AMPP Introduces ‘Chapter Takeover’ Podcast Series in Spanish
AMPP launches a six-part Spanish-language podcast series connecting members across Latin America through corrosion and asset integrity conversations.
The three-week initiative was created to strengthen connections across Latin America; provide a platform for Spanish-speaking members; and highlight the valuable work happening within AMPP’s regional chapters.
“The Monterrey Chapter takes over the mic, connecting chapters across Latinoamérica,” says Alina Blanco, Chapter Account Manager at AMPP. “It’s a conversation on collaboration, growth, and the power of our regional community.”
Two episodes will be released each week. Speakers and conversation topics will include:
• Alonso Barron discusses the role of nondestructive testing (NDT) in identifying leaks and corrosion in the oil and gas industry. He highlights key challenges, detection methods, and the importance of early intervention to maintain asset integrity.
• Luis Montoya explores how advanced ultrasonic techniques are used to detect and monitor corrosion in the mining industry, thereby helping to improve safety and asset reliability.
• Benjamin De Leon discusses why education is essential in the corrosion field. He highlights how training, certification, and continuous learning contribute to better decision-making, safety, and long-term asset integrity.
• Arturo Escobedo discusses the use of inspection instruments for coatings and corrosion in structural applications. He shares key tools, techniques, and their role in ensuring asset integrity.
• Alberto Orostegui discusses pipeline inspection practices in Chile, all while highlighting key challenges, methodologies, and the importance of maintaining safe and reliable infrastructure.
• Paola Postigo shares her career journey in cathodic protection. This ranges from her experience in Bolivia to her current role in France highlighting key projects, certifications, and the importance of professional growth in the corrosion field.
Each episode is hosted and moderated by Jorge T. Reyna, an AMPP-certified inspector and instructor based in Monterrey, Mexico.
Episodes are available at www.ampp.org/publications/digital-link/podcasts or by searching for the “AMPP Interview Series” across all major podcast providers.
First Episode link: https://youtu.be/f7nFkZbcQZE
AMPP Lanza La Serie De Podcasts ‘Chapter Takeover’ en Español
A partir del 24 de junio, la Association for Materials Protection and Performance (AMPP) presenta una serie de podcasts en español titulada "Chapter Takeover" (donde los capítulos toman el protagonismo).
Esta serie “Chapter Takeover” fue creada para fortalecer las conexiones en toda América Latina, brindar una plataforma a los miembros hispanohablantes y destacar el valioso trabajo que realizan nuestros capítulos en la región.
“El Capítulo Monterrey toma el micrófono para conectar a los capítulos de toda Latinoamérica”, señaló Alina Blanco, gerente de cuentas de capítulos de AMPP. “Es una conversación sobre colaboración, crecimiento y el poder de nuestra comunidad regional”.
Los episodios se publicarán cada dos días hasta el 3 de julio. Entre los ponentes y temas de conversación se incluyen:
• Alonso Barron analiza el papel del Ensayos No Destructivos (END) en la identificación de fugas y corrosión en la industria de petróleo y gas, destacando los principales desafíos, métodos de detección y la importancia de la intervención temprana para mantener la integridad de los activos.
• Luis Montoya explora cómo las técnicas avanzadas de ultrasonido se utilizan para detectar y monitorear la corrosión en la industria minera, contribuyendo a mejorar la seguridad y la confiabilidad de los activos.
• Benjamin De Leon aborda por qué la educación es fundamental en el campo de la corrosión, destacando cómo la formación, la certificación y el aprendizaje continuo contribuyen a una mejor toma de decisiones, mayor seguridad y a la integridad de los activos a largo plazo.
• Arturo Escobedo analiza el uso de instrumentos de inspección para recubrimientos y corrosión en aplicaciones estructurales, destacando herramientas clave, técnicas y su papel en garantizar la integridad de los activos.
• Alberto Orostegui analiza las prácticas de inspección de tuberías en Chile, destacando los principales desafíos, metodologías y la importancia de mantener una infraestructura segura y confiable.
• Paola Postigo comparte su trayectoria profesional en protección catódica, desde su experiencia en Bolivia hasta su rol actual en Francia, destacando proyectos clave, certificaciones y la importancia del crecimiento profesional en el campo de la corrosión.
Cada episodio es presentado y moderado por Jorge T. Reyna, inspector e instructor certificado por AMPP con sede en Monterrey, México.
Los episodios están disponibles en www.ampp.org/publications/digital-link/podcasts o al buscar “AMPP Interview Series” en las principales plataformas de podcasts.
Enlaces del episodio: https://youtu.be/f7nFkZbcQZE
Jennifer Kramer
AMPP: Association for Materials Protection and Performance
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