expedição. Conhecem o piso, as pessoas, as exceções, as cargas irregulares e os momentos em que o julgamento humano continua a ser indispensável.Mas, demasiadas vezes, grande parte do seu dia é consumido por deslocações repetitivas. São tarefas necessárias, mas raramente são aquelas em que a experiência, a atenção e a capacidade de decisão de uma pessoa criam mais valor.Foi precisamente esse problema que a The Mobile Robot Company decidiu resolver. Não retirando o operador do processo. Não obrigando os armazéns a reorganizar as suas operações em torno de um grande projeto de automação. Mas criando uma nova forma de colaboração: um porta-paletes que continua a ser tão familiar e simples como a ferramenta que os operadores já conhecem, mas que pode assumir os percursos repetitivos quando a pessoa decide que chegou o momento.Essa ideia acaba de ser reconhecida num dos palcos internacionais mais importantes da intralogística. A The Mobile Robot Company ApS venceu o IFOY Award 2026 na categoria Industrial Truck of the Year com o seu J1600 self-driving pallet jack, um porta-paletes de duplo modo que pode ser utilizado manualmente como um porta-paletes elétrico convencional ou enviado autonomamente entre destinos guardados dentro de armazéns e fábricas.Para esta jovem empresa dinamarquesa, fundada em novembro de 2024, o prémio representa um marco importante. Com o J1600, a The Mobile Robot Company enfrenta uma das barreiras mais persistentes da automação logística: como automatizar o transporte diário de paletes sem transformar a iniciativa num projeto caro, complexo e arriscado.«Durante demasiado tempo, a automação de armazéns foi apresentada como uma escolha entre dois extremos: continuar a fazer tudo manualmente ou lançar um grande projeto de automação», afirma Emil Hauch Jensen, CEO da The Mobile Robot Company ApS. «Concebemos o J1600 para o espaço entre esses dois extremos. O operador mantém o controlo, toma as decisões importantes e gere as situações complexas. O robô assume os percursos repetitivos que todos os dias consomem tempo, energia e atenção.»O IFOY Award, sigla de International Intralogistics and Forklift Truck of the Year, é considerado um dos principais prémios tecnológicos mundiais no setor da intralogística. A edição de 2026 recebeu 49 candidaturas. Dezassete produtos e soluções chegaram à final e participaram no IFOY Audit durante o TEST CAMP INTRALOGISTICS, em Dortmund. Os vencedores são escolhidos por um júri internacional independente composto por jornalistas especializados.Para a The Mobile Robot Company, o reconhecimento vai além do troféu. É um sinal de que a automação de armazéns está a entrar numa fase mais prática: menos centrada na substituição completa das pessoas por sistemas autónomos e mais focada em dar aos operadores ferramentas que se adaptem a ambientes reais de trabalho.Esse sinal torna-se ainda mais forte quando se olha para o contexto competitivo. Na categoria Industrial Truck, a startup dinamarquesa estava nomeada ao lado da STILL, parte do grupo KION, e da Crown, dois dos nomes mais consolidados da indústria global de movimentação de materiais.A história tornou-se, assim, um clássico caso de desafiante: uma empresa com pouco mais de um ano a competir contra gigantes industriais com décadas de história, redes comerciais globais e grandes recursos de engenharia. A decisão do júri IFOY sugere que a próxima vaga de inovação na intralogística não virá apenas de máquinas cada vez mais autónomas. Virá também de soluções desenhadas em torno das pessoas que mantêm armazéns e fábricas em funcionamento todos os dias.Durante décadas, a movimentação de materiais organizou-se em torno de dois modelos principais: veículos manuais, totalmente operados por pessoas, e sistemas automatizados concebidos para retirar o ser humano do fluxo de transporte. O J1600 propõe uma terceira via. Combina a flexibilidade, a experiência e a capacidade de adaptação do operador com a consistência, a resistência e a repetibilidade de um robô.Na sua avaliação, o júri IFOY destacou o conceito de duplo modo do J1600, a facilidade de utilização, a baixa barreira de entrada e a capacidade de tornar a automação acessível e economicamente viável, especialmente para pequenas e médias empresas. O IFOY Innovation Check independente descreveu o J1600 como um «game changer» para a automação de baixo limiar de entrada na intralogística.