First Digital, 상장 추진 및 수 주 내 에이전틱 결제 볼트 출시 예정

2026년 6월 23일 Sandmark 게재 기사: First Digital, KOYN(CSLM III)과 LOI 체결 후 상장 추진 및 에이전틱 결제 볼트 출시 임박

블록체인·스테이블코인·에이전틱 결제의 결합은 금융 이력이 전무한 이들에게 진정한 금융 기록을 만들 기회를 줍니다. 전통 금융이 외면한 이들을 위해.” — Vincent Chok, First Digital Group CEO

HONG KONG , HONG KONG, June 24, 2026 /EINPresswire.com/ -- 홍콩 기반 수탁사와 영국령 버진 아일랜드 기반 FDUSD 스테이블코인 발행사를 아우르는 그룹인 First Digital이 상장을 준비하고 있다고 CEO Vincent Chok이 Sandmark에 밝혔다.

3주 안에 출시되는 에이전틱 볼트

이번 발표는 First Digital이 첫 번째 상용 에이전틱 결제 상품의 출시를 준비하는 시점에 이루어졌다. 이 회사는 2025년 11월 AI 에이전트가 FDUSD를 통해 결제하는 첫 메인넷 실거래를 성공적으로 진행했으나, 아직 시장에 상품을 출시하지는 않았다.

“약 3주 후에 저희는 첫 번째 볼트를 출시할 예정이며, 이를 통해 AI 에이전트가 볼트 상품에 참여할 수 있게 됩니다.”라고 Chok은 말했다.

이 볼트는 First Digital의 자체 에이전틱 결제 플랫폼인 Finance District의 일부로, AI 에이전트가 사용자를 대신해 금융 거래를 자율적으로 수행할 수 있다. Chok은 출시에 앞서 AI 에이전트가 다른 AI 에이전트에게 사기당하는 것을 방지하기 위한 보안 프레임워크인 KYA(Know Your Agent) 검증 시스템을 개발해 왔다고 밝혔다.

Finance District은 스테이블코인에 중립적인 플랫폼으로, FDUSD 외 다른 발행사에도 개방되어 있다. Chok은 현재 3,500억 달러 규모의 스테이블코인 시장은 앞으로의 성장 가능성에 비하면 “새 발의 피”에 불과하며, 다수의 발행사를 지원하는 플랫폼은 전략적으로 타당하다고 말했다.

디페깅 사태 극복 입증, 홍콩이 선도

FDUSD는 2024년 디페깅 사태를 겪었으며, 4일 만에 13억 달러 이상이 환매되었다. Chok은 이 기간을 위기가 아닌 회사가 통과한 스트레스 테스트로 평가했다.

“저희는 4시간 만에 페그를 회복했습니다.”라고 그는 말했다. “이것은 이 업계에서 전례 없는 일이며, 저희의 컴플라이언스, AML 프레임워크 및 내부 통제 체계의 증거입니다.”

규제에 관해 Chok은 HSBC와 스탠다드차타드가 최초로 스테이블코인 라이선스를 취득한 홍콩의 새로운 스테이블코인 법을 전 세계 규제 방향의 증거로 지목했다. 또한 한국의 스테이블코인 협의 초안, 싱가포르의 라이선스 체계, EU의 MiCA 규정, 미국의 GENIUS Act 및 Clarity Act를 비규제 발행의 장기적 미래가 없다는 증거로 인용했다.

“규제를 받지 않고는 스테이블코인을 발행할 수 없는 시대가 올 것입니다.”라고 그는 말했다.

신흥 시장, 금융 소외 계층, 그리고 2027년

FDUSD는 현재 이더리움(ETH), BNB 체인, 솔라나(SOL), Sui, 아비트럼(ARB)에서 운영되고 있으며, 거래량의 대부분은 ERC-20 및 BNB에 집중되어 있다. Chok은 Sui가 적극적인 인센티브 프로그램의 초점이며, 가까운 시일 내에 추가적인 체인 확장 계획은 없다고 밝혔다.

Chok은 앞으로 몇 년간 거래소들이 자체 스테이블코인을 점점 더 많이 발행하면서 신규 진입자들이 거래량을 이끄는 파트너십을 확보하기 어려워지며 시장 통합이 경쟁 구도를 결정할 것이라고 말했다. 그는 알트코인 거래량이 감소하는 가운데 RWA(실물 자산의 온체인화), 토큰화 주식, 에이전틱 결제를 다음 성장 동력으로 보고 있다.

2027년을 내다보며 Chok은 회사의 우선 과제가 Finance District 확장과 한국 및 베트남에서의 파트너십 심화라고 밝혔다. 그러나 그는 장기적 사명을 금융 포용성 실현에 두었다.

“블록체인, 스테이블코인, 에이전틱 결제의 결합은 금융 발자국이 전혀 없는 사람들에게 진정한 금융 이력을 만들 기회를 줄 수 있습니다.”라고 그는 말했다. “월 100달러를 버는 사람에게 10달러를 저축하는 것은 의미 있는 일입니다 – 하지만 전통 금융은 이들을 한 번도 제대로 섬기지 못했습니다.”

시장 규모와 관련하여 Chok은 2030년까지 3조 5,000억 달러에서 5조 달러에 이르는 현재 전망치 중 상단에 무게를 두고 있으며, 3년간 FDUSD의 누적 거래량이 2조 달러를 넘어선 것을 낙관론의 근거로 제시했다.

중요 법적 정보

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First Digital Group Ltd. 소개

First Digital은 완전 준비금 기반의 USD 스테이블코인, 신탁 및 수탁 서비스, 글로벌 결제 솔루션, 기업용 화이트레이블 스테이블코인 발행을 제공하는 선도적인 디지털 자산 및 스테이블코인 인프라 제공업체입니다. 주력 상품인 FDUSD는 컴플라이언스 우선 거버넌스 모델, 분리 신탁 구조, 월간 독립 검증을 기반으로 세계에서 가장 많이 거래되는 스테이블코인 중 하나입니다. First Digital은 다수의 관할권에서 사업을 운영하며 주요 금융 중심지에서 유효한 라이선스 및 등록을 유지하고 있습니다.

CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd. 소개

KOYN은 디지털 자산, 규제 금융 인프라 및 차세대 핀테크를 포함한 고성장 첨단기술 분야에 집중하는 상장 특수목적인수회사(SPAC)입니다. KOYN은 복잡한 공개시장 거래를 발굴, 실행 및 운영한 실적을 보유한 경험 있는 SPAC 팀이 이끌고 있습니다.

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