«O facto de este prémio ter sido atribuído a um robô human-in-the-loop é importante», acrescenta Jensen. «Reflete algo que ouvimos constantemente dos clientes: eles não querem automação que só funcione num armazém perfeitamente controlado. Querem automação capaz de viver no mundo real, ao lado de pessoas reais, com todas as exceções, mudanças e imprevistos que acontecem todos os dias.»A necessidade é evidente. O transporte manual de paletes continua a ser uma das tarefas mais comuns em armazéns, instalações de produção, zonas de receção, armazenamento e expedição. Ainda assim, muitas empresas hesitam em automatizar estes fluxos porque as soluções tradicionais exigem frequentemente integração informática, alterações de infraestrutura, configuração especializada e longos prazos de implementação. Para operações pequenas, médias ou em constante mudança, a automação pode parecer fora de alcance.O J1600 foi concebido precisamente para esses ambientes. Os operadores podem utilizá-lo como um porta-paletes elétrico normal e recolher manualmente paletes quando é necessário julgamento humano. Assim que a palete está pronta para transporte, o operador seleciona um destino guardado no ecrã tátil e inicia a missão. O J1600 desloca-se então autonomamente até ao destino, enquanto o operador pode avançar para a próxima tarefa.Adicionar novos destinos é simples: basta conduzir manualmente o porta-paletes até ao ponto desejado e premir «Save Location» no ecrã tátil. A formação demora cerca de 30 minutos. O Wi-Fi é opcional e o sistema pode ser utilizado sem infraestrutura informática obrigatória ou integração com outros sistemas.«Não quisemos construir automação para um armazém perfeito», explica Jensen. «Construímo-la para armazéns reais, onde as coisas mudam, as pessoas improvisam, as paletes aparecem em novos locais e a melhor decisão continua, por vezes, a ser tomada pela pessoa que está ao lado do veículo.»Segundo a avaliação do IFOY, o J1600 pode reduzir até 80% do trabalho manual em tarefas repetitivas de transporte. O veículo transporta até 1.600 kg, utiliza tecnologia 3D LiDAR SLAM apoiada por um computador industrial NVIDIA Jetson AI e navega em ambientes dinâmicos de armazém e produção. O operador pode retomar o controlo de imediato a qualquer momento.A segurança e a colaboração estão no centro do desenho do sistema. O J1600 utiliza uma arquitetura de segurança multicamada que inclui mapeamento 3D, dois LiDARs de segurança 2D, componentes certificados, funções de paragem de emergência e um campo de segurança de 360 graus. A zona de segurança adapta-se à velocidade do veículo e o operador pode recuperar o controlo sempre que necessário.O resultado não é um robô que impõe uma nova forma de trabalhar. É uma ferramenta familiar do dia a dia logístico com uma nova capacidade: pode conduzir-se sozinha quando o operador assim o decide.O IFOY Test Report concluiu que o J1600 responde à crescente necessidade de automação flexível sem a complexidade e os custos dos grandes projetos de automação. A flexibilidade do sistema permite automatizar tarefas repetitivas mantendo sempre disponível a intervenção humana imediata.Para a startup dinamarquesa, o prémio também valida uma visão diferente da robótica. A The Mobile Robot Company foi fundada em novembro de 2024 por dois veteranos dinamarqueses da robótica, lançou o seu primeiro produto em 2026 e já estabeleceu parcerias de distribuição em oito países.«Vencer o IFOY Award é importante porque representa uma validação independente», afirma Jensen. «Mas vencer numa categoria onde também estavam empresas como a STILL e a Crown diz algo sobre o momento que a indústria atravessa. O futuro não se resume a frotas maiores e sistemas mais complexos. Passa também por robôs simples e práticos que ajudam as pessoas a trabalhar melhor.»A oportunidade é global. Todos os anos são vendidos mais de um milhão de porta-paletes em todo o mundo, enquanto grande parte do trabalho que realizam continua a ser manual. A The Mobile Robot Company aposta que a próxima vaga de automação não começará com projetos gigantescos e grandes promessas, mas com robôs práticos que as equipas de armazém consigam compreender, adotar e utilizar desde o primeiro dia.«Não acreditamos que o futuro da robótica de armazém consista em empurrar as pessoas para fora do fluxo de trabalho», conclui Jensen. «Consiste em dar-lhes melhores ferramentas, retirar as tarefas monótonas e repetitivas, e deixar o julgamento humano onde ele é mais importante.»Sobre a The Mobile Robot Company ApSA The Mobile Robot Company ApS é uma empresa dinamarquesa de robótica que desenvolve soluções móveis para o fluxo interno de materiais em armazéns e ambientes de produção. A empresa foi fundada em novembro de 2024 por Emil Hauch Jensen e Odin Kudahl Skovsted e lançou em 2026 o seu primeiro produto, o J1600 self-driving pallet jack. A The Mobile Robot Company tem sede em Hvidovre, na Dinamarca, e trabalha com parceiros de distribuição a nível internacional.

The Mobile Robot Company - J1600 self-driving pallet jack

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